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Al-Shabab tickets ROSHN Saudi Pro LeagueGetty
Book Al Shabab Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر الشباب لموسم 2026/27: أسعار دوري روشن السعودي، المباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
الشباب
دوري روشن السعودي

عِش روعة الإبداع الكروي السعودي مباشرة من المدرجات

تحول الدوري السعودي للمحترفين إلى قوة كروية عالمية، ويظل نادي الشباب جزءًا أساسيًا من هذه القصة. وغالبًا ما يُشار إليه باسم "الأسود البيضاء"، ويُعد هذا العملاق القادم من الرياض أقدم مؤسسة رياضية في العاصمة، ولا يزال صاحب تأثير كبير في اللعبة الاحترافية.

حضور مباراة على ملعبه في SHG Arena يمنحك أجواءً حميمية من الطراز العالمي. ويضمن تصميم الملعب أن تبدو كل مقعد وكأنه في الصف الأمامي، ليضعك في قلب الحدث مباشرة. وسواء كانت مواجهة عالية الرهانات أمام أحد الكبار الأربعة أو مباراة دوري عادية، فإن طاقة جماهير الأبيض والأسود لا تُضاهى.

دع GOAL يكون دليلك التكتيكي لعبور موسم 2026/27، من العثور على التذاكر النادرة إلى فهم فئات المقاعد، حتى تتمكن من أخذ مكانك داخل عرين الأبيض.

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مباريات الشباب القادمة في 2026/27

يفتتح الشباب موسمه 2026/27 على أرضه أمام القادسية يوم 13 أغسطس، ويستمر حتى 28 مايو 2027. وفيما يلي الجدول الكامل للنادي، بما في ذلك كأس الملك، مع توقف الدوري السعودي للمحترفين بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
القادسية crest
القادسية
القادسية
التاريخ والوقت (السعودية)المباراةالبطولةالتذاكر
13 أغسطس 2026 - 14:00الشباب ضد القادسيةالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
16 أغسطس 2026 - 14:00الوحدة ضد الشبابكأس الملكتذاكر
22 أغسطس 2026 - 14:00الخليج ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
25 أغسطس 2026 - 14:00الشباب ضد الرياضالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
30 أغسطس 2026 - 12:05الحزم ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
4 سبتمبر 2026 - 14:00الشباب ضد الهلالالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
9 سبتمبر 2026 - 11:55الخلود ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
10 سبتمبر 2026 - 14:00الشباب ضد الفيحاءالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
17 سبتمبر 2026 - 14:00الشباب ضد التعاونالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
9 أكتوبر 2026 - 13:00الاتحاد ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
15 أكتوبر 2026 - 13:00الشباب ضد الفيصليالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
22 أكتوبر 2026 - 13:00الفتح ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
29 أكتوبر 2026 - 13:00الشباب ضد الأهليالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
5 نوفمبر 2026 - 12:00أبها ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
20 نوفمبر 2026 - 12:00الشباب ضد الاتفاقالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
26 نوفمبر 2026 - 12:00النصر ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
3 ديسمبر 2026 - 12:00الشباب ضد Neom SCالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
10 ديسمبر 2026 - 12:00الدرعية ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
14 ديسمبر 2026 - 12:00القادسية ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
11 فبراير 2027 - 15:00الشباب ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
18 فبراير 2027 - 15:00الرياض ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
25 فبراير 2027 - 15:00الشباب ضد الحزمالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
11 مارس 2027 - 14:00الهلال ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
18 مارس 2027 - 15:00الشباب ضد الخلودالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
2 أبريل 2027 - 13:00الفيحاء ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
8 أبريل 2027 - 13:00التعاون ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
15 أبريل 2027 - 13:00الشباب ضد الاتحادالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
18 أبريل 2027 - 13:00الفيصلي ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
22 أبريل 2027 - 13:00الشباب ضد الفتحالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
29 أبريل 2027 - 13:00الأهلي ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
6 مايو 2027 - 13:00الشباب ضد أبهاالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
12 مايو 2027 - 13:00الاتفاق ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
20 مايو 2027 - 13:00الشباب ضد النصرالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
24 مايو 2027 - 13:00Neom SC ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينتذاكر
28 مايو 2027 - 13:00الشباب ضد الدرعيةالدوري السعودي للمحترفينتذاكر

يصدر الدوري السعودي للمحترفين رزنامته الكاملة المكونة من 34 جولة على مراحل، لذا ستُضاف مباريات أخرى مع تقدم الموسم. كما يمكن أن تُعدَّل مواعيد انطلاق المباريات قبل يوم اللقاء لأسباب تتعلق بالبث.

كيف تشتري تذاكر الشباب 2026/27؟

يُعد تأمين دخولك لمشاهدة الأسود البيضاء في SHG Arena عملية رقمية سلسة، وتُدار بشكل أساسي عبر البوابة الرسمية لتذاكر الشباب.

وفي حين تُطرح تذاكر الدوري العادية عادة قبل 10 إلى 14 يومًا من صافرة البداية، فإن الأحداث عالية الرهانات مثل مباريات الكبار الأربعة غالبًا ما تتطلب تخطيطًا وشراءً مبكرين لتفادي النفاد السريع.

كما يمكنك العثور على تذاكر الشباب متاحة على منصات ثانوية مثل Ticombo، حيث توفر التذاكر الخاصة بالمباريات، بما في ذلك المواجهات ذات الطلب المرتفع أمام أندية مثل الهلال، وسيلة موثوقة لضمان مقعدك بعد نفاد الحصص الرسمية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الشباب؟

صُممت الأسعار لتناسب كل مشجع، إذ تتراوح أسعار الدخول العادي في SHG Arena بين 30 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي، بينما تتراوح المقاعد المميزة عادة بين 250 ريالًا سعوديًا و500 ريال سعودي. أما الراغبون في الضيافة الفاخرة وأفضل إطلالات الملعب، فتبدأ أسعار صالات VIP وSilver Lounges النخبوية من 1,200 ريال سعودي.

وإذا نفدت الحصص الرسمية على Webook، فإن المنصات الثانوية الموثقة مثل Ticombo تمثل خيارًا احتياطيًا موثوقًا للمشجعين الساعين إلى تأمين تذاكر للمباريات الكبرى.

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ماذا تتوقع من الشباب في 2026/27؟

يُعد نادي الشباب، الذي تأسس عام 1947، أقدم نادٍ رياضي في الرياض وركيزة شامخة في تاريخ كرة القدم الوطنية. وبصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين ست مرات وأول من فاز بثلاثة ألقاب دوري متتالية، فإن "الأسود البيضاء" تجسد الروح الصلبة والتنافسية للعاصمة، وقد ترسخ النادي منذ زمن طويل كأحد ثوابت دوري الأضواء السعودي.

كان موسم 2025/26 تحت قيادة إيمانول ألجواسيل، المدرب السابق لريال سوسيداد وصاحب السمعة العالية، موسمًا متباينًا. محليًا، أنهى الشباب الدوري السعودي للمحترفين في المركز 12 وبلغ ربع نهائي كأس الملك، وهي نتائج لم ترقَ إلى طموحات النادي. أما على الصعيد القاري، فقد قدم الشباب حملة أقوى بكثير، إذ بلغ نهائي دوري أبطال أندية الخليج واكتفى بالوصافة. ويواصل ألجواسيل وجوده على مقاعد البدلاء في 2026/27، مع تطلع النادي إلى ترجمة ذلك الوعد القاري إلى استمرارية محلية أكبر والاقتراب مجددًا من الكبار الأربعة.

تاريخ SHG Arena

يُعد SHG Arena، المعروف سابقًا باسم استاد الأمير خالد بن سلطان، أكثر بكثير من مجرد ملعب كرة قدم حديث، إذ يمثل رمزًا لتحول الشباب ومستقبل الملاعب "البوتيكية" في السعودية.

هذا الملعب "البوتيكي" الذي يتسع لـ15,000 متفرج هو القلب التكتيكي للمشهد الرياضي في الرياض. وقد صُمم شكله المستطيل المخصص لكرة القدم لإزالة مضمار ألعاب القوى وتقريب الجماهير من الحدث، بما يضمن أن يتردد كل هتاف من "العرين الأبيض" مباشرة داخل أرض الملعب. ويقع الملعب في موقع مناسب بحي الصحافة الشمالي قرب محطة مترو الدكتور سليمان الحبيب، ويوفر تجربة مميزة في يوم المباراة، مع مقصورات VIP مطورة، وسقف غشائي مشترك لزيادة الراحة، والمقر الرسمي للنادي داخل الموقع. ويتقاسم الشباب حاليًا هذا الملعب مع جاره في الرياض نادي الرياض في المباريات البيتية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

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