كيفية شراء تذاكر الدوري الهولندي 2026-27: متوسط أسعار التذاكر، أياكس، فينورد والمزيد

تشهد تذاكر الدوري الهولندي الممتاز طلبًا هائلًا لمتابعة فرق مثل أياكس، وبي إس في آيندهوفن، وفينورد إلى جانب قوى صاعدة مثل ألكمار وإف سي تفينتي.

ورغم أن الجماهير تملأ المدرجات بانتظام في ملاعب أيقونية مثل يوهان كرويف أرينا، ودي كويب، وملعب فيليبس، فإن التذاكر يقتنصها رواد المباريات المتمرسون، وزوار الملاعب من مختلف أنحاء العالم، وعشاق كرة القدم الذين يعرفون أين يبحثون.

دع GOAL تقدم لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها عن تذاكر الدوري الهولندي الممتاز لموسم 2026/27، بما في ذلك الأسعار، ومواعيد الطرح، ومتطلبات Dutch Clubcard.

مباريات وتذاكر الدوري الهولندي الممتاز 2026/27 المقبلة

كيف تشتري تذاكر الدوري الهولندي الممتاز 2026/27؟

توجد عدة طرق لحجز مقاعد في الملاعب الهولندية، بحسب طبيعة المباراة، والتصنيف الأمني، والفترة الزمنية التي تخطط خلالها:

البوابات الرسمية لبيع تذاكر الأندية: يُعد الشراء مباشرة عبر المتاجر الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية، مثل ajax.nl وfeyenoord.nl وpsv.nl، المسار الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. وتُطرح التذاكر عادة عبر الإنترنت قبل موعد انطلاق المباراة بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

نظام Dutch Clubcard (بطاقة النادي): في هولندا، تتطلب المباريات عالية الخطورة أو عالية الطلب، مثل دي كلاسيكر أو الديربيات المحلية، بطاقة Dutch Clubcard موثقة أو عضوية رسمية في النادي. ويمكن للزوار القادمين من الخارج التسجيل في عضويات رقمية للأندية، مثل Ajax Club Card أو PSV Supporters Club، من أجل فتح صلاحيات الشراء للمباريات غير المقيّدة.

منصات إعادة البيع الرسمية: تدير معظم أندية القمة في الدوري الهولندي الممتاز منصات رسمية لإعادة بيع التذاكر على مواقعها الإلكترونية، ما يسمح لحاملي التذاكر الموسمية بإعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى المشجعين الموثقين بالسعر الرسمي عند نفاد التذاكر.

منصة إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت الدفعات الرسمية، أو إذا لم تكن تملك Clubcard للمباريات الكبرى، فإن أسواق التذاكر الثانوية توفر خيارات موثقة لإعادة بيع التذاكر الرقمية للمسافرين الدوليين. وتأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الهولندي الممتاز 2026/27؟

يوفر الشراء المباشر عبر الأندية الهولندية على أساس المباراة الواحدة بعضًا من أكثر الأسعار تنافسية بين دوريات القمة الأوروبية:

الأسعار الرسمية المباشرة: تتراوح أسعار تذاكر البالغين للمباراة الواحدة عمومًا بين 20 يورو و85 يورو ، بحسب النادي، وفئة الملعب، وتصنيف المنافس. وتبدأ أسعار مباريات الدوري الأقل جماهيرية في ملاعب مثل AFAS Stadion أو Euroborg من الطرف الأرخص، بينما تقع المباريات التي تضم "الثلاثة الكبار" عند الطرف الأعلى.

مواقع المدرجات: تقع المقاعد الأقل سعرًا، وكذلك مدرجات الوقوف الآمن، خلف المرمى في المدرجات الجانبية القصيرة (Korte Zijde). أما المقاعد الوسطية في الجهة الجانبية الطويلة (Lange Zijde) فتُطرح بأسعار رسمية أعلى.

أسعار إعادة البيع الثانوية: على المنصات الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر الأساسية لمباريات الدوري الهولندي الممتاز العادية من نحو 30 يورو إلى 45 يورو، في حين تخضع مباريات المنافسات المشتعلة مثل دي كلاسيكر أو دي توبر لأسعار يحددها السوق وفقًا لترتيب الدوري.

فئات الخصومات: تقدم معظم الأندية الهولندية فئات تذاكر مخفضة للمشجعين الشباب، تحت 12 عامًا وتحت 18 عامًا، إلى جانب باقات المدرجات العائلية للمباريات المحلية.

متى انطلق الدوري الهولندي الممتاز؟

تأسس الدوري الهولندي الممتاز في عام 1956، ويُعد واحدًا من أكثر مسابقات الدرجة الأولى الأوروبية حيوية، إذ يحتفل بمرور 70 عامًا على كرة القدم الاحترافية الهولندية خلال موسم 2026/27.

ويحظى الدوري الهولندي باحتفاء عالمي بفضل التزامه بالكرة الشاملة، وغزارة المواهب الأكاديمية، وأسلوبه الهجومي، ما يمنح الجماهير أجواء يوم مباراة لا تُفوّت.

من يوهان كرويف أرينا في أمستردام، الذي يتسع لـ55,000 متفرج، إلى أجواء دي كويب في روتردام، ملعب فينورد، مرورًا بالملاعب الأكثر حميمية وعدائية مثل دي خرولش فيسته الخاص بإف سي تفينتي أو دي أديلارشورست الخاص بجو أهيد إيجلز، تقوم ثقافة الجماهير الهولندية على شغف مجتمعي عميق، وعروض التيفو، والدعم الصوتي المتواصل.