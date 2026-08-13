كيفية شراء تذاكر الرياض لموسم 2026-27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

ارتفعت مكانة الدوري السعودي للمحترفين عالميًا بشكل كبير في المواسم الأخيرة، بفضل تدفق بعض من أبرز نجوم كرة القدم في العالم إلى الشرق الأوسط. ومن بين الأندية المنافسة في هذه الدرجة النخبوية نادي الرياض، أحد الفرق الأربعة من العاصمة السعودية، الرياض، الذي ينافس في قمة كرة القدم السعودية.

ورغم أن نادي الرياض لا يملك سجلًا حافلًا بالألقاب مثل بعض منافسيه في المدينة، فإنه يمتلك تاريخًا عريقًا يعود إلى تأسيسه في عام 1953، ويدخل موسم 2026/27 وهو يتطلع إلى تجاوز صراع البقاء المضطرب بعد أن نجح بطريقة ما في الاستمرار بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين.

دع GOAL يرشدك إلى كل ما تحتاج معرفته عن شراء تذاكر مباريات الرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها، حتى تتمكن من التواجد شخصيًا لدعم النادي.

مباريات الرياض المقبلة في 2026/27

التاريخ والوقت (السعودية) المباراة التذاكر الجمعة، 14 أغسطس 2026 - 23:00 الاتفاق ضد الرياض التذاكر الخميس، 3 ديسمبر 2026 - 12:00 الرياض ضد الاتحاد التذاكر الخميس، 10 ديسمبر 2026 - 12:00 الفيصلي ضد الرياض التذاكر الاثنين، 14 ديسمبر 2026 - 12:00 الرياض ضد الاتفاق التذاكر الخميس، 11 فبراير 2027 - 15:00 النصر ضد الرياض التذاكر الخميس، 18 فبراير 2027 - 15:00 الرياض ضد الشباب التذاكر الخميس، 25 فبراير 2027 - 15:00 نيوم ضد الرياض التذاكر الخميس، 11 مارس 2027 - 14:00 الرياض ضد الأهلي التذاكر الخميس، 18 مارس 2027 - 15:00 الرياض ضد الخليج التذاكر الجمعة، 2 أبريل 2027 - 13:00 الخلود ضد الرياض التذاكر الخميس، 8 أبريل 2027 - 13:00 الرياض ضد الفيحاء التذاكر

يشمل ذلك المباريات التي تم تأكيد مواعيدها حاليًا. ويصدر الدوري السعودي للمحترفين جدوله الكامل المؤلف من 34 جولة على مراحل، وستُضاف المباريات المتبقية للرياض مع تقدم الموسم، إلى جانب فترة توقف في منتصف الموسم لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027.

كيفية شراء تذاكر الرياض 2026/27

الطريقة الأكثر موثوقية لشراء تذاكر مباريات الرياض هي عبر الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات". كما تتوفر التذاكر أيضًا عبر القنوات الرسمية الخاصة ببيع التذاكر لنادي الرياض.

تمتد جولات الدوري السعودي للمحترفين عادة على مدار ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت، بما يتماشى مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

وبالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الأهلي، يُنصح بشدة بشراء التذاكر فور طرحها للبيع من أجل ضمان أفضل المقاعد.

ولا يشترط امتلاك عضوية في النادي لشراء تذاكر المباراة الواحدة، لكن الرياض يقدم أيضًا باقات عضوية متنوعة، تمنح كل منها مزايا مثل أولوية الوصول إلى التذاكر، ومحتوى حصري، وامتيازات داخل الملعب.

ورغم أن البوابات الرسمية للدوري والنادي تبقى الوسيلة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر، يمكن للمشجعين أيضًا التحقق من المنصات الثانوية الموثوقة مثل Ticombo، التي توفر خيارًا بديلًا للراغبين في الحضور.

كم تبلغ أسعار تذاكر الرياض 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر الرياض بحسب المباراة، وفئة المقاعد، ومستوى الطلب.

وتأتي الخيارات المميزة، مثل مقصورات كبار الشخصيات والأجنحة التنفيذية، بتكلفة أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام وسيلة أكثر affordability لمتابعة المباريات. وفي المباريات الكبيرة، قد تتراوح الأسعار من 50 ريالًا سعوديًا إلى 1,500 ريال سعودي أو أكثر للمقاعد المميزة.

وينبغي على الجماهير متابعة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين أو القنوات الخاصة بنادي الرياض للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالتذاكر، بما في ذلك التوفر والأسعار.

كما تتوفر التذاكر أيضًا على منصات ثانوية موثوقة مثل Ticombo، ما يقدم بديلًا للمشجعين الراغبين في ضمان أماكنهم.

ماذا يمكن توقعه من الرياض في 2026/27؟

يُعد نادي الرياض، الذي تأسس عام 1953، أحد الأندية التاريخية في كرة القدم السعودية، رغم أن الموسم الماضي كان بعيدًا كل البعد عن الاستقرار خارج الملعب. وأُقيل خافيير كاييخا، المدرب السابق لفياريال الذي تم التعاقد معه لقيادة النادي، في نوفمبر 2025 بعد بداية سيئة، ليتولى دانييل كارينيو المهمة قبل أن يُستبدل هو الآخر، بماوريسيو دولاك، في فبراير 2026. وفي خضم هذا الاضطراب، وجد الرياض نفسه يخوض صراعًا حقيقيًا لتفادي الهبوط في الأسابيع الأخيرة، قبل أن ينجو في النهاية باحتلاله المركز الخامس عشر.

وسيأمل النادي في قدر أكبر بكثير من الاستقرار هذه المرة، مع ترك فوضى الموسم الماضي خلفه، ومع تشكيلة مستقرة يقودها المهاجم مامادو سيلا، بهدف ترسيخ مكانة الرياض بصورة أكثر راحة في دوري الأضواء.

ويمكن للجماهير الراغبة في متابعة الرياض عن قرب حجز تذاكرها قبل المباريات المقبلة، لضمان عدم تفويت فرصة مشاهدة بعض من أكثر مباريات الدوري إثارة.

تاريخ ملعب الأمير فيصل بن فهد

يُعد ملعب الأمير فيصل بن فهد الملعب التاريخي لنادي الرياض، ويقع في حي الملز بالرياض، السعودية. وكان هذا الملعب جزءًا أساسيًا من المشهد الرياضي في المدينة منذ وضع أساساته في عام 1971، وكان في السابق ملعبًا للنصر والهلال والشباب في عقود سابقة قبل أن ينتقل كل واحد من تلك الأندية إلى ملاعب أحدث ومصممة خصيصًا.

ويتسع الملعب حاليًا لنحو 22,000 متفرج، ما يجعله أكثر حميمية مقارنة ببعض الملاعب الأحدث في المملكة. ويساعد تصميمه المدمج في خلق أجواء مشحونة في أيام المباريات، خاصة خلال مواجهات الدوري السعودي للمحترفين المهمة.

ويقع الملعب على طريق صلاح الدين الأيوبي، ويسهل الوصول إليه بالنسبة للجماهير المحلية، كما يؤدي دورًا محوريًا في هوية النادي. ومن المقرر أيضًا أن يخضع لتوسعة كبيرة في إطار استعدادات السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مع خطة لرفع سعته إلى نحو 45,000 متفرج في السنوات المقبلة.