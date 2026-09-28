تعود NFL إلى سانتياجو برنابيو في 8 نوفمبر 2026، عندما يواجه سينسيناتي بنغالز فريق أتلانتا فالكونز في الأسبوع التاسع من الموسم العادي، على أن يكون أتلانتا صاحب الأرض المعتمد.
تمثل هذه المواجهة ثاني مباراة على الإطلاق في الموسم العادي لـNFL تُقام في إسبانيا، وأولى محطات شراكة متعددة السنوات بين الدوري ومدينة مدريد ومجتمع مدريد وريال مدريد C.F.، وهي شراكة ستُبقي كرة القدم الأمريكية في برنابيو لسنوات مقبلة.
متى تُقام مباراة NFL مدريد 2026؟
|التاريخ والوقت
|المباراة
|الموقع
|التذاكر
|الأحد، 8 نوفمبر، 15:30 بتوقيت CET
|سينسيناتي بنغالز ضد أتلانتا فالكونز
|ملعب سانتياجو برنابيو، مدريد
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أين يمكن شراء تذاكر NFL مدريد 2026؟
تُباع التذاكر الرسمية عبر منصة Ticketmaster الإسبانية الخاصة بـNFL، وستحتاج إلى حساب NFL Ticketmaster لإتمام الشراء، ويمكنك إنشاؤه مجاناً عبر nfl.com قبل البدء في تصفح المقاعد.
طُرحت عملية البيع على مراحل، إذ أُتيحت مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Amex في أواخر مايو، ثم فُتحت باقات الضيافة في 5 يونيو، قبل أن تُطرح التذاكر العامة في 9 يوليو.تقدم On Location، الشريك الرسمي للضيافة لدى NFL، وSportsBreaks باقات مميزة رسمية تجمع بين مقاعد في المستويات السفلية، وصالات ضيافة قبل المباراة، وإقامات فندقية، وترتيبات الطيران.
كم تبلغ أسعار تذاكر NFL مدريد 2026؟
نشرت NFL الأسعار الرسمية الشاملة لمباراة بنغالز وفالكونز، ما يعني أن السعر الذي تراه يتضمن بالفعل جميع الرسوم من دون أي مفاجآت عند إتمام الدفع، في نهج جديد سيُطبق على كل مباراة دولية في 2026.
تبدأ أرخص فئة رسمية من 93.40 يورو، بينما تصل أغلى المقاعد في الملعب إلى 438.75 يورو، مع توفر تذاكر للأطفال أيضاً في فئات مختارة.
أما الضيافة فهي فئة مختلفة تماماً، مع باقات مميزة عبر Ticketmaster وOn Location تتجاوز كثيراً التذكرة العادية، وتشمل مزايا إضافية مثل دخول الصالات، وتناول الطعام، وفي بعض الحالات السفر والإقامة الفندقية.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب سانتياجو برنابيو
أصبح سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، واحداً من أكثر الملاعب إثارة للحديث في الرياضة العالمية بعد تجديده الأخير، وهذه التحولات تحديداً هي ما يجعله مناسباً للغاية لـNFL. فالأرضية الجديدة القابلة للسحب في الملعب تسمح باستبدال أرضية العشب بتخطيط وتجهيزات كرة القدم الأمريكية من دون التأثير في السطح الموجود أسفلها، بينما يمنح السقف المعاد تطويره وتوسعة المدرجات أجواء مختلفة فعلاً عن الأجواء المعتادة في مباريات NFL أيام الأحد.
إذا كنت مسافراً إلى المباراة، فخطط لمسارك بعناية. محطة مترو سانتياجو برنابيو على الخط 10 مغلقة حالياً بسبب أعمال إعادة البناء، مع توقع استمرار تعليق الخدمات بين نويفوس مينستريوس وكوثكو حتى بقية العام. وأسهل البدائل هي قطار Cercanías إلى نويفوس مينستريوس، أو حافلة EMT، أو خدمة الحافلات البديلة المجانية التي تعمل يوم المباراة، لذا من الأفضل تخصيص بعض الوقت الإضافي في رحلتك إلى الملعب.
ومع استضافة برنابيو بالفعل لجمهور مكتمل العدد في إحدى مباريات NFL، ومع تثبيت موعد دائم الآن على الروزنامة، تبدو هذه المحطة في طريقها لتكون واحدة من أبرز محطات البرنامج الدولي بالكامل في 2026.
متى ستُقام مباريات NFL الدولية؟
يمثل عام 2026 عاماً مفصلياً لانتشار NFL عالمياً، مع جدولة رقم قياسي يبلغ تسع مباريات دولية عبر سبع دول.
ويشمل ذلك أول مباراة موسم عادي على الإطلاق في أستراليا وفرنسا.
القائمة الكاملة لمضيفي NFL الدولية 2026
|التاريخ ووقت البداية
|المواجهة (الضيف ضد صاحب الأرض)
|الملعب والموقع
|حالة التذاكر
|الخميس، 10 سبتمبر (10:35 بتوقيت AEST)
|سان فرانسيسكو 49ers ضد لوس أنجلوس رامز
|ملعب ملبورن للكريكيت (MCG) ملبورن، أستراليا
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|الأحد، 27 سبتمبر (17:25 بتوقيت BRT)
|بالتيمور رايفنز ضد دالاس كاوبويز
|ملعب ماراكانا ريو دي جانيرو، البرازيل
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|الأحد، 4 أكتوبر (14:30 بتوقيت BST)
|إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرز
|ملعب توتنهام هوتسبير لندن، المملكة المتحدة
|احجز التذاكر
|الأحد، 11 أكتوبر (14:30 بتوقيت BST)
|فيلادلفيا إيجلز ضد جاكسونفيل جاغوارز
|ملعب توتنهام هوتسبير لندن، المملكة المتحدة
|احجز التذاكر
|الأحد، 18 أكتوبر (14:30 بتوقيت BST)
|هيوستن تكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارز
|ملعب ويمبلي لندن، المملكة المتحدة
|احجز التذاكر
|الأحد، 25 أكتوبر (14:30 بتوقيت CEST)
|بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس
|Stade de France باريس، فرنسا
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|الأحد، 8 نوفمبر (15:30 بتوقيت CET)
|سينسيناتي بنغالز ضد أتلانتا فالكونز
|ملعب سانتياجو برنابيو مدريد، إسبانيا
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|الأحد، 15 نوفمبر (15:30 بتوقيت CET)
|نيو إنجلاند باتريوتس ضد ديترويت ليونز
|أليانز أرينا (ملعب FC Bayern Munich) ميونخ، ألمانيا
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|الأحد، 22 نوفمبر (19:20 بتوقيت CST)
|مينيسوتا فايكنغز ضد سان فرانسيسكو 49ers
|Estadio Banorte مكسيكو سيتي، المكسيك
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