Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم
team-logoالرأس الأخضر
NRG Stadium
team-logoالسعودية
تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالم
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ومعلومات ملعب NRG والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
السعودية
الرأس الأخضر
سالم الدوسري
ريان مينديز

إليك كل ما تحتاج معرفته لحجز تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية

تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع منتخب السعودية مع منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات دور المجموعات على ملعب NRG في مدينة هيوستن الأمريكية.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن اللقاء يُقام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ما يزيد من أهمية المواجهة وحجم الإقبال الجماهيري عليها.

ويواصل المنتخب السعودي جذب اهتمام جماهيره من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، في حين يسعى منتخب الرأس الأخضر لمواصلة كتابة التاريخ في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

ومع ارتفاع الطلب على تذاكر كأس العالم 2026 بعد الإعلان الرسمي عن جدول المباريات، بدأت الجماهير في البحث عن أفضل الطرق لحجز المقاعد قبل ارتفاع الأسعار واقتراب موعد البطولة.

ويقدم GOAL كل ما تحتاج معرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، بما في ذلك الأسعار، وخيارات الضيافة، ومعلومات الملعب، وأفضل مواقع شراء التذاكر.

 تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالماشترِ تذكرتك الآن!

متى موعد مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
26 يونيو 2026الرأس الأخضر ضد السعوديةملعب NRG، هيوستنالتذاكر

مباريات السعودية في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
15 يونيو 2026السعودية ضد أوروجوايملعب هارد روك، مياميالتذاكر
21 يونيو 2026إسبانيا ضد السعوديةملعب مرسيدس بنز، أتلانتاالتذاكر
26 يونيو 2026الرأس الأخضر ضد السعوديةملعب NRG، هيوستنالتذاكر

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
15 يونيو 2026إسبانيا ضد الرأس الأخضرلينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفياالتذاكر
21 يونيو 2026أوروجواي ضد الرأس الأخضرفيلادلفيا ستاديوم، فيلادلفياالتذاكر
26 يونيو 2026الرأس الأخضر ضد السعوديةملعب NRG، هيوستنالتذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية؟

تتوفر عدة طرق أمام الجماهير للحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالم 2026.

  • البيع الرسمي عبر فيفا: يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر خلال المرحلة الأخيرة للبيع بنظام أسبقية الحجز.
  • منصة إعادة البيع الرسمية: يمكن للجماهير شراء تذاكر معاد بيعها بشكل رسمي عبر منصة الفيفا.
  • منصات إعادة البيع الموثوقة: تُعد مواقع مثل StubHub من أسرع الطرق للحصول على مقاعد في المباريات ذات الطلب المرتفع.
  • باقات الضيافة: توفر الباقات المميزة مقاعد VIP وتجارب فاخرة داخل الملعب.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل ويتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالفيفا.

 تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالماشترِ تذكرتك الآن!

كم تبلغ أسعار تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب فئة المقعد والملعب وحجم الطلب على المباراة.

وتبدأ أسعار مباريات دور المجموعات رسميًا من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للفئات الاقتصادية، بينما ترتفع أسعار الفئات الأعلى مع اقتراب موعد المباراة.

الفئةدور المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة الأولى250 - 400 دولار600 - 1200 دولار1500 - 6730 دولار
الفئة الثانية150 - 280 دولار400 - 800 دولار1000 - 4210 دولار
الفئة الثالثة100 - 200 دولار200 - 500 دولار600 - 2790 دولار
الفئة الرابعة60 - 120 دولار150 - 350 دولار400 - 2030 دولار

كل ما تريد معرفته عن ملعب NRG

تقام مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية على ملعب NRG في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والذي يُعد أحد أبرز الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026.

ويستضيف الملعب مباريات فريق هيوستن تكسانز في دوري كرة القدم الأمريكية NFL، كما سبق له احتضان العديد من الأحداث الرياضية والحفلات العالمية الكبرى.

ومن المتوقع أن يستقبل الملعب أكثر من 70 ألف مشجع خلال مباريات كأس العالم، وسط أجواء جماهيرية مميزة لعشاق كرة القدم القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وسيحصل المشجعون على:

  • أنظمة دخول رقمية حديثة للتذاكر
  • مناطق ضيافة ومقاعد VIP
  • شاشات عملاقة عالية الجودة
  • سهولة الوصول من وسط مدينة هيوستن
  • مناطق مخصصة للنقل العام وخدمات النقل التشاركي

 تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالماشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت لشراء التذاكر هو في أقرب فرصة ممكنة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة بسبب الطلب المرتفع على مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

 

تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من حوالي 60 إلى 120 دولارًا أمريكيًا حسب فئة المقعد وحجم الطلب على المباراة.

 

نعم، توفر منصة StubHub سياسات حماية للمشترين تضمن حصول الجماهير على تذاكر صالحة قبل موعد المباراة.

 

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، وسيتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

نعم، تتوفر باقات الضيافة عبر شركاء الفيفا الرسميين ومنصات إعادة البيع المعتمدة، وتشمل مقاعد VIP وتجارب حصرية داخل الملعب.

 

نعم، يجب على المشجعين القادمين من خارج الولايات المتحدة التأكد من امتلاك التأشيرة أو تصريح السفر المناسب قبل السفر لحضور المباراة.