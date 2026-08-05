شهد الدوري السعودي للمحترفين نموًا كبيرًا في مكانته خلال المواسم الأخيرة، بعد الاستثمارات الضخمة للأندية وتدفق عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين. ويحمل الآن صفة الدوري الأعلى تصنيفًا في آسيا.

وليس من المستغرب أن ترتفع أعداد الحضور نتيجة لذلك. فقد حضر أكثر من 2,5 مليون مشجع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 1,3 مليون عن الرقم المسجل قبل عقد من الزمن.

دع GOAL يرشدك إلى كل معلومات التذاكر الأساسية التي تحتاج إليها بشأن تأمين تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك أماكن شرائها وتكلفتها.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة

إليك نظرة على أبرز المواجهات الأعلى طلبًا في الأسابيع الافتتاحية من الموسم، وهي المباريات التي تضم أندية «الأربعة الكبار» في الدوري السعودي للمحترفين (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي) التي يُرجح أن يرغب المشجعون أكثر من غيرها في الحصول على تذاكرها. مواعيد الانطلاق أدناه هي كما جرى تحديدها ونشرها في البداية من مصادر تتبع المباريات، ويؤكد الدوري السعودي للمحترفين مواعيد الانطلاق النهائية وأي تغييرات مرتبطة بالبث قبل كل جولة بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لذا احرص دائمًا على التحقق مرة أخرى من التوقيت الدقيق عبر spl.com.sa أو مزود التذاكر الخاص بك قبل السفر.

التاريخ المباراة الوقت AST (GMT +3hr) الملعب التذاكر الخميس 13 أغسطس 2026 نادي الدرعية ضد الأهلي 11.00pm ملعب الأمير فيصل بن فهد تذاكر الجمعة 14 أغسطس 2026 الهلال ضد الفيصلي 11.00pm المملكة أرينا تذاكر السبت 15 أغسطس 2026 الاتحاد ضد الخلود 11.00pm ملعب الإنماء تذاكر السبت 15 أغسطس 2026 النصر ضد الفتح 11.00pm الأول بارك تذاكر الخميس 20 أغسطس 2026 الفيحاء ضد الهلال 11.00pm ملعب مدينة المجمعة الرياضية تذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026 الرياض ضد النصر 9.00pm ملعب الأمير فيصل بن فهد تذاكر السبت 22 أغسطس 2026 الأهلي ضد أبها 11.00pm ملعب الإنماء تذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 الهلال ضد الأهلي 11.00pm المملكة أرينا تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 الاتحاد ضد النصر 11.00pm ملعب الإنماء تذاكر

القائمة الكاملة للمباريات في الجولات 1-6 (13 أغسطس - 9 سبتمبر 2026)

إليك جميع المباريات المجدولة حاليًا عبر أول ست جولات من الموسم، بما يشمل الأندية الـ18 كافة. التواريخ والملاعب مؤكدة بدرجة كبيرة، أما مواعيد الانطلاق فهي مؤقتة وقد تتغير مع اعتماد جداول البث النهائيّة قبل يوم المباراة، لذا تعامل معها كدليل للتخطيط لا ككلمة أخيرة. لاحظ أيضًا أن الاتحاد والأهلي يستضيفان المباريات أحيانًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل القديم في جدة إلى جانب ملعبهما الرئيسي، ملعب الإنماء، لذا لا تتفاجأ إذا رأيت كلا الملعبين مدرجين للنادي نفسه. وسنواصل إضافة مزيد من الجولات مع تأكيد الدوري السعودي للمحترفين لمواعيد الانطلاق قبل كل جولة.

الجولة 1

التاريخ المباراة الوقت AST (GMT +3hr) الملعب التذاكر الخميس 13 أغسطس 2026 أبها ضد الحزم 9.15pm ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية تذاكر الخميس 13 أغسطس 2026 نادي الدرعية ضد الأهلي 11.00pm ملعب الأمير فيصل بن فهد تذاكر الخميس 13 أغسطس 2026 الشباب ضد القادسية 11.00pm SHG Arena تذاكر الجمعة 14 أغسطس 2026 Neom SC ضد الفيحاء 9.50pm مدينة الملك خالد الرياضية تذاكر الجمعة 14 أغسطس 2026 الاتفاق ضد الرياض 11.00pm ملعب نادي الاتفاق تذاكر الجمعة 14 أغسطس 2026 الهلال ضد الفيصلي 11.00pm المملكة أرينا تذاكر السبت 15 أغسطس 2026 التعاون ضد الخليج 9.15pm ملعب نادي التعاون تذاكر السبت 15 أغسطس 2026 الاتحاد ضد الخلود 11.00pm ملعب الإنماء تذاكر السبت 15 أغسطس 2026 النصر ضد الفتح 11.00pm الأول بارك تذاكر

الجولة 2

التاريخ المباراة الوقت AST (GMT +3hr) الملعب التذاكر الخميس 20 أغسطس 2026 الفيحاء ضد الهلال 11.00pm ملعب مدينة المجمعة الرياضية تذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026 الرياض ضد النصر 9.00pm ملعب الأمير فيصل بن فهد تذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026 الحزم ضد نادي الدرعية 9.15pm ملعب نادي الحزم تذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026 القادسية ضد الاتحاد 11.00pm ملعب الأمير محمد بن فهد تذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026 الفيصلي ضد Neom SC 11.00pm ملعب مدينة المجمعة الرياضية تذاكر السبت 22 أغسطس 2026 الفتح ضد الاتفاق 8.45pm Maydan Tamweel Al Oula تذاكر السبت 22 أغسطس 2026 الخلود ضد التعاون 9.10pm ملعب نادي الحزم تذاكر السبت 22 أغسطس 2026 الأهلي ضد أبها 11.00pm ملعب الإنماء تذاكر السبت 22 أغسطس 2026 الخليج ضد الشباب 11.00pm ملعب الأمير محمد بن فهد تذاكر

الجولة 3

التاريخ المباراة الوقت AST (GMT +3hr) الملعب التذاكر الاثنين 24 أغسطس 2026 Neom SC ضد القادسية 9.40pm مدينة الملك خالد الرياضية تذاكر الاثنين 24 أغسطس 2026 الاتحاد ضد الحزم 11.00pm ملعب الأمير عبد الله الفيصل تذاكر الثلاثاء 25 أغسطس 2026 أبها ضد الخليج 9.05pm ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية تذاكر الثلاثاء 25 أغسطس 2026 التعاون ضد الفيحاء 9.10pm ملعب نادي التعاون تذاكر الثلاثاء 25 أغسطس 2026 الاتفاق ضد النصر 11.00pm ملعب نادي الاتفاق تذاكر الثلاثاء 25 أغسطس 2026 الشباب ضد الرياض 11.00pm SHG Arena تذاكر الأربعاء 26 أغسطس 2026 الفيصلي ضد الفتح 9.00pm ملعب مدينة المجمعة الرياضية تذاكر الأربعاء 26 أغسطس 2026 نادي الدرعية ضد الخلود 11.00pm ملعب الأمير فيصل بن فهد تذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 الهلال ضد الأهلي 11.00pm المملكة أرينا تذاكر

الجولة 4

التاريخ المباراة الوقت AST (GMT +3hr) الملعب التذاكر الجمعة 28 أغسطس 2026 الرياض ضد Neom SC 8.50pm ملعب الأمير فيصل بن فهد تذاكر الجمعة 28 أغسطس 2026 الفيحاء ضد أبها 9.00pm ملعب مدينة المجمعة الرياضية تذاكر الجمعة 28 أغسطس 2026 الخليج ضد الهلال 11.00pm ملعب الأمير محمد بن فهد تذاكر الجمعة 28 أغسطس 2026 النصر ضد التعاون 11.00pm الأول بارك تذاكر السبت 29 أغسطس 2026 الخلود ضد الأهلي 9.05pm ملعب نادي الحزم تذاكر السبت 29 أغسطس 2026 الاتفاق ضد نادي الدرعية 11.00pm ملعب نادي الاتفاق تذاكر السبت 29 أغسطس 2026 الفتح ضد الاتحاد 11.00pm Maydan Tamweel Al Oula تذاكر الأحد 30 أغسطس 2026 الحزم ضد الشباب 9.05pm ملعب نادي الحزم تذاكر الأحد 30 أغسطس 2026 القادسية ضد الفيصلي 11.00pm ملعب الأمير محمد بن فهد تذاكر

الجولة 5

التاريخ المباراة الوقت AST (GMT +3hr) الملعب التذاكر الخميس 3 سبتمبر 2026 الفيحاء ضد الخلود 8.55pm ملعب مدينة المجمعة الرياضية تذاكر الخميس 3 سبتمبر 2026 Neom SC ضد الخليج 9.30pm مدينة الملك خالد الرياضية تذاكر الخميس 3 سبتمبر 2026 نادي الدرعية ضد القادسية 11.00pm ملعب الأمير فيصل بن فهد تذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026 أبها ضد الاتفاق 9.00pm ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية تذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026 الأهلي ضد الرياض 11.00pm ملعب الأمير عبد الله الفيصل تذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026 الشباب ضد الهلال 11.00pm SHG Arena تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 الفيصلي ضد الحزم 8.50pm ملعب مدينة المجمعة الرياضية تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 التعاون ضد الفتح 8.55pm ملعب نادي التعاون تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 الاتحاد ضد النصر 11.00pm ملعب الإنماء تذاكر

الجولة 6

التاريخ المباراة الوقت AST (GMT +3hr) الملعب التذاكر الاثنين 7 سبتمبر 2026 الخليج ضد الرياض 8.30pm ملعب الأمير محمد بن فهد تذاكر الاثنين 7 سبتمبر 2026 الهلال ضد Neom SC 11.00pm المملكة أرينا تذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 الاتفاق ضد الفيصلي 8.30pm ملعب نادي الاتفاق تذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 الحزم ضد التعاون 8.55pm ملعب نادي الحزم تذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 الاتحاد ضد الفيحاء 11.00pm ملعب الإنماء تذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 القادسية ضد الأهلي 11.00pm ملعب الأمير محمد بن فهد تذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الخلود ضد الشباب 8.55pm ملعب نادي الحزم تذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الفتح ضد نادي الدرعية 11.00pm Maydan Tamweel Al Oula تذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 النصر ضد أبها 11.00pm الأول بارك تذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم «Fixture/Tickets» تحت تبويب «Matches».

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، وغالبية المباريات تمتد من الخميس إلى السبت تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتطلع إلى حجز مقاعد قبل الطرح الرسمي أو تأمل في اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائع التجزئة الثانوي Ticombo، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكنك عادة الحصول على تذكرة أساسية لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين مقابل 50-100 ريال سعودي، ما يجعل الحضور في المتناول للمسافرين بمفردهم أو مجموعات المشجعين أو العائلات المهووسة بكرة القدم.

لكن الفعاليات البارزة، وخصوصًا تلك التي تشمل فرق كرة قدم مشهورة مثل نادي الهلال أو نادي النصر، تكون أعلى كلفة، خاصة في مناطق المشاهدة المميزة.

هناك أيضًا خيار ثانوي لشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين عبر Ticombo. وقد تتقلب الأسعار هناك، صعودًا وهبوطًا مقارنة بالسعر المعلن للتذكرة، بحسب المباراة ومدى قرب موعدها، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.

الدوري السعودي للمحترفين 2026/27: الفرق والملاعب

النادي الملعب (الموقع) السعة نادي الاتحاد ملعب الإنماء (جدة) 60,342 الأهلي SFC ملعب الإنماء (جدة) 60,342 الخليج FC ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام) 17,300 الهلال SFC المملكة أرينا (الرياض) 26,090 النصر FC الأول بارك (الرياض) 25,000 الاتفاق FC ملعب نادي الاتفاق (الدمام) 12,924 الشباب FC SHG Arena (الرياض) 13,537 الرياض SC ملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض) 18,063 القادسية FC ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام) 17,300 NEOM SC مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك) 12,000 الفتح SC Maydan Tamweel Al Oula (الأحساء) 11,851 التعاون FC ملعب نادي التعاون (بريدة) 5,624 الحزم SC ملعب نادي الحزم (الرس) 5,100 نادي الخلود ملعب نادي الحزم (الرس) 5,100 الفيحاء FC مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) 6,843 نادي أبها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) 20,000 نادي الفيصلي مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) 6,843 نادي الدرعية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض) 18,063

ماذا تعرف عن الدوري السعودي للمحترفين 2026/27؟

قد يكون الدوري السعودي للمحترفين قد أُنشئ في 2007، لكن جذوره تعود إلى خمسينيات القرن الماضي ومسابقة دوري جلالة الملك. وقد تُوجت تسعة أندية مختلفة أبطالًا للسعودية إذا عدنا إلى تلك الأيام المبكرة. لكن منذ إعادة تسمية دوري الدرجة الأولى إلى الدوري السعودي للمحترفين، هيمنت ثلاثة أندية. فقد ذهبت 15 من أصل 18 لقبًا منذ 2007 إلى الهلال (8) والنصر (4) والاتحاد (3)، مع إنهاء النصر انتظارًا دام سبعة أعوام لاستعادة التاج في نهاية موسم 2025/26 تحت قيادة Jorge Jesus. ومنذ ذلك الحين تولى Ange Postecoglou المسؤولية للدفاع عن لقب 2026/27.

النجاح يقود حتمًا إلى الشعبية، ولذلك فليس مستغربًا أن تلك الأندية الثلاثة، الاتحاد والهلال والنصر، إلى جانب الأهلي، تحظى بأعلى معدلات حضور في الدوري. وفي الواقع، فهي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الحضور السنوي للدوري السعودي للمحترفين. كما أن هذه الأندية مالت أيضًا إلى جذب غالبية النجوم الأجانب الذين يمارسون كرة القدم في الشرق الأوسط.

ويُعد شراء Cristiano Ronaldo في 2022 الصفقة الأبرز في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. وعاش النصر حالة مثالية، خاصة أن CR7 كان قد رفض سابقًا الانتقال إلى الجار المحلي والمنافس اللدود الهلال. وقد أحدث وصول رونالدو ثورة في كرة القدم السعودية ككل ومهد الطريق لانضمام العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ومع وجود أربعة من أندية الدوري السعودي للمحترفين الحالية في الرياض، وهي الهلال والنصر والشباب والرياض، فإن رحلة محب للرياضة إلى العاصمة السعودية كثيرًا ما تعني حضور مباراة في الدوري خلال عطلته. ومع أمثال Cristiano Ronaldo وSadio Mane وAleksandar Mitrovic وNeymar وJhon Duran وDarwin Nunez الذين لعبوا، أو لا يزالون يلعبون، للهلال والنصر، فليس من المستغرب أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعًا كلما كانت هذه الأندية في الملعب.

قد تكون أندية الرياض قد هيمنت على الكرة السعودية في الماضي، لكن الاتحاد من مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر حافظ بعناد على مكانته عبر السنوات، ويُعد أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد وفي آسيا ككل. ويود كثير من عشاق كرة القدم مشاهدته على أرض الواقع، خاصة عندما يمتلك تشكيلة لامعة تضم Karim Benzema وMoussa Diaby وFabinho.

ويحمل موسم 2026/27 أيضًا أهمية إضافية لكرة القدم السعودية ككل، إذ سيتوقف الدوري لفترة ممتدة في منتصف الموسم من 24 ديسمبر 2026 إلى 7 فبراير 2027 لإتاحة الفرصة للسعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.