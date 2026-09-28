مع انطلاق سلسلة مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) في لندن لعام 2026 في أكتوبر المقبل، لا يزال بإمكانك حجز مقعد حتى لو فاتتك مرحلة البيع العام الأولى في الصيف.

أكد دوري NFL أن جاكسونفيل جاغوارز وواشنطن كوماندرز سيكونان الفريقين المضيفين. وفي خطوة تاريخية، سيخوض جاغوارز مباراتين على أرضه خارج الولايات المتحدة في أسبوعين متتاليين، بينما يخضع ملعب إيفربانك لأعمال تجديد بتكلفة 1.4 مليار دولار.

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ما جدول ومواعيد مباريات NFL في لندن لعام 2026؟

التاريخ والوقت (بتوقيت بريطانيا الصيفي) الفريقان المكان التذاكر الأحد 4 أكتوبر (14:30) إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرز ملعب توتنهام هوتسبير احجز التذاكر الأحد 11 أكتوبر (14:30) فيلادلفيا إيجلز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب توتنهام هوتسبير احجز التذاكر الأحد 18 أكتوبر (14:30) هيوستن تكسنز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب ويمبلي احجز التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر مباريات NFL في لندن لعام 2026؟

انتهت مرحلة البيع العام، لكن لا يزال بإمكانك حجز مقاعد موثّقة عبر هذه القنوات الرسمية:

البوابة الرسمية لـNFL في المملكة المتحدة: المصدر الرئيسي لتذاكر الدخول العام. سجّل الآن لتلقي التنبيهات.

المصدر الرئيسي لتذاكر الدخول العام. سجّل الآن لتلقي التنبيهات. الموقع الرسمي لجاكسونفيل جاغوارز: بالنسبة إلى مباراة ويمبلي، يتولى جاغوارز غالبًا إدارة حصته من التذاكر وعضويات «يونيون جاكس» بنفسه.

بالنسبة إلى مباراة ويمبلي، يتولى جاغوارز غالبًا إدارة حصته من التذاكر وعضويات «يونيون جاكس» بنفسه. تيكت ماستر المملكة المتحدة: الشريك الرسمي لبيع تذاكر السلسلة الدولية.

الشريك الرسمي لبيع تذاكر السلسلة الدولية. أون لوكيشن وخدمات ضيافة كبار الشخصيات: أطلق مزوّد خدمات الضيافة الرسمي لدوري NFL بالفعل برنامجًا لدفع عربون يمنح أولوية الحجز للراغبين في ضمان مقاعدهم مبكرًا.

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كم ستبلغ أسعار تذاكر مباريات NFL في لندن؟

تعتمد أسعار تذاكر سلسلة مباريات لندن لعام 2026 على فئة المقاعد والملعب ومستوى الطلب على المباراة.

تشمل جميع الأسعار المدرجة على منصات التذاكر الرسمية في المملكة المتحدة الرسوم الإلزامية، لذا فإن السعر الذي تراه أدناه هو المبلغ النهائي الذي ستدفعه عند إتمام الشراء:

المدرج العلوي / رؤية محدودة: من 60 إلى 105 جنيهات إسترلينية

من 60 إلى 105 جنيهات إسترلينية المدرج الأوسط / مناطق نهاية الملعب: من 115 إلى 190 جنيهًا إسترلينيًا

من 115 إلى 190 جنيهًا إسترلينيًا المدرج السفلي / جانب الملعب: من 195 إلى 360 جنيهًا إسترلينيًا

من 195 إلى 360 جنيهًا إسترلينيًا الضيافة وكبار الشخصيات: من 450 إلى أكثر من 2,000 جنيه إسترليني

متى ستُقام مباريات NFL الدولية؟

يمثل عام 2026 محطة بارزة في الانتشار العالمي لدوري NFL، إذ من المقرر إقامة عدد قياسي يبلغ تسع مباريات دولية في سبع دول.

ويشمل ذلك إقامة أول مباراة على الإطلاق ضمن الموسم العادي في كل من أستراليا وفرنسا.

يتيح حجز تذاكر مباريات NFL في لندن للجماهير البريطانية الاستمتاع مباشرة بالأجواء الحماسية والمستوى الرياضي العالمي لمباريات الموسم العادي لكرة القدم الأمريكية. ولإكمال تجربتك في يوم المباراة بأسواق المراهنات عبر الهاتف المحمول على مجريات اللعب ومسجّلي نقاط التاتشداون، من المهم تنزيل تطبيق مخصص. اطّلع على اختيارات خبرائنا لأفضل تطبيقات المراهنات المتاحة على الأجهزة الحديثة.

القائمة الكاملة للمدن المستضيفة لمباريات NFL الدولية لعام 2026