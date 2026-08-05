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كيفية شراء تذاكر النصر لموسم 2026/2027: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
النصر
دوري أبطال آسيا 2
كريستيانو رونالدو

إليك كيفية اغتنام فرصة مشاهدة كريستيانو رونالدو على أرض الملعب في السعودية

يدخل النصر موسم 2026/27 بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الخط الأمامي على ملعب الأول بارك. إليك كيفية شراء التذاكر، وأسعارها، وجدول مباريات الموسم بالكامل.

حقق النصر أكبر صفقة على الإطلاق عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2022، ومنذ ذلك الحين تشهد معدلات الحضور في الدوري السعودي للمحترفين ارتفاعًا مستمرًا. يقدم لك GOAL كل المعلومات التي تحتاجها عن شراء تذاكر مباريات النصر، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وكم ستبلغ تكلفتها.

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مباريات نادي النصر 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
15 أغسطس 2026، 14:00النصر ضد الفتحالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 أغسطس 2026، 14:00 (كأس الملك)الدرعية ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالتذاكر
21 أغسطس 2026، 12:00الرياض ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالتذاكر
25 أغسطس 2026، 14:00الاتفاق ضد النصرملعب نادي الاتفاق، الدمامالتذاكر
28 أغسطس 2026، 14:00النصر ضد التعاونالأول بارك، الرياضالتذاكر
05 سبتمبر 2026، 14:00الاتحاد ضد النصرملعب الإنماء، جدةالتذاكر
09 سبتمبر 2026، 14:00النصر ضد أبهاالأول بارك، الرياضالتذاكر
10 سبتمبر 2026، 14:00الخليج ضد النصرملعب الأمير محمد بن فهد، الدمامالتذاكر
17 سبتمبر 2026، 14:00النصر ضد الدرعيةالأول بارك، الرياضالتذاكر
09 أكتوبر 2026، 13:00الأهلي ضد النصرملعب الإنماء، جدةالتذاكر
15 أكتوبر 2026، 13:00النصر ضد نيوم SCالأول بارك، الرياضالتذاكر
22 أكتوبر 2026، 13:00الفيصلي ضد النصرملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالتذاكر
29 أكتوبر 2026، 13:00النصر ضد الخلودالأول بارك، الرياضالتذاكر
05 نوفمبر 2026، 12:00الحزم ضد النصرملعب نادي الحزم، الرسالتذاكر
20 نوفمبر 2026، 12:00النصر ضد القادسيةالأول بارك، الرياضالتذاكر
26 نوفمبر 2026، 12:00النصر ضد الشبابالأول بارك، الرياضالتذاكر
03 ديسمبر 2026، 12:00الفيحاء ضد النصرملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالتذاكر
10 ديسمبر 2026، 12:00النصر ضد الهلالالأول بارك، الرياضالتذاكر
14 ديسمبر 2026، 12:00الفتح ضد النصرميدان تمويل الأولى، الأحساءالتذاكر
11 فبراير 2027، 15:00النصر ضد الرياضالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 فبراير 2027، 15:00النصر ضد الاتفاقالأول بارك، الرياضالتذاكر
25 فبراير 2027، 15:00التعاون ضد النصرملعب نادي التعاون، بريدةالتذاكر
11 مارس 2027، 14:00النصر ضد الاتحادالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 مارس 2027، 15:00أبها ضد النصرملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، أبهاالتذاكر
02 أبريل 2027، 13:00النصر ضد الخليجالأول بارك، الرياضالتذاكر
08 أبريل 2027، 13:00الدرعية ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالتذاكر
15 أبريل 2027، 13:00النصر ضد الأهليالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 أبريل 2027، 13:00نيوم SC ضد النصرمدينة الملك خالد الرياضية، تبوكالتذاكر
22 أبريل 2027، 13:00النصر ضد الفيصليالأول بارك، الرياضالتذاكر
29 أبريل 2027، 13:00الخلود ضد النصرملعب نادي الحزم، الرسالتذاكر
06 مايو 2027، 13:00النصر ضد الحزمالأول بارك، الرياضالتذاكر
12 مايو 2027، 13:00القادسية ضد النصرملعب الأمير محمد بن فهد، الدمامالتذاكر
20 مايو 2027، 13:00الشباب ضد النصرSHG Arena، الرياضالتذاكر
24 مايو 2027، 13:00النصر ضد الفيحاءالأول بارك، الرياضالتذاكر
28 مايو 2027، 13:00الهلال ضد النصرKingdom Arena، الرياضالتذاكر

ملاحظة: يتوقف الدوري السعودي للمحترفين من 24 ديسمبر 2026 إلى 7 فبراير 2027 لإفساح المجال أمام كأس آسيا 2027 التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية، قبل أن تستأنف حملة النصر في فبراير. أوقات انطلاق المباريات مدرجة كما نُشرت، وهي قابلة للتغيير مع اقتراب يوم المباراة.

كيفية شراء تذاكر النصر لموسم 2026/27

لشراء تذاكر مباريات النصر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري (SPL)، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات". كما يمكنك أيضًا الحصول على التذاكر عبر موقع الأول بارك أو WeBook.com.

دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
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الفتح

شعار نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين نادي النصر 15 أغسطس 2026 14:00 شعار نادي الفتح نادي الفتح

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، ويجري معظمها من الخميس إلى السبت تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

في المباريات الجماهيرية، مثل ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي ترغب بها.

لا تحتاج إلى عضوية في النادي لشراء تذاكر مباراة واحدة، لكن النصر يقدم باقات عضوية Diamond وSeasonal Membership. تضمن عضويات Diamond تذاكر لجميع المسابقات، بينما تشمل عضويات Seasonal Membership، التي تضم مستويات مختلفة تبدأ من Fan Tier وحتى Platinum Tier، مزايا وتذاكر تزداد قيمتها بحسب مستوى الفئة.

نظرًا لأن المنصات الرسمية مثل Webook وموقع الدوري السعودي للمحترفين تنفد تذاكرها غالبًا خلال دقائق في المباريات ذات الطلب المرتفع، فإن الأسواق الثانوية الموثوقة مثل Ticombo توفر أفضل خيار لتأمين تذاكر مباريات موثقة.

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كم تبلغ أسعار تذاكر النصر لموسم 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر النصر بحسب المباراة، وفئة المقاعد، وحجم الطلب. وتأتي خيارات المقاعد المميزة، مثل مقصورات كبار الشخصيات والأجنحة التنفيذية، بأسعار أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام خيارات أكثر affordability.

تتراوح الأسعار عادة بين 185 ريالًا سعوديًا و1,875 ريالًا سعوديًا أو أكثر في المباريات الكبيرة.

تابع الموقع الرسمي للدوري أو موقع الأول بارك للحصول على مزيد من المعلومات عن التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

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كل ما تحتاج معرفته عن النصر

يُعد النصر، الذي تأسس في 1955، أحد القوى التقليدية الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين، ويتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له. وكان الهلال والنصر دائمًا من أكثر القوى هيمنة في الساحة السعودية، وحافظا على هذا الزخم منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في 2007.

استعاد النصر اللقب أخيرًا في 2025/26، بعدما تُوج بلقبه الحادي عشر في الدوري السعودي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، منهياً انتظارًا طويلًا لجماهيره. ومع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الهجوم، يدخل الفريق موسم 2026/27 بصفته بطلًا ومرشحًا قويًا للاحتفاظ بلقبه.

ورغم أن رونالدو لا يزال الاسم الأبرز بين الصفقات الأجنبية التي لعبت للنصر في الفترة الأخيرة، فإن عددًا كبيرًا من نجوم العالم البارزين ارتدوا القميص الأصفر والأزرق على مر السنوات، من بينهم خريستو ستويتشكوف، ودينيلسون، وفينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا. وواصل النادي تدعيم تشكيلته عامًا بعد عام مع تنامي الحضور العالمي لكرة القدم السعودية، في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 التابعة للاتحاد الآسيوي خلال هذا الموسم نفسه.

تاريخ الأول بارك

يُعد الأول بارك، المعروف سابقًا باسم ملعب جامعة الملك سعود ومرسول بارك، الملعب الرئيسي للنصر منذ 2020. وفي سبتمبر من ذلك العام، حصلت الشركة السعودية للإعلام (SMC) على حقوق إدارة وتشغيل الملعب، ووقعت عقدًا مع النصر ليصبح مستأجرًا له. وفي أبريل 2023، تغير اسم الملعب إلى الأول بارك بعد توقيع البنك السعودي الأول صفقة رعاية بقيمة 15 مليون دولار.

يقع الأول بارك داخل مجمع ملعب جامعة الملك سعود في غرب الرياض، إلى الجنوب مباشرة من مركز الملك عبدالله المالي، ويتسع لما يصل إلى 26,000 مشجع في يوم المباراة. كما استضاف الملعب فعاليات ترفيهية ورياضية أخرى، من بينها Crown Jewel التابعة لـ WWE، مرتين، وبطاقات نزالات بطولة PFL.

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