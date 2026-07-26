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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27: مباريات كل جولة، ومتوسط الأسعار، والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
إنتر
ميلان
يوفنتوس
نابولي

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تُعرف سيري آ بتاريخها العريق، وأسلوب اللعب الفني فيها، والانضباط الدفاعي، وقاعدة جماهيرها المتحمسة، وقد جرى تصنيفها باستمرار ضمن أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. 

تضم سيري آ عدداً من أنجح وأشهر أندية كرة القدم، بما في ذلك يوفنتوس، وإنتر ميلان، وإيه سي ميلان. وقد لعبت هذه الفرق أدواراً أساسية في تاريخ الكرة الأوروبية. وبينما يتصدر يوفنتوس جدول أكثر الأندية تتويجاً في تاريخ سيري آ برصيد 36 لقب اسكوديتو، فإن إنتر ميلان هو البطل الحالي، بعدما حسم لقب موسم 2025/26 بفارق 11 نقطة.

ويبدو أننا على موعد مع موسم مذهل آخر في سيري آ، لذا دع GOAL يرشدك إلى كيفية تأمين تذكرة لمباراة في سيري آ، بما في ذلك أماكن شرائها والأسعار الحالية.

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مباريات الجولة الأولى المقبلة في سيري آ والتذاكر

التاريخ والوقت (CET)المباراةالملعبالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 18:30إنتر ميلان ضد مونزاملعب سان سيرو (ميلانو)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 18:30أودينيزي ضد كوموملعب بلوإنرجي (أوديني)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45جنوى ضد نابوليملعب لويجي فيراريس (جنوى)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45بارما ضد كالياريملعب إينيو تارديني (بارما)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 18:30فروزينوني ضد يوفنتوسملعب بينيتو ستيربي (فروزينوني)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 18:30فينيسيا ضد ليتشيملعب بير لويجي بينزو (البندقية)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 20:45أتالانتا ضد ساسولونيو بالانس أرينا (برغامو)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 20:45تورينو ضد إيه سي ميلانالملعب الأولمبي جراندي تورينو (تورينو)التذاكر
الاثنين 24 أغسطس، 18:30بولونيا ضد لاتسيوملعب ريناتو دال آرا (بولونيا)التذاكر
الاثنين 24 أغسطس، 20:45روما ضد فيورنتيناالملعب الأولمبي (روما)التذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في سيري آ والتذاكر

التاريخ والوقت (CET)المباراةالملعبالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس، 20:45إيه سي ميلان ضد فينيسياملعب سان سيرو (ميلانو)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 18:30فيورنتينا ضد فروزينونيملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 18:30مونزا ضد أودينيزيملعب بريانتيو (مونزا)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 18:30ساسولو ضد تورينوملعب مابي (ريجيو إميليا)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 20:45يوفنتوس ضد بارماملعب أليانز (تورينو)التذاكر
الأحد 30 أغسطس، 18:30نابولي ضد كوموملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي)التذاكر
الأحد 30 أغسطس، 20:45كالياري ضد إنتر ميلانأونيبول دوموس (كالياري)التذاكر
الأحد 30 أغسطس، 20:45لاتسيو ضد جنوىالملعب الأولمبي (روما)التذاكر
الاثنين 31 أغسطس، 18:30ليتشي ضد روماملعب إيتوري جياردينييرو (ليتشي)التذاكر
الاثنين 31 أغسطس، 20:45أتالانتا ضد بولونيانيو بالانس أرينا (برغامو)التذاكر

كيفية شراء تذاكر سيري آ

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات سيري آ، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. 

ولشراء تذاكر سيري آ، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم "التذاكر". 

إذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تتطلع إلى تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر سيري آ؟

تختلف تكلفة تذاكر سيري آ بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر، مع بدء أسعار التذاكر الأقل سعراً من نحو 40 € على مواقع إعادة البيع.

وبالإضافة إلى هذه العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة هي الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات البارزة أمام المنافسين الكبار، مثل ديربي ميلانو (إيه سي ميلان ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعاً لذلك.

في ما يلي، يعرض GOAL أندية سيري آ لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، إضافة إلى أسعار التذاكر الموسمية الابتدائية.

أندية سيري آ 2026-27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق سعر التذكرة (للبالغين)التذكرة الموسمية (للبالغين)
إيه سي ميلانملعب سان سيرو30 € - 220 €ابتداءً من 430 €
أتالانتاملعب جيويس (نيو بالانس أرينا)35 € - 160 €ابتداءً من 340 €
بولونياملعب ريناتو دال آرا25 € - 130 €ابتداءً من 240 €
كالياريأونيبول دوموس25 € - 120 €ابتداءً من 300 €
كوموملعب جوزيبي سينيجاليا30 € - 140 €ابتداءً من 390 €
فيورنتيناملعب أرتيميو فرانكي25 € - 130 €ابتداءً من 350 €
فروزينونيملعب بينيتو ستيربي20 € - 100 €ابتداءً من 160 €
جنوىملعب لويجي فيراريس25 € - 120 €ابتداءً من 200 €
إنتر ميلانملعب سان سيرو30 € - 240 €ابتداءً من 399 €
يوفنتوسملعب أليانز35 € - 250 €ابتداءً من 430 €
لاتسيوالملعب الأولمبي25 € - 140 €ابتداءً من 280 €
ليتشيملعب فيا ديل ماري20 € - 110 €ابتداءً من 170 €
مونزاملعب بريانتيو (يو-باور ستاديوم)25 € - 120 €ابتداءً من 230 €
نابوليملعب دييجو أرماندو مارادونا30 € - 180 €ابتداءً من 250 €
بارماملعب إينيو تارديني25 € - 120 €ابتداءً من 190 €
روماالملعب الأولمبي30 € - 160 €ابتداءً من 277 €
ساسولوملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري20 € - 110 €ابتداءً من 150 €
تورينوالملعب الأولمبي جراندي تورينو 20 € - 120 €ابتداءً من 220 €
أودينيزيملعب بلوإنرجي (ملعب فريولي) 25 € - 115 €ابتداءً من 180 €
فينيسياملعب بير لويجي بينزو30 € - 130 €ابتداءً من 250 €

كل ما تحتاج إلى معرفته عن سيري آ

تشتهر سيري آ بكونها واحدة من أعرق دوريات كرة القدم على هذا الكوكب، إذ تضم بعضاً من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية في العالم، مثل يوفنتوس، وإيه سي ميلان، وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخاً طويلاً وحافلاً.

وتجذب سيري آ أيضاً عدداً كبيراً من اللاعبين الموهوبين، لذلك ليس من المستغرب أن يرغب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمشاهدة الإثارة على أرض الواقع. وإلى جانب الانجذاب إلى كرة القدم عالية الجودة، يسافر الناس أيضاً بأعداد كبيرة لتجربة كل ما تقدمه البلاد.

وقبل انطلاق موسم كرة القدم 1929-30 في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة إيطاليا لكرة القدم القائمة، التي كانت تُلعب منذ عام 1898، إلى نظام وطني من دوري كامل، وهو ما أرسى صيغة سيري آ بالشكل الذي نعرفه ونحبه اليوم.

وتُعرف سيري آ بتاريخها العريق، وأسلوب اللعب الفني، والانضباط الدفاعي، وقاعدة جماهيرها المتحمسة، وقد جرى تصنيفها باستمرار ضمن أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتباراً من موسم 2025/26، احتلت سيري آ المركز الثاني في تصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استناداً إلى نتائج الأندية في المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.

ويُعد إنتر ميلان حامل اللقب، بعدما توج بلقبه الثاني في سيري آ خلال ثلاثة مواسم، والـ21 في تاريخه، خلال الموسم الماضي. كما حصد إنتر ميلان أيضاً لقب كأس إيطاليا، ليحقق أكثر من بطولة في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسمه الشهير الذي شهد الفوز بالثلاثية في 2009/2010.

لكن يوفنتوس هو من يتفوق بوضوح على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. فقد حصد يوفنتوس ما مجموعه 36 لقباً للدوري الإيطالي، بما في ذلك سلسلة من تسعة ألقاب متتالية بين 2011-2020.

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