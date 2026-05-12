كيفية شراء تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ومعلومات ملعب NRG والمزيد

تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع منتخب السعودية مع منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات دور المجموعات على ملعب NRG في مدينة هيوستن الأمريكية.
ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن اللقاء يُقام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ما يزيد من أهمية المواجهة وحجم الإقبال الجماهيري عليها.
ويواصل المنتخب السعودي جذب اهتمام جماهيره من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، في حين يسعى منتخب الرأس الأخضر لمواصلة كتابة التاريخ في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
ومع ارتفاع الطلب على تذاكر كأس العالم 2026 بعد الإعلان الرسمي عن جدول المباريات، بدأت الجماهير في البحث عن أفضل الطرق لحجز المقاعد قبل ارتفاع الأسعار واقتراب موعد البطولة.
ويقدم GOAL كل ما تحتاج معرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، بما في ذلك الأسعار، وخيارات الضيافة، ومعلومات الملعب، وأفضل مواقع شراء التذاكر.
متى موعد مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|التذاكر
|26 يونيو 2026
|الرأس الأخضر ضد السعودية
|ملعب NRG، هيوستن
|التذاكر
مباريات السعودية في كأس العالم 2026
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|التذاكر
|15 يونيو 2026
|السعودية ضد أوروجواي
|ملعب هارد روك، ميامي
|التذاكر
|21 يونيو 2026
|إسبانيا ضد السعودية
|ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا
|التذاكر
|26 يونيو 2026
|الرأس الأخضر ضد السعودية
|ملعب NRG، هيوستن
|التذاكر
مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|التذاكر
|15 يونيو 2026
|إسبانيا ضد الرأس الأخضر
|لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا
|التذاكر
|21 يونيو 2026
|أوروجواي ضد الرأس الأخضر
|فيلادلفيا ستاديوم، فيلادلفيا
|التذاكر
|26 يونيو 2026
|الرأس الأخضر ضد السعودية
|ملعب NRG، هيوستن
|التذاكر
كيف يمكن شراء تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية؟
تتوفر عدة طرق أمام الجماهير للحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالم 2026.
- البيع الرسمي عبر فيفا: يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر خلال المرحلة الأخيرة للبيع بنظام أسبقية الحجز.
- منصة إعادة البيع الرسمية: يمكن للجماهير شراء تذاكر معاد بيعها بشكل رسمي عبر منصة الفيفا.
- منصات إعادة البيع الموثوقة: تُعد مواقع مثل StubHub من أسرع الطرق للحصول على مقاعد في المباريات ذات الطلب المرتفع.
- باقات الضيافة: توفر الباقات المميزة مقاعد VIP وتجارب فاخرة داخل الملعب.
ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل ويتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالفيفا.
كم تبلغ أسعار تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية؟
تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب فئة المقعد والملعب وحجم الطلب على المباراة.
وتبدأ أسعار مباريات دور المجموعات رسميًا من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للفئات الاقتصادية، بينما ترتفع أسعار الفئات الأعلى مع اقتراب موعد المباراة.
|الفئة
|دور المجموعات
|دور الـ16 - ربع النهائي
|نصف النهائي والنهائي
|الفئة الأولى
|250 - 400 دولار
|600 - 1200 دولار
|1500 - 6730 دولار
|الفئة الثانية
|150 - 280 دولار
|400 - 800 دولار
|1000 - 4210 دولار
|الفئة الثالثة
|100 - 200 دولار
|200 - 500 دولار
|600 - 2790 دولار
|الفئة الرابعة
|60 - 120 دولار
|150 - 350 دولار
|400 - 2030 دولار
كل ما تريد معرفته عن ملعب NRG
تقام مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية على ملعب NRG في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والذي يُعد أحد أبرز الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026.
ويستضيف الملعب مباريات فريق هيوستن تكسانز في دوري كرة القدم الأمريكية NFL، كما سبق له احتضان العديد من الأحداث الرياضية والحفلات العالمية الكبرى.
ومن المتوقع أن يستقبل الملعب أكثر من 70 ألف مشجع خلال مباريات كأس العالم، وسط أجواء جماهيرية مميزة لعشاق كرة القدم القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وسيحصل المشجعون على:
- أنظمة دخول رقمية حديثة للتذاكر
- مناطق ضيافة ومقاعد VIP
- شاشات عملاقة عالية الجودة
- سهولة الوصول من وسط مدينة هيوستن
- مناطق مخصصة للنقل العام وخدمات النقل التشاركي