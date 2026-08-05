شهد الدوري السعودي للمحترفين نموًا كبيرًا في مكانته خلال المواسم الأخيرة، بعد الاستثمارات الضخمة للأندية وتدفق عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين. ويحمل الآن صفة الدوري الأعلى تصنيفًا في آسيا.
وليس من المستغرب أن ترتفع أعداد الحضور نتيجة لذلك. فقد حضر أكثر من 2,5 مليون مشجع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 1,3 مليون عن الرقم المسجل قبل عقد من الزمن.
دع GOAL يرشدك إلى كل معلومات التذاكر الأساسية التي تحتاج إليها بشأن تأمين تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك أماكن شرائها وتكلفتها.
مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة
إليك نظرة على أبرز المواجهات الأعلى طلبًا في الأسابيع الافتتاحية من الموسم، وهي المباريات التي تضم أندية «الأربعة الكبار» في الدوري السعودي للمحترفين (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي) التي يُرجح أن يرغب المشجعون أكثر من غيرها في الحصول على تذاكرها. مواعيد الانطلاق أدناه هي كما جرى تحديدها ونشرها في البداية من مصادر تتبع المباريات، ويؤكد الدوري السعودي للمحترفين مواعيد الانطلاق النهائية وأي تغييرات مرتبطة بالبث قبل كل جولة بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لذا احرص دائمًا على التحقق مرة أخرى من التوقيت الدقيق عبر spl.com.sa أو مزود التذاكر الخاص بك قبل السفر.
|التاريخ
|المباراة
|الوقت AST (GMT +3hr)
|الملعب
|التذاكر
|الخميس 13 أغسطس 2026
|نادي الدرعية ضد الأهلي
|11.00pm
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|تذاكر
|الجمعة 14 أغسطس 2026
|الهلال ضد الفيصلي
|11.00pm
|المملكة أرينا
|تذاكر
|السبت 15 أغسطس 2026
|الاتحاد ضد الخلود
|11.00pm
|ملعب الإنماء
|تذاكر
|السبت 15 أغسطس 2026
|النصر ضد الفتح
|11.00pm
|الأول بارك
|تذاكر
|الخميس 20 أغسطس 2026
|الفيحاء ضد الهلال
|11.00pm
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|تذاكر
|الجمعة 21 أغسطس 2026
|الرياض ضد النصر
|9.00pm
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|تذاكر
|السبت 22 أغسطس 2026
|الأهلي ضد أبها
|11.00pm
|ملعب الإنماء
|تذاكر
|الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
|الهلال ضد الأهلي
|11.00pm
|المملكة أرينا
|تذاكر
|السبت 5 سبتمبر 2026
|الاتحاد ضد النصر
|11.00pm
|ملعب الإنماء
|تذاكر
القائمة الكاملة للمباريات في الجولات 1-6 (13 أغسطس - 9 سبتمبر 2026)
إليك جميع المباريات المجدولة حاليًا عبر أول ست جولات من الموسم، بما يشمل الأندية الـ18 كافة. التواريخ والملاعب مؤكدة بدرجة كبيرة، أما مواعيد الانطلاق فهي مؤقتة وقد تتغير مع اعتماد جداول البث النهائيّة قبل يوم المباراة، لذا تعامل معها كدليل للتخطيط لا ككلمة أخيرة. لاحظ أيضًا أن الاتحاد والأهلي يستضيفان المباريات أحيانًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل القديم في جدة إلى جانب ملعبهما الرئيسي، ملعب الإنماء، لذا لا تتفاجأ إذا رأيت كلا الملعبين مدرجين للنادي نفسه. وسنواصل إضافة مزيد من الجولات مع تأكيد الدوري السعودي للمحترفين لمواعيد الانطلاق قبل كل جولة.
الجولة 1
|التاريخ
|المباراة
|الوقت AST (GMT +3hr)
|الملعب
|التذاكر
|الخميس 13 أغسطس 2026
|أبها ضد الحزم
|9.15pm
|ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|تذاكر
|الخميس 13 أغسطس 2026
|نادي الدرعية ضد الأهلي
|11.00pm
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|تذاكر
|الخميس 13 أغسطس 2026
|الشباب ضد القادسية
|11.00pm
|SHG Arena
|تذاكر
|الجمعة 14 أغسطس 2026
|Neom SC ضد الفيحاء
|9.50pm
|مدينة الملك خالد الرياضية
|تذاكر
|الجمعة 14 أغسطس 2026
|الاتفاق ضد الرياض
|11.00pm
|ملعب نادي الاتفاق
|تذاكر
|الجمعة 14 أغسطس 2026
|الهلال ضد الفيصلي
|11.00pm
|المملكة أرينا
|تذاكر
|السبت 15 أغسطس 2026
|التعاون ضد الخليج
|9.15pm
|ملعب نادي التعاون
|تذاكر
|السبت 15 أغسطس 2026
|الاتحاد ضد الخلود
|11.00pm
|ملعب الإنماء
|تذاكر
|السبت 15 أغسطس 2026
|النصر ضد الفتح
|11.00pm
|الأول بارك
|تذاكر
الجولة 2
|التاريخ
|المباراة
|الوقت AST (GMT +3hr)
|الملعب
|التذاكر
|الخميس 20 أغسطس 2026
|الفيحاء ضد الهلال
|11.00pm
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|تذاكر
|الجمعة 21 أغسطس 2026
|الرياض ضد النصر
|9.00pm
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|تذاكر
|الجمعة 21 أغسطس 2026
|الحزم ضد نادي الدرعية
|9.15pm
|ملعب نادي الحزم
|تذاكر
|الجمعة 21 أغسطس 2026
|القادسية ضد الاتحاد
|11.00pm
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|تذاكر
|الجمعة 21 أغسطس 2026
|الفيصلي ضد Neom SC
|11.00pm
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|تذاكر
|السبت 22 أغسطس 2026
|الفتح ضد الاتفاق
|8.45pm
|Maydan Tamweel Al Oula
|تذاكر
|السبت 22 أغسطس 2026
|الخلود ضد التعاون
|9.10pm
|ملعب نادي الحزم
|تذاكر
|السبت 22 أغسطس 2026
|الأهلي ضد أبها
|11.00pm
|ملعب الإنماء
|تذاكر
|السبت 22 أغسطس 2026
|الخليج ضد الشباب
|11.00pm
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|تذاكر
الجولة 3
|التاريخ
|المباراة
|الوقت AST (GMT +3hr)
|الملعب
|التذاكر
|الاثنين 24 أغسطس 2026
|Neom SC ضد القادسية
|9.40pm
|مدينة الملك خالد الرياضية
|تذاكر
|الاثنين 24 أغسطس 2026
|الاتحاد ضد الحزم
|11.00pm
|ملعب الأمير عبد الله الفيصل
|تذاكر
|الثلاثاء 25 أغسطس 2026
|أبها ضد الخليج
|9.05pm
|ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|تذاكر
|الثلاثاء 25 أغسطس 2026
|التعاون ضد الفيحاء
|9.10pm
|ملعب نادي التعاون
|تذاكر
|الثلاثاء 25 أغسطس 2026
|الاتفاق ضد النصر
|11.00pm
|ملعب نادي الاتفاق
|تذاكر
|الثلاثاء 25 أغسطس 2026
|الشباب ضد الرياض
|11.00pm
|SHG Arena
|تذاكر
|الأربعاء 26 أغسطس 2026
|الفيصلي ضد الفتح
|9.00pm
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|تذاكر
|الأربعاء 26 أغسطس 2026
|نادي الدرعية ضد الخلود
|11.00pm
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|تذاكر
|الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
|الهلال ضد الأهلي
|11.00pm
|المملكة أرينا
|تذاكر
الجولة 4
|التاريخ
|المباراة
|الوقت AST (GMT +3hr)
|الملعب
|التذاكر
|الجمعة 28 أغسطس 2026
|الرياض ضد Neom SC
|8.50pm
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|تذاكر
|الجمعة 28 أغسطس 2026
|الفيحاء ضد أبها
|9.00pm
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|تذاكر
|الجمعة 28 أغسطس 2026
|الخليج ضد الهلال
|11.00pm
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|تذاكر
|الجمعة 28 أغسطس 2026
|النصر ضد التعاون
|11.00pm
|الأول بارك
|تذاكر
|السبت 29 أغسطس 2026
|الخلود ضد الأهلي
|9.05pm
|ملعب نادي الحزم
|تذاكر
|السبت 29 أغسطس 2026
|الاتفاق ضد نادي الدرعية
|11.00pm
|ملعب نادي الاتفاق
|تذاكر
|السبت 29 أغسطس 2026
|الفتح ضد الاتحاد
|11.00pm
|Maydan Tamweel Al Oula
|تذاكر
|الأحد 30 أغسطس 2026
|الحزم ضد الشباب
|9.05pm
|ملعب نادي الحزم
|تذاكر
|الأحد 30 أغسطس 2026
|القادسية ضد الفيصلي
|11.00pm
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|تذاكر
الجولة 5
|التاريخ
|المباراة
|الوقت AST (GMT +3hr)
|الملعب
|التذاكر
|الخميس 3 سبتمبر 2026
|الفيحاء ضد الخلود
|8.55pm
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|تذاكر
|الخميس 3 سبتمبر 2026
|Neom SC ضد الخليج
|9.30pm
|مدينة الملك خالد الرياضية
|تذاكر
|الخميس 3 سبتمبر 2026
|نادي الدرعية ضد القادسية
|11.00pm
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|تذاكر
|الجمعة 4 سبتمبر 2026
|أبها ضد الاتفاق
|9.00pm
|ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|تذاكر
|الجمعة 4 سبتمبر 2026
|الأهلي ضد الرياض
|11.00pm
|ملعب الأمير عبد الله الفيصل
|تذاكر
|الجمعة 4 سبتمبر 2026
|الشباب ضد الهلال
|11.00pm
|SHG Arena
|تذاكر
|السبت 5 سبتمبر 2026
|الفيصلي ضد الحزم
|8.50pm
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|تذاكر
|السبت 5 سبتمبر 2026
|التعاون ضد الفتح
|8.55pm
|ملعب نادي التعاون
|تذاكر
|السبت 5 سبتمبر 2026
|الاتحاد ضد النصر
|11.00pm
|ملعب الإنماء
|تذاكر
الجولة 6
|التاريخ
|المباراة
|الوقت AST (GMT +3hr)
|الملعب
|التذاكر
|الاثنين 7 سبتمبر 2026
|الخليج ضد الرياض
|8.30pm
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|تذاكر
|الاثنين 7 سبتمبر 2026
|الهلال ضد Neom SC
|11.00pm
|المملكة أرينا
|تذاكر
|الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
|الاتفاق ضد الفيصلي
|8.30pm
|ملعب نادي الاتفاق
|تذاكر
|الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
|الحزم ضد التعاون
|8.55pm
|ملعب نادي الحزم
|تذاكر
|الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
|الاتحاد ضد الفيحاء
|11.00pm
|ملعب الإنماء
|تذاكر
|الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
|القادسية ضد الأهلي
|11.00pm
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|تذاكر
|الأربعاء 9 سبتمبر 2026
|الخلود ضد الشباب
|8.55pm
|ملعب نادي الحزم
|تذاكر
|الأربعاء 9 سبتمبر 2026
|الفتح ضد نادي الدرعية
|11.00pm
|Maydan Tamweel Al Oula
|تذاكر
|الأربعاء 9 سبتمبر 2026
|النصر ضد أبها
|11.00pm
|الأول بارك
|تذاكر
كيفية شراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين
لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم «Fixture/Tickets» تحت تبويب «Matches».
تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، وغالبية المباريات تمتد من الخميس إلى السبت تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتطلع إلى حجز مقاعد قبل الطرح الرسمي أو تأمل في اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائع التجزئة الثانوي Ticombo، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.
كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين؟
يمكنك عادة الحصول على تذكرة أساسية لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين مقابل 50-100 ريال سعودي، ما يجعل الحضور في المتناول للمسافرين بمفردهم أو مجموعات المشجعين أو العائلات المهووسة بكرة القدم.
لكن الفعاليات البارزة، وخصوصًا تلك التي تشمل فرق كرة قدم مشهورة مثل نادي الهلال أو نادي النصر، تكون أعلى كلفة، خاصة في مناطق المشاهدة المميزة.
هناك أيضًا خيار ثانوي لشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين عبر Ticombo. وقد تتقلب الأسعار هناك، صعودًا وهبوطًا مقارنة بالسعر المعلن للتذكرة، بحسب المباراة ومدى قرب موعدها، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.
الدوري السعودي للمحترفين 2026/27: الفرق والملاعب
|النادي
|الملعب (الموقع)
|السعة
|نادي الاتحاد
|ملعب الإنماء (جدة)
|60,342
|الأهلي SFC
|ملعب الإنماء (جدة)
|60,342
|الخليج FC
|ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)
|17,300
|الهلال SFC
|المملكة أرينا (الرياض)
|26,090
|النصر FC
|الأول بارك (الرياض)
|25,000
|الاتفاق FC
|ملعب نادي الاتفاق (الدمام)
|12,924
|الشباب FC
|SHG Arena (الرياض)
|13,537
|الرياض SC
|ملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض)
|18,063
|القادسية FC
|ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)
|17,300
|NEOM SC
|مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك)
|12,000
|الفتح SC
|Maydan Tamweel Al Oula (الأحساء)
|11,851
|التعاون FC
|ملعب نادي التعاون (بريدة)
|5,624
|الحزم SC
|ملعب نادي الحزم (الرس)
|5,100
|نادي الخلود
|ملعب نادي الحزم (الرس)
|5,100
|الفيحاء FC
|مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة)
|6,843
|نادي أبها
|ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها)
|20,000
|نادي الفيصلي
|مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة)
|6,843
|نادي الدرعية
|ملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض)
|18,063
ماذا تعرف عن الدوري السعودي للمحترفين 2026/27؟
قد يكون الدوري السعودي للمحترفين قد أُنشئ في 2007، لكن جذوره تعود إلى خمسينيات القرن الماضي ومسابقة دوري جلالة الملك. وقد تُوجت تسعة أندية مختلفة أبطالًا للسعودية إذا عدنا إلى تلك الأيام المبكرة. لكن منذ إعادة تسمية دوري الدرجة الأولى إلى الدوري السعودي للمحترفين، هيمنت ثلاثة أندية. فقد ذهبت 15 من أصل 18 لقبًا منذ 2007 إلى الهلال (8) والنصر (4) والاتحاد (3)، مع إنهاء النصر انتظارًا دام سبعة أعوام لاستعادة التاج في نهاية موسم 2025/26 تحت قيادة Jorge Jesus. ومنذ ذلك الحين تولى Ange Postecoglou المسؤولية للدفاع عن لقب 2026/27.
النجاح يقود حتمًا إلى الشعبية، ولذلك فليس مستغربًا أن تلك الأندية الثلاثة، الاتحاد والهلال والنصر، إلى جانب الأهلي، تحظى بأعلى معدلات حضور في الدوري. وفي الواقع، فهي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الحضور السنوي للدوري السعودي للمحترفين. كما أن هذه الأندية مالت أيضًا إلى جذب غالبية النجوم الأجانب الذين يمارسون كرة القدم في الشرق الأوسط.
ويُعد شراء Cristiano Ronaldo في 2022 الصفقة الأبرز في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. وعاش النصر حالة مثالية، خاصة أن CR7 كان قد رفض سابقًا الانتقال إلى الجار المحلي والمنافس اللدود الهلال. وقد أحدث وصول رونالدو ثورة في كرة القدم السعودية ككل ومهد الطريق لانضمام العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري السعودي للمحترفين.
ومع وجود أربعة من أندية الدوري السعودي للمحترفين الحالية في الرياض، وهي الهلال والنصر والشباب والرياض، فإن رحلة محب للرياضة إلى العاصمة السعودية كثيرًا ما تعني حضور مباراة في الدوري خلال عطلته. ومع أمثال Cristiano Ronaldo وSadio Mane وAleksandar Mitrovic وNeymar وJhon Duran وDarwin Nunez الذين لعبوا، أو لا يزالون يلعبون، للهلال والنصر، فليس من المستغرب أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعًا كلما كانت هذه الأندية في الملعب.
قد تكون أندية الرياض قد هيمنت على الكرة السعودية في الماضي، لكن الاتحاد من مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر حافظ بعناد على مكانته عبر السنوات، ويُعد أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد وفي آسيا ككل. ويود كثير من عشاق كرة القدم مشاهدته على أرض الواقع، خاصة عندما يمتلك تشكيلة لامعة تضم Karim Benzema وMoussa Diaby وFabinho.
ويحمل موسم 2026/27 أيضًا أهمية إضافية لكرة القدم السعودية ككل، إذ سيتوقف الدوري لفترة ممتدة في منتصف الموسم من 24 ديسمبر 2026 إلى 7 فبراير 2027 لإتاحة الفرصة للسعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.