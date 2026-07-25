لطالما حظي الدوري الفرنسي (الليغ 1) بشعبية هائلة بين عشاق كرة القدم الأوروبيين والعالميين، لكن الفوز المذهل الذي حققه باريس سان جيرمان بلقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا قد رفع من شعبيته بشكل أكبر.

ورغم أن باريس سان جيرمان هو الفريق الأبرز في كرة القدم الفرنسية، بعد فوزه بخمسة ألقاب دوري متتالية، فإن الرغبة العامة في السفر ومشاهدة المباريات في الملاعب في جميع أنحاء فرنسا تواصل نموها بشكل ملحوظ.

دع موقعGOAL يرشدك إلى كيفية تحقيق أحلامك الكروية الفرنسية من خلال حجز تذكرة لحضور إحدى مباريات الدوري الفرنسي (Ligue 1) المقررة هذا الموسم.

مباريات الجولة الأولى القادمة من الدوري الفرنسي وتذاكرها

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا) المباراة المكان التذاكر الجمعة 21 أغسطس، الساعة 20:45 مرسيليا ضد ستراسبورغ ملعب فيلودروم (مرسيليا) التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 17:15 لانس ضد أوكسير ملعب بولارت-ديليليس (لانس) التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 20:45 لومان ضد بريست ملعب ماري-مارفينغ (لو مان) التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 20:45 نيس ضد لوريان ملعب أليانز ريفييرا (نيس) التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 20:45 تولوز ضد أولمبيك ليون ملعب تولوز (تولوز) التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 20:45 تروي ضد باريس إف سي ملعب لوب (تروي) التذاكر الأحد 23 أغسطس، الساعة 15:00 أنجيه ضد ليل ملعب ريمون كوبا (أنجيه) التذاكر الأحد 23 أغسطس، الساعة 17:15 لو هافر ضد موناكو ملعب أوسيان (لو هافر) التذاكر الأحد 23 أغسطس، الساعة 20:45 باريس سان جيرمان ضد رين بارك دي برينس (باريس) التذاكر

مباريات الجولة الثانية القادمة من الدوري الفرنسي وتذاكرها

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا) المباراة المكان التذاكر الجمعة 28 أغسطس، الساعة 20:45 ليل ضد باريس سان جيرمان ديكاتلون أرينا - ملعب بيير مورو (ليل) التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 17:15 ستراسبورغ ضد لينس ملعب لا مينو (ستراسبورغ) التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 20:45 أوكسير ضد أنجيه ملعب لابي-ديشامب (أوكسير) التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 20:45 بريست ضد تولوز ملعب فرانسيس لو بلي (بريست) التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 20:45 لوريان ضد تروي ملعب موستوار (لوريان) التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 20:45 أولمبيك ليون ضد لو هافر بارك أولمبيك ليون (ليون) التذاكر الأحد 30 أغسطس، الساعة 15:00 باريس إف سي ضد نيس ملعب جان-بوين (باريس) التذاكر الأحد 30 أغسطس، الساعة 17:15 رين ضد لومان ملعب روزون بارك (رين) التذاكر الأحد 30 أغسطس، الساعة 20:45 موناكو ضد مرسيليا ملعب لويس الثاني (موناكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي (Ligue 1)، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة المواقع الرسمية للأندية.

قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. غالبًا ما يتم طرح التذاكر للبيع قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

في حين أن تذاكر مباريات الأندية الكبرى، مثل باريس سان جيرمان، غالبًا ما تنفد بسرعة، فإن تذاكر العديد من الفرق الأخرى تكون متاحة بسهولة أكبر.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظة الأخيرة، فقد ترغب في اللجوء إلى منصات البيع الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الفرنسي (الليغ 1)؟

تختلف تكلفة تذاكر مباريات الدوري الفرنسي (Ligue 1) بشكل كبير. تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بناءً على الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ لآخر.

بالإضافة إلى هذه العوامل، تؤثر مواقع المقاعد داخل الملاعب بشكل كبير على سعر التذكرة، حيث تبلغ تكلفة المقاعد ذات الإطلالة المميزة أعلى سعر.

كما تصنف بعض الأندية المباريات حسب الفئة، حيث تندرج المواجهات البارزة ضد الفرق ذات الأسماء الكبيرة، مثل «Le Classique» (باريس سان جيرمان ضد مرسيليا) و«Le Derby des Olympiques» (أولمبيك ليون ضد مرسيليا) ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار وفقًا لذلك.

أندية الدوري الفرنسي 2026-27 حسب سعر التذاكر

النادي الملعب نطاق أسعار التذاكر (للبالغين) أنجيه ملعب ريمون كوبا 15 يورو - 70 يورو أوكسير ملعب أبي ديشامب 15 يورو - 65 يورو بريست ملعب فرانسيس-لو بلي 15 يورو - 75 يورو لو هافر ملعب أوسيان 15 يورو - 70 يورو لومان ملعب ماري-مارفينغ 15 يورو - 60 يورو لانس ملعب بولارت-ديليليس 20 يورو - 95 يورو ليل ملعب بيير-موروي 25 يورو - 110 يورو لوريان ملعب موستوار 15 يورو - 65 يورو ليون ملعب جروباما 25 يورو - 120 يورو مرسيليا ملعب فيلودروم 30 يورو - 220 يورو موناكو ملعب لويس الثاني 20 يورو - 100 يورو نيس أليانز ريفييرا 20 يورو - 90 يورو باريس إف سي ملعب جان-بوين 15 يورو - 70 يورو باريس سان جيرمان بارك دي برانس 45 يورو - 350 يورو رين روزون بارك 20 يورو - 85 يورو ستراسبورغ ملعب لا ميناو 20 يورو - 90 يورو تولوز ملعب تولوز 15 يورو - 75 يورو تروي ملعب لوب 15 يورو - 60 يورو

كيفية شراء تذاكر الضيافة في الدوري الفرنسي

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر الضيافة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، فمن المفيد الاطلاع على المواقع الرسمية للأندية.

تختلف خيارات الضيافة باختلاف الفريق الذي ستشاهد مباراته والباقة التي ترغب في شرائها.

غالبًا ما تشمل جميع الباقات المأكولات والمشروبات، مع توفر تجارب طعام فاخرة في الخيارات الأعلى سعرًا.

ما الذي يمكن توقعه من موسم الدوري الفرنسي؟

أياً كانت مباراة الدوري الفرنسي التي تقرر حجز تذاكر لها، فمن المرجح أن تشاهد بعض النجوم الشباب الواعدين للمستقبل. فقد بدأ عدد كبير من اللاعبين الفرنسيين المشهورين مسيرتهم المهنية المثيرة للإعجاب على أرضهم، ومن بينهم زين الدين زيدان (بوردو)، وتييري هنري وكيليان مبابي (موناكو)، وإريك كانتونا (أوكسير)، وميشيل بلاتيني (نانسي)، على سبيل المثال لا الحصر.

وبالإضافة إلى شهرة الدوري الفرنسي بكونه حاضنة لتنمية المواهب الفرنسية الشابة، فإن نجوم كرة القدم العالميين الحاليين يمارسون مهنتهم أيضًا في الدوري الفرنسي، مثل خفيشا كفاراتشيليا وأشرف حكيمي وفيتينها وفولارين بالوغون وإندريك.

كان باريس سان جيرمان هو النجم الساطع في الدوري الفرنسي في الآونة الأخيرة، ويظل الطلب على تذاكر مشاهدة مبارياته في ملعب «بارك دي برانس» مرتفعًا دائمًا. وقد أثبت الموسم الماضي أنه موسم ناجح آخر لـ«الرووج-إيت-بلو»، الذين حصدوا لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي.

ولم يقتصر الأمر على هيمنتهم على الساحة المحلية فحسب، بل أصبح رجال لويس إنريكي أيضًا أول فريق يحتفظ بلقبه الأوروبي منذ ريال مدريد في عام 2018. وهم يتطلعون الآن للانضمام إلى نادي النخبة الذي يضم ريال مدريد وبايرن ميونيخ وأياكس، الذين سيطروا على أوروبا لمدة ثلاثة مواسم متتالية.

لا توجد فرق كثيرة على مستوى العالم يمكنها التباهي بخزانة جوائز مثل تلك التي يمتلكها باريس سان جيرمان. فقد حصد النادي الأكثر نجاحًا في فرنسا، على الرغم من تأسيسه منذ ما يزيد قليلاً عن نصف قرن، أكثر من 50 لقبًا كبيرًا.

ومع ذلك، فإن أندية الدوري الفرنسي الأخرى تتمتع هي الأخرى بتاريخ عريق بالطبع، وتحظى بدعم جماهيري كبير. في الواقع، يمتلك مرسيليا، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه عام 2025، أعلى متوسط حضور جماهيري في فرنسا، حيث يشاهد أكثر من 60 ألف متفرج مبارياته في ملعب «ستاد فيلودروم» (المعروف حاليًا باسم «أورانج فيلودروم»).

كما اشتهر مرسيليا بكونه أول فريق فرنسي يفوز بدوري أبطال أوروبا. فقد تغلب الفريق، الذي قاده الأسطورة الفرنسية ديدييه ديشامب وضم لاعبين من أمثال بازيل بولي ومارسيل ديسايي، على ميلان بنتيجة 1-0 في نهائي عام 1993 في ميونيخ، ليتوج ملكًا لأوروبا. ومن بين الأندية الفرنسية الأخرى التي تستقطب جماهير غفيرة بانتظام في مبارياتها على أرضها، أولمبيك ليون، وليل، ولينس.

كيف يمكنني مشاهدة مباريات الدوري الفرنسي (الليغ 1) أو بثها عبر الإنترنت؟

على الرغم من فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى الموسم الماضي، قررت قنوات البث التلفزيوني في المملكة المتحدة عدم شراء حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي للموسم 2026/27.

ومع ذلك، في الولايات المتحدة، ستُعرض مباريات الدوري الفرنسي على قنوات beIn Sports وbeIn Sports Connect وFubo. على منصة Fubo، يمكن مشاهدة المباريات الفرنسية من خلال باقات الاشتراك Pro (84.99 دولارًا شهريًا)، وElite (104.99 دولارًا شهريًا)، وDeluxe (114.99 دولارًا شهريًا)، أو Fubo Latino (14.99 دولارًا شهريًا)، حيث إن هذه الباقات تشمل شبكة beIN Sports.

تقدم Fubo تجربة مجانية لمدة 5 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. لتجنب تحصيل السعر الكامل للفئة التي اخترتها تلقائيًا، يجب عليك إلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة التجربة التي تبلغ 5 أيام.