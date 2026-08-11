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دوري روشن السعودي
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مدينة المجمعة الرياضية
team-logoالهلال
Book Al Fayha vs Al Hilal Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر الفيحاء ضد الهلال: مواعيد الدوري السعودي للمحترفين، أسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الهلال
الفيحاء
سالم الدوسري

إليك الطريقة الدقيقة لحجز تذاكر الفيحاء ضد الهلال

تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2026/27، ويخوض الهلال أول اختبار خارجي له متجهًا إلى شمال العاصمة لمواجهة الفيحاء في الجولة الثانية. وبعد ختام موسم 2025/26 في مايو 2026، حين حقق الهلال فوزًا بنتيجة 1-0 في اليوم الأخير على ملعب المجمعة، يتجدد اللقاء بين الفريقين مبكرًا في الموسم الجديد.

ويقود المدرب سيموني إنزاغي الهلال، الذي يضم الوافد الصيفي كريسينسيو سومرفيل إلى جانب داروين نونيز وروبن نيفيز وتيو هرنانديز، وسط سعيه لفرض إيقاع قوي مبكرًا.

يقدم GOAL كل المعلومات التي تحتاج إليها بشأن طرح التذاكر، وأفضل المنصات للشراء الآمن، والأسعار الأكثر تنافسية. 

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متى تقام مباراة الفيحاء والهلال؟

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
الخميس، 20 أغسطس 2026الفيحاء ضد الهلالمدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالتذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الفيحاء والهلال؟

قد يكون العثور على تذاكر مباريات الهلال أمرًا بالغ الصعوبة بسبب جماهيريته الضخمة ووجود نجوم عالميين مثل نيمار وألكساندار ميتروفيتش وروبن نيفيز. 

وبالنسبة لهذه المباراة الخارجية تحديدًا أمام الفيحاء، تُطرح التذاكر بشكل أساسي عبر القنوات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين ومنصات التذاكر الخاصة بالنادي المضيف.

لكن بالنسبة للجماهير التي لم تلحق بمرحلة البيع العام الأولى أو القادمين من خارج السعودية ممن يحتاجون إلى خيار أكثر ضمانًا في السوق الثانوية، توفر منصة Ticombo بيئة آمنة لشراء التذاكر حتى عند نفادها من شباك التذاكر الأساسي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والهلال؟

تختلف أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المباراة وقيمة الفريق الضيف. وعندما يكون الهلال هو المنافس، تشهد الأسعار عادة ارتفاعًا طفيفًا بسبب ارتفاع الطلب. وبالنسبة للمواجهة على مدينة المجمعة الرياضية، يسعى الفيحاء إلى إبقاء كرة القدم في متناول الجماهير مع إدارة المتطلبات اللوجستية لمباراة كبيرة.

  • المنصات الرسمية: تُطرح التذاكر الأساسية عبر البوابة الرسمية للدوري السعودي للمحترفين (SPL) ومنصة التذاكر الرسمية الخاصة بالفيحاء.
  • عضويات النادي: يحصل الأعضاء الرسميون للهلال على أولوية الوصول إلى مخصصات المدرج المخصص للجماهير الزائرة قبل فتح باب البيع العام.
  • السوق الثانوية: إذا نفدت المخصصات الأساسية، فإن المنصات الثانوية الموثوقة مثل Ticombo توفر خيارات إعادة بيع موثقة.
  • فئة التذكرةنطاق السعر (ريال سعودي)المقاعد والتجربة
    الفئة 330 - 75 ريالًا سعوديًادخول عام، خلف المرمى
    الفئة 2100 - 250 ريالًا سعوديًامقاعد مميزة على الجانبين برؤية واضحة
    الفئة 1 والذهبية300 - 600 ريال سعوديرؤية مركزية مميزة على امتداد المدرجات الرئيسية
    VIP والضيافة1,000+ ريال سعوديدخول إلى صالة مميزة مع خدمات ضيافة شاملة

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كل ما تحتاج معرفته عن مدينة المجمعة الرياضية

تُعد مدينة المجمعة الرياضية المقر الرئيسي لنادي الفيحاء. وتقع في المجمعة، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال الرياض، وتمثل مركزًا رياضيًا مهمًا للمنطقة. 

ورغم أنها لا تملك السعة الجماهيرية الضخمة نفسها لملعب الملك فهد الدولي، فإن طبيعتها المدمجة تصنع أجواء حماسية وضاغطة على الفرق الزائرة.

وخضع الملعب لأعمال تجديد لتلبية المعايير العالية للدوري السعودي للمحترفين، بما يضمن مرافق من الطراز الأول للجماهير ووسائل الإعلام واللاعبين. وتبلغ سعته نحو 7,000 متفرج، ما يجعل كل مقعد قريبًا من مجريات اللعب، ليكون واحدًا من أكثر الملاعب حميمية لمشاهدة نجوم الهلال الكبار.

وبالنسبة للجماهير القادمة من الرياض، تستغرق الرحلة بالسيارة نحو ساعتين عبر طريق 60. وتتوفر مواقف سيارات واسعة حول المجمع الرياضي، لكن يُنصح بالوصول قبل 90 دقيقة على الأقل من انطلاق المباراة لتجنب الازدحام المروري المحلي. وداخل الملعب، ستجدون مجموعة متنوعة من أكشاك الأطعمة والمشروبات التي تقدم مفضلات محلية ووجبات خفيفة معتادة في يوم المباراة، بما يلائم الأجواء العائلية التي يشتهر بها الدوري السعودي للمحترفين.

وتذكروا ارتداء ملابس مريحة، إذ قد تنخفض درجات الحرارة مساءً في الصحراء حتى بعد يوم دافئ. وتشجيع الفريق المضيف أو العملاق الزائر في مدينة المجمعة الرياضية يمثل تجربة فريدة تجسد الجوهر الحقيقي لثقافة كرة القدم السعودية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

عادةً ما تُطرح التذاكر الرسمية قبل موعد المباراة بمدة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام. ونظراً للشعبية الجارفة لنادي الهلال، فإن الطلب يكون مرتفعاً للغاية، وغالباً ما تنفد التذاكر في غضون دقائق من طرحها على المنصات المحلية مثل "ويبوك" (Webook).

 

 

إذا فاتك البيع العام الأولي، فإن منصة StubHub تعد الخيار الأكثر موثوقية في السوق الثانوية. توفر المنصة طريقة آمنة لشراء التذاكر المعتمدة من مشجعين آخرين، وهي مفيدة بشكل خاص للمشجعين القادمين من خارج المنطقة أو الراغبين في ضمان مقاعدهم مسبقاً.

 

نعم، يجب على كل مشجع يدخل مدينة المجمعة الرياضية حيازة تذكرة صالحة، بغض النظر عن العمر. تلتزم رابطة الدوري السعودي للمحترفين ببيئة صديقة للعائلات، وتتطلب لوائح سعة الملعب وجود تذكرة لكل مقعد يتم إشغاله.

 

 

من المستبعد جداً توفر تذاكر في شباك التذاكر بالملعب يوم المباراة. نظراً للقاعدة الجماهيرية العريضة لنادي الهلال، غالباً ما تُباع التذاكر بالكامل مسبقاً. نوصي بشدة بحجز تذاكرك الرقمية عبر الإنترنت قبل التوجه إلى الملعب.

 

 

نعم، تتوفر عادةً حزم ضيافة وكبار الشخصيات. تشمل هذه الحزم مزايا مثل مقاعد مبطنة توفر أفضل رؤية للملعب، والوصول إلى صالات مكيفة، بالإضافة إلى خدمات الطعام والمشروبات. يمكن شراء هذه الحزم عبر القنوات الرسمية للنادي أو مزودي خدمات السفر الرياضي المتخصصين.

 

 

تُصدر تذاكر الدوري السعودي للمحترفين بشكل أساسي كأكواد رقمية (E-tickets). بمجرد إتمام الشراء، ستتلقى رمز QR عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق التذاكر. كل ما عليك فعله هو إبراز هذا الرمز على هاتفك الذكي عند بوابات الملعب لمسحه ضوئياً.

 

 

الخيار الأكثر توفيراً هو شراء تذاكر الفئة الثالثة (المدرجات العامة) خلال مرحلة البيع الأولي، حيث تتراوح أسعارها غالباً بين 30 و75 ريال سعودي. وفي حال نفادها، ابحث عن أقسام "خلف المرمى" على منصة StubHub، والتي عادةً ما توفر أقل الأسعار في سوق إعادة البيع.

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