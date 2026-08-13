كيفية شراء تذاكر الشباب لموسم 2026/27: أسعار دوري روشن السعودي، المباريات المقبلة والمزيد

تحول الدوري السعودي للمحترفين إلى قوة كروية عالمية، ويظل نادي الشباب جزءًا أساسيًا من هذه القصة. وغالبًا ما يُشار إليه باسم "الأسود البيضاء"، ويُعد هذا العملاق القادم من الرياض أقدم مؤسسة رياضية في العاصمة، ولا يزال صاحب تأثير كبير في اللعبة الاحترافية.

حضور مباراة على ملعبه في SHG Arena يمنحك أجواءً حميمية من الطراز العالمي. ويضمن تصميم الملعب أن تبدو كل مقعد وكأنه في الصف الأمامي، ليضعك في قلب الحدث مباشرة. وسواء كانت مواجهة عالية الرهانات أمام أحد الكبار الأربعة أو مباراة دوري عادية، فإن طاقة جماهير الأبيض والأسود لا تُضاهى.

دع GOAL يكون دليلك التكتيكي لعبور موسم 2026/27، من العثور على التذاكر النادرة إلى فهم فئات المقاعد، حتى تتمكن من أخذ مكانك داخل عرين الأبيض.

مباريات الشباب القادمة في 2026/27

يفتتح الشباب موسمه 2026/27 على أرضه أمام القادسية يوم 13 أغسطس، ويستمر حتى 28 مايو 2027. وفيما يلي الجدول الكامل للنادي، بما في ذلك كأس الملك، مع توقف الدوري السعودي للمحترفين بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027.

التاريخ والوقت (السعودية) المباراة البطولة التذاكر 13 أغسطس 2026 - 14:00 الشباب ضد القادسية الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 16 أغسطس 2026 - 14:00 الوحدة ضد الشباب كأس الملك تذاكر 22 أغسطس 2026 - 14:00 الخليج ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 25 أغسطس 2026 - 14:00 الشباب ضد الرياض الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 30 أغسطس 2026 - 12:05 الحزم ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 4 سبتمبر 2026 - 14:00 الشباب ضد الهلال الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 9 سبتمبر 2026 - 11:55 الخلود ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 10 سبتمبر 2026 - 14:00 الشباب ضد الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 17 سبتمبر 2026 - 14:00 الشباب ضد التعاون الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 9 أكتوبر 2026 - 13:00 الاتحاد ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 15 أكتوبر 2026 - 13:00 الشباب ضد الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 22 أكتوبر 2026 - 13:00 الفتح ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 29 أكتوبر 2026 - 13:00 الشباب ضد الأهلي الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 5 نوفمبر 2026 - 12:00 أبها ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 20 نوفمبر 2026 - 12:00 الشباب ضد الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 26 نوفمبر 2026 - 12:00 النصر ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 3 ديسمبر 2026 - 12:00 الشباب ضد Neom SC الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 10 ديسمبر 2026 - 12:00 الدرعية ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 14 ديسمبر 2026 - 12:00 القادسية ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 11 فبراير 2027 - 15:00 الشباب ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 18 فبراير 2027 - 15:00 الرياض ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 25 فبراير 2027 - 15:00 الشباب ضد الحزم الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 11 مارس 2027 - 14:00 الهلال ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 18 مارس 2027 - 15:00 الشباب ضد الخلود الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 2 أبريل 2027 - 13:00 الفيحاء ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 8 أبريل 2027 - 13:00 التعاون ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 15 أبريل 2027 - 13:00 الشباب ضد الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 18 أبريل 2027 - 13:00 الفيصلي ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 22 أبريل 2027 - 13:00 الشباب ضد الفتح الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 29 أبريل 2027 - 13:00 الأهلي ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 6 مايو 2027 - 13:00 الشباب ضد أبها الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 12 مايو 2027 - 13:00 الاتفاق ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 20 مايو 2027 - 13:00 الشباب ضد النصر الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 24 مايو 2027 - 13:00 Neom SC ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين تذاكر 28 مايو 2027 - 13:00 الشباب ضد الدرعية الدوري السعودي للمحترفين تذاكر

يصدر الدوري السعودي للمحترفين رزنامته الكاملة المكونة من 34 جولة على مراحل، لذا ستُضاف مباريات أخرى مع تقدم الموسم. كما يمكن أن تُعدَّل مواعيد انطلاق المباريات قبل يوم اللقاء لأسباب تتعلق بالبث.

كيف تشتري تذاكر الشباب 2026/27؟

يُعد تأمين دخولك لمشاهدة الأسود البيضاء في SHG Arena عملية رقمية سلسة، وتُدار بشكل أساسي عبر البوابة الرسمية لتذاكر الشباب.

وفي حين تُطرح تذاكر الدوري العادية عادة قبل 10 إلى 14 يومًا من صافرة البداية، فإن الأحداث عالية الرهانات مثل مباريات الكبار الأربعة غالبًا ما تتطلب تخطيطًا وشراءً مبكرين لتفادي النفاد السريع.

كما يمكنك العثور على تذاكر الشباب متاحة على منصات ثانوية مثل Ticombo، حيث توفر التذاكر الخاصة بالمباريات، بما في ذلك المواجهات ذات الطلب المرتفع أمام أندية مثل الهلال، وسيلة موثوقة لضمان مقعدك بعد نفاد الحصص الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الشباب؟

صُممت الأسعار لتناسب كل مشجع، إذ تتراوح أسعار الدخول العادي في SHG Arena بين 30 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي، بينما تتراوح المقاعد المميزة عادة بين 250 ريالًا سعوديًا و500 ريال سعودي. أما الراغبون في الضيافة الفاخرة وأفضل إطلالات الملعب، فتبدأ أسعار صالات VIP وSilver Lounges النخبوية من 1,200 ريال سعودي.

وإذا نفدت الحصص الرسمية على Webook، فإن المنصات الثانوية الموثقة مثل Ticombo تمثل خيارًا احتياطيًا موثوقًا للمشجعين الساعين إلى تأمين تذاكر للمباريات الكبرى.

ماذا تتوقع من الشباب في 2026/27؟

يُعد نادي الشباب، الذي تأسس عام 1947، أقدم نادٍ رياضي في الرياض وركيزة شامخة في تاريخ كرة القدم الوطنية. وبصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين ست مرات وأول من فاز بثلاثة ألقاب دوري متتالية، فإن "الأسود البيضاء" تجسد الروح الصلبة والتنافسية للعاصمة، وقد ترسخ النادي منذ زمن طويل كأحد ثوابت دوري الأضواء السعودي.

كان موسم 2025/26 تحت قيادة إيمانول ألجواسيل، المدرب السابق لريال سوسيداد وصاحب السمعة العالية، موسمًا متباينًا. محليًا، أنهى الشباب الدوري السعودي للمحترفين في المركز 12 وبلغ ربع نهائي كأس الملك، وهي نتائج لم ترقَ إلى طموحات النادي. أما على الصعيد القاري، فقد قدم الشباب حملة أقوى بكثير، إذ بلغ نهائي دوري أبطال أندية الخليج واكتفى بالوصافة. ويواصل ألجواسيل وجوده على مقاعد البدلاء في 2026/27، مع تطلع النادي إلى ترجمة ذلك الوعد القاري إلى استمرارية محلية أكبر والاقتراب مجددًا من الكبار الأربعة.

تاريخ SHG Arena

يُعد SHG Arena، المعروف سابقًا باسم استاد الأمير خالد بن سلطان، أكثر بكثير من مجرد ملعب كرة قدم حديث، إذ يمثل رمزًا لتحول الشباب ومستقبل الملاعب "البوتيكية" في السعودية.

هذا الملعب "البوتيكي" الذي يتسع لـ15,000 متفرج هو القلب التكتيكي للمشهد الرياضي في الرياض. وقد صُمم شكله المستطيل المخصص لكرة القدم لإزالة مضمار ألعاب القوى وتقريب الجماهير من الحدث، بما يضمن أن يتردد كل هتاف من "العرين الأبيض" مباشرة داخل أرض الملعب. ويقع الملعب في موقع مناسب بحي الصحافة الشمالي قرب محطة مترو الدكتور سليمان الحبيب، ويوفر تجربة مميزة في يوم المباراة، مع مقصورات VIP مطورة، وسقف غشائي مشترك لزيادة الراحة، والمقر الرسمي للنادي داخل الموقع. ويتقاسم الشباب حاليًا هذا الملعب مع جاره في الرياض نادي الرياض في المباريات البيتية.