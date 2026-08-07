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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر الهلال لموسم 2026/27: أسعار ومباريات الدوري السعودي للمحترفين

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الهلال

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يدخل الهلال موسم 2026/27 وهو يتطلع لاستعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما لم يكن سجله الخالي من الهزائم في 24 مباراة كافيًا للحاق بالنصر في الموسم الماضي. ويواصل سيموني إنزاجي عمله مدربًا للفريق، مع وصول كريسينسيو سومرفيل كأبرز صفقات الصيف. وبصفته النادي الأكثر تتويجًا في آسيا، مع 21 لقبًا في الدوري منذ 1962، يظل الهلال أحد أصعب التذاكر المنال في كرة القدم السعودية. إليكم كل ما لدى GOAL عن شراء تذاكر الموسم المقبل.

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قائمة مباريات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
الجمعة 14 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الفيصليالمملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الخميس 20 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالفيحاء ضد الهلالملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالخليج ضد الهلالملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الأهلي (كلاسيكو، الذهاب)المملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3التذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالشباب ضد الهلالSHG Arena (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الاثنين 7 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد Neom SCالمملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 8الهلال ضد الاتحاد (كلاسيكو، الذهاب)المملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 17النصر ضد الهلال (ديربي الرياض، الذهاب)الأول بارك (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 17التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 20الأهلي ضد الهلال (كلاسيكو، الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 25الاتحاد ضد الهلال (كلاسيكو، الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 34 (الجولة الأخيرة)الهلال ضد النصر (ديربي الرياض، الإياب)المملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 34التذاكر

كما سيشارك الهلال أيضًا في كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يتم تأكيد جدوليهما بعد القرعتين الخاصتين بهما.

كيفية شراء تذاكر الهلال

  • الطريقة الأكثر موثوقية هي عبر قسم "المباريات/التذاكر" في الموقع الرسمي لـSPL، أو من خلال موقع المملكة أرينا مباشرة.
  • تقام الجولات عادة من الخميس إلى السبت لتناسب عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، مع طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.
  • بالنسبة إلى ديربي الرياض والمباريات الكبرى الأخرى، اشترِ التذاكر بمجرد طرحها.
  • لا يلزم وجود عضوية لشراء تذاكر مباراة واحدة، لكن الهلال يقدم ثماني فئات عضوية، من Basic (115 ريالًا سعوديًا) إلى Platinum، وجميعها تشمل أولوية شراء التذاكر.
  • إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن مواقع ثانوية مثل Ticombo توفر تذاكر بدءًا من 49 ريالًا سعوديًا.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال؟

  • الدخول العام والمقاعد القياسية: عادة ما تتراوح بين 50 و1,500+ ريال سعودي، بحسب المنافس وفئة المقعد.
  • المقصورات الخاصة والأجنحة التنفيذية تسجل أعلى الأسعار، خصوصًا في ديربي الرياض ومباريات الكلاسيكو.
  • تذاكر السوق الثانوية عبر Ticombo تبدأ من 49 ريالًا سعوديًا، رغم أن الأسعار تتغير بحسب الطلب.
  • تحقق من الموقع الرسمي لـSPL أو موقع المملكة أرينا لمعرفة آخر التوافر.

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دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي

ماذا يُنتظر من الهلال في 2026/27؟

يُعد الهلال، الذي تأسس عام 1957، واحدًا من ثلاثة أندية فقط شاركت في كل موسم من مواسم الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه، ولا يزال النادي الأكثر تتويجًا في آسيا بإجمالي 70 لقبًا. ويظل لقب 2023/24، الذي تحقق من دون أي هزيمة تحت قيادة حملة ألكساندار ميتروفيتش التهديفية التي شهدت تسجيله 40 هدفًا، علامة فارقة، لكن الموسم الماضي انتهى بخيبة أمل: إذ لم يكن سجل من 24 مباراة من دون هزيمة كافيًا لتجاوز النصر، واكتفى الهلال بالوصافة.

ويواصل سيموني إنزاجي، الذي تم تعيينه في يونيو 2025، عمله مدربًا للفريق في 2026/27. ولا يزال الفريق يعج بالمواهب الدولية، مع وصول كريسينسيو سومرفيل من وست هام هذا الصيف مقابل 64.5 مليون جنيه إسترليني بحسب التقارير، لينضم إلى قائمة تضم بالفعل داروين نونيز، وثيو هيرنانديز، وجواو كانسيلو. ومن المتوقع أن ينافس الهلال مجددًا على كل الجبهات هذا الموسم.

تاريخ المملكة أرينا

يخوض الهلال مبارياته على أرضه في المملكة أرينا منذ فبراير 2024، وتتسع سعة الملعب إلى 30,000 متفرج في وضعية كرة القدم. ويقع في بوليفارد سيتي شمال غرب الرياض، وقد بدأ بناؤه في منتصف 2023، مع استثمار شركة المملكة القابضة (KHC) في المنشأة في سبتمبر من ذلك العام مقابل حقوق التسمية، إلى جانب اتفاق الهلال على اتخاذه ملعبه الدائم. ويتميز الملعب بسقف قابل للطي وشاشة فيديو رباعية الجوانب معلقة فوق نقطة الوسط، كما يستضيف أيضًا فعاليات مرتبطة بأجندة الترفيه الشتوية لموسم الرياض.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات الهلال، الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين (SPL) والانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات". كما يمكن الحصول على التذاكر من خلال موقع Kingdom Arena.

عادةً ما تُقام مباريات دوري روشن على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). عادةً ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا. بالنسبة للمباريات الشهيرة، مثل ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب نفاد المقاعد.

في المملكة المتحدة وأيرلندا:

يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مباشرة عبر خدمة DAZN. يتوفر تطبيق DAZN على أجهزة الكمبيوتر، وApple، وAndroid، وFire TV، وRoku، والتلفزيونات الذكية، والعديد من الأجهزة الأخرى.

خيارات الاشتراك في DAZN:

الاشتراك السنوي لمدة 12 شهرًا بسعر £14.99 شهريًا.

الاشتراك المرن بسعر £19.99 شهريًا مع إمكانية الإلغاء في أي وقت.

باقة الدفع السنوي مقدمًا بسعر £129.99، وهي توفر أفضل قيمة مقابل المال.

في الولايات المتحدة الأمريكية:

يتم بث الدوري السعودي مباشرة على FOX Soccer Plus. ويمكن الوصول إلى FOX Soccer Plus من خلال خدمة البث Fubo.

تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، منها:

خطة Fubo Sports: $45.99 للشهر الأول ثم $55.99 شهريًا لاحقًا، مع أكثر من 28 قناة رياضية، مثل ESPN Unlimited، ESPN2، ESPNews، ESPNU، NFL Network، Tennis Channel، بالإضافة إلى القنوات المحلية ABC وCBS وFox.

خطة Pro الأساسية: حوالي $85 شهريًا.

خطة Elite الأعلى: حوالي $95 شهريًا.

خطة Latino: تشمل قنوات رياضية وترفيهية باللغة الإسبانية.

توفر Fubo لجميع خططها تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد.

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