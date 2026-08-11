كيفية شراء تذاكر الفيحاء ضد الهلال: مواعيد الدوري السعودي للمحترفين، أسعار التذاكر والمزيد

تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2026/27، ويخوض الهلال أول اختبار خارجي له متجهًا إلى شمال العاصمة لمواجهة الفيحاء في الجولة الثانية. وبعد ختام موسم 2025/26 في مايو 2026، حين حقق الهلال فوزًا بنتيجة 1-0 في اليوم الأخير على ملعب المجمعة، يتجدد اللقاء بين الفريقين مبكرًا في الموسم الجديد.

ويقود المدرب سيموني إنزاغي الهلال، الذي يضم الوافد الصيفي كريسينسيو سومرفيل إلى جانب داروين نونيز وروبن نيفيز وتيو هرنانديز، وسط سعيه لفرض إيقاع قوي مبكرًا.

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متى تقام مباراة الفيحاء والهلال؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الخميس، 20 أغسطس 2026 الفيحاء ضد الهلال مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الفيحاء والهلال؟

قد يكون العثور على تذاكر مباريات الهلال أمرًا بالغ الصعوبة بسبب جماهيريته الضخمة ووجود نجوم عالميين مثل نيمار وألكساندار ميتروفيتش وروبن نيفيز.

وبالنسبة لهذه المباراة الخارجية تحديدًا أمام الفيحاء، تُطرح التذاكر بشكل أساسي عبر القنوات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين ومنصات التذاكر الخاصة بالنادي المضيف.

لكن بالنسبة للجماهير التي لم تلحق بمرحلة البيع العام الأولى أو القادمين من خارج السعودية ممن يحتاجون إلى خيار أكثر ضمانًا في السوق الثانوية، توفر منصة Ticombo بيئة آمنة لشراء التذاكر حتى عند نفادها من شباك التذاكر الأساسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والهلال؟

تختلف أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المباراة وقيمة الفريق الضيف. وعندما يكون الهلال هو المنافس، تشهد الأسعار عادة ارتفاعًا طفيفًا بسبب ارتفاع الطلب. وبالنسبة للمواجهة على مدينة المجمعة الرياضية، يسعى الفيحاء إلى إبقاء كرة القدم في متناول الجماهير مع إدارة المتطلبات اللوجستية لمباراة كبيرة.

المنصات الرسمية: تُطرح التذاكر الأساسية عبر البوابة الرسمية للدوري السعودي للمحترفين (SPL) ومنصة التذاكر الرسمية الخاصة بالفيحاء.

عضويات النادي: يحصل الأعضاء الرسميون للهلال على أولوية الوصول إلى مخصصات المدرج المخصص للجماهير الزائرة قبل فتح باب البيع العام.

السوق الثانوية: إذا نفدت المخصصات الأساسية، فإن المنصات الثانوية الموثوقة مثل Ticombo توفر خيارات إعادة بيع موثقة.

توفر خيارات إعادة بيع موثقة. فئة التذكرة نطاق السعر (ريال سعودي) المقاعد والتجربة الفئة 3 30 - 75 ريالًا سعوديًا دخول عام، خلف المرمى الفئة 2 100 - 250 ريالًا سعوديًا مقاعد مميزة على الجانبين برؤية واضحة الفئة 1 والذهبية 300 - 600 ريال سعودي رؤية مركزية مميزة على امتداد المدرجات الرئيسية VIP والضيافة 1,000+ ريال سعودي دخول إلى صالة مميزة مع خدمات ضيافة شاملة

كل ما تحتاج معرفته عن مدينة المجمعة الرياضية

تُعد مدينة المجمعة الرياضية المقر الرئيسي لنادي الفيحاء. وتقع في المجمعة، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال الرياض، وتمثل مركزًا رياضيًا مهمًا للمنطقة.

ورغم أنها لا تملك السعة الجماهيرية الضخمة نفسها لملعب الملك فهد الدولي، فإن طبيعتها المدمجة تصنع أجواء حماسية وضاغطة على الفرق الزائرة.

وخضع الملعب لأعمال تجديد لتلبية المعايير العالية للدوري السعودي للمحترفين، بما يضمن مرافق من الطراز الأول للجماهير ووسائل الإعلام واللاعبين. وتبلغ سعته نحو 7,000 متفرج، ما يجعل كل مقعد قريبًا من مجريات اللعب، ليكون واحدًا من أكثر الملاعب حميمية لمشاهدة نجوم الهلال الكبار.

وبالنسبة للجماهير القادمة من الرياض، تستغرق الرحلة بالسيارة نحو ساعتين عبر طريق 60. وتتوفر مواقف سيارات واسعة حول المجمع الرياضي، لكن يُنصح بالوصول قبل 90 دقيقة على الأقل من انطلاق المباراة لتجنب الازدحام المروري المحلي. وداخل الملعب، ستجدون مجموعة متنوعة من أكشاك الأطعمة والمشروبات التي تقدم مفضلات محلية ووجبات خفيفة معتادة في يوم المباراة، بما يلائم الأجواء العائلية التي يشتهر بها الدوري السعودي للمحترفين.

وتذكروا ارتداء ملابس مريحة، إذ قد تنخفض درجات الحرارة مساءً في الصحراء حتى بعد يوم دافئ. وتشجيع الفريق المضيف أو العملاق الزائر في مدينة المجمعة الرياضية يمثل تجربة فريدة تجسد الجوهر الحقيقي لثقافة كرة القدم السعودية.