لطالما حظيت الدوري الفرنسي (Ligue 1) بمتابعة جماهيرية كبيرة بين عشاق كرة القدم في أوروبا والعالم، كما أن الهيمنة المتواصلة لباريس سان جيرمان، بواقع خمسة ألقاب دوري متتالية الآن إلى جانب الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، رفعت من مكانته أكثر مع اقتراب موسم 2026/27.

ورغم أن باريس سان جيرمان لا يزال الفريق الأبرز في كرة القدم الفرنسية، فإن الرغبة العامة في السفر وخوض تجربة حضور المباريات في الملاعب بمختلف أنحاء فرنسا تواصل نموها بشكل ملحوظ، مع إضافة الصاعدين الجديدين، تروا ولو مان، قصصًا جديدة إلى المسابقة هذا الموسم.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية تحقيق أحلامك الكروية الفرنسية، من خلال تأمين تذكرة لمباراة مقبلة في Ligue 1 هذا الموسم.

مباريات الجولة الأولى المقبلة في Ligue 1 والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 20:45 مارسيليا ضد ستراسبورج ستاد فيلودروم (مارسيليا) التذاكر السبت 22 أغسطس، 17:15 لانس ضد أوكسير ستاد بولار-ديليليس (لانس) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 لو مان ضد بريست ستاد ماري-مارفانغت (لو مان) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 نيس ضد لوريان أليانز ريفييرا (نيس) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 تولوز ضد أولمبيك ليون ستاديوم دو تولوز (تولوز) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 تروا ضد باريس إف سي ستاد دو لوب (تروا) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 15:00 أنجيه ضد ليل ملعب ريمون كوبا (أنجيه) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 17:15 لو هافر ضد موناكو ستاد أوسيان (لو هافر) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 20:45 باريس سان جيرمان ضد رين حديقة الأمراء (باريس) التذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في Ligue 1 والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 28 أغسطس، 20:45 ليل ضد باريس سان جيرمان ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا (ليل) التذاكر السبت 29 أغسطس، 17:15 ستراسبورج ضد لانس ستاد دو لا مينو (ستراسبورج) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 أوكسير ضد أنجيه ستاد دي لابيه ديشان (أوكسير) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 بريست ضد تولوز ستاد فرانسيس-لو بليه (بريست) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 لوريان ضد تروا ستاد دو موستوار (لوريان) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 أولمبيك ليون ضد لو هافر بارك أولمبيك ليونيه (ليون) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 15:00 باريس إف سي ضد نيس ستاد جان-بوان (باريس) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 17:15 رين ضد لو مان روازون بارك (رين) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 20:45 موناكو ضد مارسيليا ستاد لويس الثاني (موناكو) التذاكر

وتشمل أيضًا المباريات العشر المختارة رسميًا للبث المباشر هذا الموسم، رحلة باريس سان جيرمان إلى مارسيليا يوم 20 سبتمبر ومباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء يوم 7 فبراير، وهما موعدان مهمان للجماهير الساعية للحصول على تذاكر «لو كلاسيك».

كيفية شراء تذاكر Ligue 1

لشراء تذاكر مباريات Ligue 1، تظل الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية.

قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. وغالبًا ما تُطرح التذاكر بين 4 و6 أسابيع قبل يوم المباراة.

ورغم أن تذاكر مباريات أكبر الأندية، مثل باريس سان جيرمان، تنفد سريعًا في كثير من الأحيان، فإن تذاكر العديد من الفرق الأخرى تكون أكثر سهولة من حيث التوفر.

إذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية أو كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر Ligue 1؟

تختلف تكلفة تذاكر مباريات Ligue 1 بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا حسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

وإضافة إلى تلك العوامل، تؤثر مواقع المقاعد داخل الملاعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة.

وتصنف بعض الأندية أيضًا المباريات بحسب الفئة، إذ تقع المواجهات البارزة أمام خصوم كبار، مثل «لو كلاسيك» (باريس سان جيرمان ضد مارسيليا) و«لو ديربي ديز أولمبيك» (أولمبيك ليون ضد مارسيليا)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

أندية Ligue 1 في 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق سعر التذكرة (للبالغين) أنجيه ستاد ريمون كوبا €15-€70 أوكسير ستاد أبا ديشان €15-€65 بريست ستاد فرانسيس-لو-بلو €15-€75 لو هافر ستاد أوسيان €15-€70 لو مان ستاد ماري-مارفانغت €15-€60 لانس ستاد بولار-ديليليس €20-€95 ليل ستاد بيير-موروا €25-€110 لوريان ستاد دو موستوار €15-€65 ليون ملعب جروباما €25-€120 مارسيليا ستاد فيلودروم €30-€220 موناكو ستاد لويس الثاني €20-€100 نيس أليانز ريفييرا €20-€90 باريس إف سي ستاد جان-بوان €15-€70 باريس سان جيرمان حديقة الأمراء €45-€350 رين روازون بارك €20-€85 ستراسبورج ستاد دو لا مينو €20-€90 تولوز ستاديوم دو تولوز €15-€75 تروا ستاد دو لوب €15-€60

ماذا يمكن توقعه من موسم Ligue 1؟

أيًا كانت مباراة Ligue 1 التي تقرر حجز تذاكرها، فمن المرجح أن تشاهد بعضًا من النجوم الشابة الواعدة للمستقبل. فقد انطلقت مسيرات عدد كبير من أشهر اللاعبين الفرنسيين على الأراضي الفرنسية، من بينهم زين الدين زيدان (بوردو)، تييري هنري وكيليان مبابي (موناكو)، إريك كانتونا (أوكسير) وميشيل بلاتيني (نانسي)، على سبيل المثال لا الحصر.

وإلى جانب شهرة الدوري الفرنسي بوصفه بيئة خصبة لصقل المواهب الفرنسية الشابة، فإن مواهب عالمية في كرة القدم الحالية تمارس أيضًا هناك، مثل خفيتشا كفاراتسخيليا، أشرف حكيمي، فيتينيا، فولارين بالوجون وإندريك.

ولا يزال باريس سان جيرمان القوة الأبرز في Ligue 1، ويظل الطلب على التذاكر مرتفعًا دائمًا لمشاهدته في حديقة الأمراء. وقد أثبت الموسم الماضي أنه حملة هيمنة أخرى بالنسبة إلى لي روج إي بلو، الذي حصد لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليًا، والـ14 في تاريخه، بعدما تصدى لتحدٍ نادر على اللقب من RC Lens قبل نهاية الموسم بمباراة واحدة.

ولم تقتصر هيمنته على الصعيد المحلي فقط، بل نجح فريق لويس إنريكي أيضًا في الدفاع عن تاجه الأوروبي، بعدما هزم أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ليصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ ريال مدريد في 2018. وهو يقف الآن ضمن مجموعة نخبوية من الأندية، تضم ريال مدريد وبايرن ميونخ وأياكس، نجحت في التتويج بالبطولة الأوروبية الأبرز مرتين متتاليتين في الحقبة الحديثة.

ولا توجد فرق كثيرة حول العالم يمكنها التباهي بخزانة ألقاب مثل باريس سان جيرمان. فالنادي الأكثر نجاحًا في فرنسا، رغم أنه لم يظهر إلى الوجود إلا قبل ما يزيد قليلًا على نصف قرن، جمع أكثر من 50 لقبًا كبيرًا.

أما موسم مارسيليا فحمل قصة مختلفة تمامًا. إذ أُقيل روبرتو دي زيربي في فبراير بعد سلسلة صعبة من النتائج، قبل أن يُعيَّن حبيب باي مدربًا رئيسيًا في نهاية المطاف عقب فترة قصيرة بصفة مؤقتة، ليتراجع النادي إلى المركز الخامس في الترتيب النهائي، ويفقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مكتفيًا بمقعد في الدوري الأوروبي. ورغم النهاية المخيبة، لا يزال مارسيليا واحدًا من أكثر الأندية جماهيرية في فرنسا، إذ تتجاوز الحشود بانتظام حاجز 60,000 متفرج في ستاد فيلودروم، المعروف أيضًا باسم أورنج فيلودروم، والذي يملك أكبر سعة في Ligue 1.

كما اشتهر مارسيليا أيضًا بكونه أول فريق فرنسي يفوز بدوري أبطال أوروبا. فقد تغلب فريق كان يقوده أسطورة فرنسا ديدييه ديشامب، وضم أسماء مثل باسيل بولي ومارسيل ديسايي، على ميلان 1-0 في نهائي 1993 في ميونيخ ليصبح ملك أوروبا. ومن بين الأندية الفرنسية الأخرى التي تستقطب جماهير كبيرة بانتظام على أرضها أولمبيك ليون، ليل ولانس، فيما يضيف الصاعدان الجديدان تروا ولو مان، الأخير العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 16 عامًا، ملاعب جديدة إلى الروزنامة هذا الموسم.