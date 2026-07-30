كيفية شراء تذاكر الهلال السعودي ضد الفيصلي: مواعيد الدوري السعودي للمحترفين، أسعار التذاكر والمزيد

يواصل الدوري السعودي للمحترفين جذب الاهتمام العالمي، في ظل وجود نخبة من المواهب الكروية، وأجواء جماهيرية صاخبة في الملاعب، ومنافسات محتدمة. ومع انطلاق الموسم الجديد، يواجه الهلال نظيره الفيصلي في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الأولى. ويدخل الهلال، النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم السعودية، هذه المباراة عازمًا على فرض هيمنته على أرضه، بينما يتطلع الفيصلي إلى تحقيق مفاجأة مدوية مبكرًا في الموسم.

في GOAL، جمعنا لكم كل تفاصيل المباراة المهمة، ومعلومات الملعب، وتفاصيل الأسعار، والروابط المباشرة لمساعدتكم على حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي الآن بكل سهولة ومن دون عناء.

متى تقام مباراة الهلال والفيصلي؟

من المقرر إقامة مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والفيصلي في منتصف أغسطس 2026 على ملعب Kingdom Arena الحديث في الرياض.

دوري روشن السعودي - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

غالبًا ما يكون الحصول على التذاكر الأساسية عبر البوابات الرسمية للأندية أمرًا صعبًا بسبب ارتفاع الطلب من حاملي التذاكر الموسمية للأندية والأعضاء الرسميين. كما أن الحصص الرسمية المخصصة من النادي تنفد في كثير من الأحيان خلال دقائق من طرحها.

ولحسن الحظ، توفر منصات بيع التذاكر الثانوية بديلًا آمنًا وموثوقًا ومريحًا للمشجعين الراغبين في ضمان الحصول على مقاعد مؤكدة. ويمكنك شراء تذاكر موثقة مباشرة عبر الأسواق الثانوية مثل Ticombo، التي تربط المشجعين بمخزون البائعين حول العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحسب موقع المقعد، وجودة الرؤية، وما إذا كانت تشمل مزايا الضيافة. وتبدأ أرخص خيارات التذاكر من نحو 500 ريال سعودي للمقاعد العلوية القياسية خلف المرمى، ما يجعل الحضور متاحًا للمشجعين الباحثين عن خيار اقتصادي.

المقاعد القياسية خلف المرمى: من 500 ريال سعودي إلى 750 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 على جانبي الملعب / المدرج السفلي الجانبي: من 800 ريال سعودي إلى 1,500 ريال سعودي

باقات كبار الشخصيات المميزة وضيافة النادي: من 2,500 ريال سعودي إلى أكثر من 5,000 ريال سعودي

وبالنسبة للمشجعين الباحثين عن خيار مناسب للميزانية، فإن مقاعد الأطراف ضمن فئة الدخول العام توفر قيمة رائعة، مع وضعك في قلب أجواء جماهير أصحاب الأرض المتحمسة. أما إذا كنت ترغب في أقصى درجات الراحة وأفضل زوايا الرؤية، فإن المقاعد المميزة على جانبي الملعب أو مقصورات الضيافة التنفيذية توفر وجبات ومشروبات ومقاعد فاخرة مبطنة.

الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج معرفته عن مباراة الهلال والفيصلي

سجل مواجهات الهلال والفيصلي المباشرة:

أخبار فريقي الهلال والفيصلي:

مستوى الهلال والفيصلي:

كل ما تحتاج معرفته عن Kingdom Arena

يقع Kingdom Arena في قلب الرياض، ويعد واحدًا من أكثر الملاعب متعددة الاستخدامات الداخلية والخارجية تطورًا من الناحية التقنية في العالم. وقد صُمم خصيصًا لخلق أجواء حميمية ومهيبة، إذ يضم سقفًا قابلًا للسحب بالكامل، إلى جانب أنظمة متطورة للتحكم في المناخ، بما يضمن درجات حرارة مريحة للاعبين والجماهير بغض النظر عن الظروف الجوية في الخارج.

أبرز تفاصيل الملعب لزوار يوم المباراة:

السعة: أكثر من 26,000 مقعد حديث للجماهير

العنوان: Boulevard Hall، Al Hada، الرياض، السعودية

المرافق: ممرات مميزة، ومناطق طعام راقية، ومتاجر رسمية للجماهير، وأجنحة تنفيذية لكبار الشخصيات

وسائل النقل: سهولة الوصول عبر خدمات النقل بالتطبيقات، وشبكات سيارات الأجرة، ومناطق مخصصة لمواقف السيارات في يوم المباراة حول منطقة البوليفارد

ويُنصح الزوار بالوصول قبل 90 دقيقة على الأقل من انطلاق المباراة لتجاوز الفحوصات الأمنية بسلاسة، واستكشاف مرافق الملعب، والجلوس في مقاعدهم قبل بدء عروض الأضواء التي تسبق المباراة.