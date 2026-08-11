تواصل دوري روشن السعودي جذب الاهتمام العالمي، في ظل وجود نخبة من المواهب الكروية وأجواء جماهيرية حماسية ومنافسات شرسة. ومع انطلاق الموسم الجديد، يواجه الهلال السعودي نظيره الفيصلي في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الأولى. ويدخل الهلال، النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ الكرة السعودية، هذه المباراة عازمًا على فرض هيمنته على أرضه، بينما يتطلع الفيصلي إلى تحقيق مفاجأة مدوية في بداية الموسم.

في GOAL، جمعنا لكم جميع التفاصيل المهمة الخاصة بالمباراة، ومعلومات الملعب، وتفصيل الأسعار، والروابط المباشرة لمساعدتكم على حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي الآن بكل سهولة ومن دون عناء.

متى موعد مباراة الهلال والفيصلي؟

من المقرر إقامة مباراة دوري روشن السعودي بين الهلال السعودي والفيصلي في منتصف أغسطس 2026 على ملعب Kingdom Arena الحديث في الرياض.

دوري روشن السعودي - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

أين يمكن شراء تذاكر الهلال والفيصلي؟

قد يكون الحصول على التذاكر الأساسية عبر البوابات الرسمية للأندية أمرًا صعبًا في كثير من الأحيان بسبب الطلب المرتفع من حاملي التذاكر الموسمية والأعضاء الرسميين في النادي. وغالبًا ما تنفد المخصصات الرسمية للأندية خلال دقائق من طرحها.

ولحسن الحظ، توفر منصات بيع التذاكر الثانوية بديلًا آمنًا وموثوقًا ومريحًا للمشجعين الراغبين في ضمان مقاعدهم. ويمكنكم شراء تذاكر موثقة مباشرة عبر الأسواق الثانوية مثل Ticombo، التي تربط المشجعين بمخزون البائعين حول العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال والفيصلي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي بحسب موقع المقعد، وجودة الرؤية، وما إذا كانت تتضمن مزايا ضيافة. وتبدأ أرخص التذاكر من نحو 500 ريال سعودي للمقاعد العلوية القياسية خلف المرمى، ما يجعل الحضور متاحًا للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة.

المقاعد القياسية خلف المرمى: 500 ريال سعودي إلى 750 ريالًا سعوديًا

الفئة الأولى على جانبي الملعب / المدرج السفلي الطولي: 800 ريال سعودي إلى 1,500 ريال سعودي

باقات كبار الشخصيات المميزة وضيافة النادي: 2,500 ريال سعودي إلى 5,000+ ريال سعودي

وبالنسبة للمشجعين الباحثين عن خيار اقتصادي، فإن مقاعد الدخول العام في أطراف المدرجات تمنح قيمة رائعة، مع وضعك في قلب أجواء جماهير أصحاب الأرض المتحمسة. أما إذا كنتم ترغبون في أقصى درجات الراحة وأفضل زوايا الرؤية، فإن المقاعد المميزة على جانبي الملعب أو مقصورات الضيافة التنفيذية توفر الطعام والمشروبات ومقاعد فاخرة مبطنة.

دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة الهلال والفيصلي

سجل مواجهات الهلال والفيصلي المباشرة:

أخبار فريقَي الهلال والفيصلي:

حالة الهلال والفيصلي:

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Kingdom Arena

يقع Kingdom Arena في قلب الرياض، ويُعد أحد أكثر الملاعب متعددة الاستخدامات الداخلية والخارجية تطورًا من الناحية التكنولوجية في العالم. وقد صُمم خصيصًا لخلق أجواء حميمة ومهيبة، إذ يضم سقفًا قابلًا للسحب بالكامل وأنظمة متطورة للتحكم في المناخ، بما يضمن درجات حرارة مريحة للاعبين والمشجعين بغض النظر عن ظروف الطقس في الخارج.

أبرز تفاصيل الملعب لزوار يوم المباراة:

السعة: أكثر من 26,000 مقعد حديث للمشجعين

العنوان: Boulevard Hall، الهدا، الرياض، السعودية

المرافق: ممرات مميزة، ومناطق طعام راقية، ومتاجر بيع للمشجعين، وأجنحة تنفيذية لكبار الشخصيات

وسائل النقل: سهولة الوصول عبر خدمات النقل حسب الطلب، وشبكات سيارات الأجرة، ومناطق مخصصة لركن السيارات في يوم المباراة حول منطقة البوليفارد

ويُنصح الزوار بالوصول قبل 90 دقيقة على الأقل من انطلاق المباراة لتجاوز الفحوصات الأمنية بسلاسة، واستكشاف مرافق الملعب، والجلوس في مقاعدهم قبل بدء عروض الأضواء التي تسبق اللقاء.