يدخل النصر موسم 2026/27 بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الخط الأمامي على ملعب الأول بارك. إليك كيفية شراء التذاكر، وأسعارها، وجدول مباريات الموسم بالكامل.

حقق النصر أكبر صفقة على الإطلاق عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2022، ومنذ ذلك الحين تشهد معدلات الحضور في الدوري السعودي للمحترفين ارتفاعًا مستمرًا. يقدم لك GOAL كل المعلومات التي تحتاجها عن شراء تذاكر مباريات النصر، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وكم ستبلغ تكلفتها.

مباريات نادي النصر 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر 15 أغسطس 2026، 14:00 النصر ضد الفتح الأول بارك، الرياض التذاكر 18 أغسطس 2026، 14:00 (كأس الملك) الدرعية ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض التذاكر 21 أغسطس 2026، 12:00 الرياض ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض التذاكر 25 أغسطس 2026، 14:00 الاتفاق ضد النصر ملعب نادي الاتفاق، الدمام التذاكر 28 أغسطس 2026، 14:00 النصر ضد التعاون الأول بارك، الرياض التذاكر 05 سبتمبر 2026، 14:00 الاتحاد ضد النصر ملعب الإنماء، جدة التذاكر 09 سبتمبر 2026، 14:00 النصر ضد أبها الأول بارك، الرياض التذاكر 10 سبتمبر 2026، 14:00 الخليج ضد النصر ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام التذاكر 17 سبتمبر 2026، 14:00 النصر ضد الدرعية الأول بارك، الرياض التذاكر 09 أكتوبر 2026، 13:00 الأهلي ضد النصر ملعب الإنماء، جدة التذاكر 15 أكتوبر 2026، 13:00 النصر ضد نيوم SC الأول بارك، الرياض التذاكر 22 أكتوبر 2026، 13:00 الفيصلي ضد النصر ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة التذاكر 29 أكتوبر 2026، 13:00 النصر ضد الخلود الأول بارك، الرياض التذاكر 05 نوفمبر 2026، 12:00 الحزم ضد النصر ملعب نادي الحزم، الرس التذاكر 20 نوفمبر 2026، 12:00 النصر ضد القادسية الأول بارك، الرياض التذاكر 26 نوفمبر 2026، 12:00 النصر ضد الشباب الأول بارك، الرياض التذاكر 03 ديسمبر 2026، 12:00 الفيحاء ضد النصر ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة التذاكر 10 ديسمبر 2026، 12:00 النصر ضد الهلال الأول بارك، الرياض التذاكر 14 ديسمبر 2026، 12:00 الفتح ضد النصر ميدان تمويل الأولى، الأحساء التذاكر 11 فبراير 2027، 15:00 النصر ضد الرياض الأول بارك، الرياض التذاكر 18 فبراير 2027، 15:00 النصر ضد الاتفاق الأول بارك، الرياض التذاكر 25 فبراير 2027، 15:00 التعاون ضد النصر ملعب نادي التعاون، بريدة التذاكر 11 مارس 2027، 14:00 النصر ضد الاتحاد الأول بارك، الرياض التذاكر 18 مارس 2027، 15:00 أبها ضد النصر ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، أبها التذاكر 02 أبريل 2027، 13:00 النصر ضد الخليج الأول بارك، الرياض التذاكر 08 أبريل 2027، 13:00 الدرعية ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض التذاكر 15 أبريل 2027، 13:00 النصر ضد الأهلي الأول بارك، الرياض التذاكر 18 أبريل 2027، 13:00 نيوم SC ضد النصر مدينة الملك خالد الرياضية، تبوك التذاكر 22 أبريل 2027، 13:00 النصر ضد الفيصلي الأول بارك، الرياض التذاكر 29 أبريل 2027، 13:00 الخلود ضد النصر ملعب نادي الحزم، الرس التذاكر 06 مايو 2027، 13:00 النصر ضد الحزم الأول بارك، الرياض التذاكر 12 مايو 2027، 13:00 القادسية ضد النصر ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام التذاكر 20 مايو 2027، 13:00 الشباب ضد النصر SHG Arena، الرياض التذاكر 24 مايو 2027، 13:00 النصر ضد الفيحاء الأول بارك، الرياض التذاكر 28 مايو 2027، 13:00 الهلال ضد النصر Kingdom Arena، الرياض التذاكر

ملاحظة: يتوقف الدوري السعودي للمحترفين من 24 ديسمبر 2026 إلى 7 فبراير 2027 لإفساح المجال أمام كأس آسيا 2027 التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية، قبل أن تستأنف حملة النصر في فبراير. أوقات انطلاق المباريات مدرجة كما نُشرت، وهي قابلة للتغيير مع اقتراب يوم المباراة.

كيفية شراء تذاكر النصر لموسم 2026/27

لشراء تذاكر مباريات النصر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري (SPL)، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات". كما يمكنك أيضًا الحصول على التذاكر عبر موقع الأول بارك أو WeBook.com.

شعار نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين نادي النصر 15 أغسطس 2026 14:00 شعار نادي الفتح نادي الفتح

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، ويجري معظمها من الخميس إلى السبت تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

في المباريات الجماهيرية، مثل ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي ترغب بها.

لا تحتاج إلى عضوية في النادي لشراء تذاكر مباراة واحدة، لكن النصر يقدم باقات عضوية Diamond وSeasonal Membership. تضمن عضويات Diamond تذاكر لجميع المسابقات، بينما تشمل عضويات Seasonal Membership، التي تضم مستويات مختلفة تبدأ من Fan Tier وحتى Platinum Tier، مزايا وتذاكر تزداد قيمتها بحسب مستوى الفئة.

نظرًا لأن المنصات الرسمية مثل Webook وموقع الدوري السعودي للمحترفين تنفد تذاكرها غالبًا خلال دقائق في المباريات ذات الطلب المرتفع، فإن الأسواق الثانوية الموثوقة مثل Ticombo توفر أفضل خيار لتأمين تذاكر مباريات موثقة.

كم تبلغ أسعار تذاكر النصر لموسم 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر النصر بحسب المباراة، وفئة المقاعد، وحجم الطلب. وتأتي خيارات المقاعد المميزة، مثل مقصورات كبار الشخصيات والأجنحة التنفيذية، بأسعار أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام خيارات أكثر affordability.

تتراوح الأسعار عادة بين 185 ريالًا سعوديًا و1,875 ريالًا سعوديًا أو أكثر في المباريات الكبيرة.

تابع الموقع الرسمي للدوري أو موقع الأول بارك للحصول على مزيد من المعلومات عن التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

كل ما تحتاج معرفته عن النصر

يُعد النصر، الذي تأسس في 1955، أحد القوى التقليدية الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين، ويتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له. وكان الهلال والنصر دائمًا من أكثر القوى هيمنة في الساحة السعودية، وحافظا على هذا الزخم منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في 2007.

استعاد النصر اللقب أخيرًا في 2025/26، بعدما تُوج بلقبه الحادي عشر في الدوري السعودي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، منهياً انتظارًا طويلًا لجماهيره. ومع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الهجوم، يدخل الفريق موسم 2026/27 بصفته بطلًا ومرشحًا قويًا للاحتفاظ بلقبه.

ورغم أن رونالدو لا يزال الاسم الأبرز بين الصفقات الأجنبية التي لعبت للنصر في الفترة الأخيرة، فإن عددًا كبيرًا من نجوم العالم البارزين ارتدوا القميص الأصفر والأزرق على مر السنوات، من بينهم خريستو ستويتشكوف، ودينيلسون، وفينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا. وواصل النادي تدعيم تشكيلته عامًا بعد عام مع تنامي الحضور العالمي لكرة القدم السعودية، في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 التابعة للاتحاد الآسيوي خلال هذا الموسم نفسه.

تاريخ الأول بارك

يُعد الأول بارك، المعروف سابقًا باسم ملعب جامعة الملك سعود ومرسول بارك، الملعب الرئيسي للنصر منذ 2020. وفي سبتمبر من ذلك العام، حصلت الشركة السعودية للإعلام (SMC) على حقوق إدارة وتشغيل الملعب، ووقعت عقدًا مع النصر ليصبح مستأجرًا له. وفي أبريل 2023، تغير اسم الملعب إلى الأول بارك بعد توقيع البنك السعودي الأول صفقة رعاية بقيمة 15 مليون دولار.

يقع الأول بارك داخل مجمع ملعب جامعة الملك سعود في غرب الرياض، إلى الجنوب مباشرة من مركز الملك عبدالله المالي، ويتسع لما يصل إلى 26,000 مشجع في يوم المباراة. كما استضاف الملعب فعاليات ترفيهية ورياضية أخرى، من بينها Crown Jewel التابعة لـ WWE، مرتين، وبطاقات نزالات بطولة PFL.