تُعرف سيري آ بتاريخها العريق، وأسلوب اللعب الفني فيها، والانضباط الدفاعي، وقاعدة جماهيرها المتحمسة، وقد جرى تصنيفها باستمرار ضمن أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية.

تضم سيري آ عدداً من أنجح وأشهر أندية كرة القدم، بما في ذلك يوفنتوس، وإنتر ميلان، وإيه سي ميلان. وقد لعبت هذه الفرق أدواراً أساسية في تاريخ الكرة الأوروبية. وبينما يتصدر يوفنتوس جدول أكثر الأندية تتويجاً في تاريخ سيري آ برصيد 36 لقب اسكوديتو، فإن إنتر ميلان هو البطل الحالي، بعدما حسم لقب موسم 2025/26 بفارق 11 نقطة.

ويبدو أننا على موعد مع موسم مذهل آخر في سيري آ، لذا دع GOAL يرشدك إلى كيفية تأمين تذكرة لمباراة في سيري آ، بما في ذلك أماكن شرائها والأسعار الحالية.

مباريات الجولة الأولى المقبلة في سيري آ والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر السبت 22 أغسطس، 18:30 إنتر ميلان ضد مونزا ملعب سان سيرو (ميلانو) التذاكر السبت 22 أغسطس، 18:30 أودينيزي ضد كومو ملعب بلوإنرجي (أوديني) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 جنوى ضد نابولي ملعب لويجي فيراريس (جنوى) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 بارما ضد كالياري ملعب إينيو تارديني (بارما) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 18:30 فروزينوني ضد يوفنتوس ملعب بينيتو ستيربي (فروزينوني) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 18:30 فينيسيا ضد ليتشي ملعب بير لويجي بينزو (البندقية) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 20:45 أتالانتا ضد ساسولو نيو بالانس أرينا (برغامو) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 20:45 تورينو ضد إيه سي ميلان الملعب الأولمبي جراندي تورينو (تورينو) التذاكر الاثنين 24 أغسطس، 18:30 بولونيا ضد لاتسيو ملعب ريناتو دال آرا (بولونيا) التذاكر الاثنين 24 أغسطس، 20:45 روما ضد فيورنتينا الملعب الأولمبي (روما) التذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في سيري آ والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 28 أغسطس، 20:45 إيه سي ميلان ضد فينيسيا ملعب سان سيرو (ميلانو) التذاكر السبت 29 أغسطس، 18:30 فيورنتينا ضد فروزينوني ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) التذاكر السبت 29 أغسطس، 18:30 مونزا ضد أودينيزي ملعب بريانتيو (مونزا) التذاكر السبت 29 أغسطس، 18:30 ساسولو ضد تورينو ملعب مابي (ريجيو إميليا) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 يوفنتوس ضد بارما ملعب أليانز (تورينو) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 18:30 نابولي ضد كومو ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 20:45 كالياري ضد إنتر ميلان أونيبول دوموس (كالياري) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 20:45 لاتسيو ضد جنوى الملعب الأولمبي (روما) التذاكر الاثنين 31 أغسطس، 18:30 ليتشي ضد روما ملعب إيتوري جياردينييرو (ليتشي) التذاكر الاثنين 31 أغسطس، 20:45 أتالانتا ضد بولونيا نيو بالانس أرينا (برغامو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر سيري آ

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات سيري آ، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

ولشراء تذاكر سيري آ، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم "التذاكر".

إذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تتطلع إلى تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر سيري آ؟

تختلف تكلفة تذاكر سيري آ بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر، مع بدء أسعار التذاكر الأقل سعراً من نحو 40 € على مواقع إعادة البيع.

وبالإضافة إلى هذه العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة هي الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات البارزة أمام المنافسين الكبار، مثل ديربي ميلانو (إيه سي ميلان ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعاً لذلك.

في ما يلي، يعرض GOAL أندية سيري آ لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، إضافة إلى أسعار التذاكر الموسمية الابتدائية.

أندية سيري آ 2026-27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق سعر التذكرة (للبالغين) التذكرة الموسمية (للبالغين) إيه سي ميلان ملعب سان سيرو 30 € - 220 € ابتداءً من 430 € أتالانتا ملعب جيويس (نيو بالانس أرينا) 35 € - 160 € ابتداءً من 340 € بولونيا ملعب ريناتو دال آرا 25 € - 130 € ابتداءً من 240 € كالياري أونيبول دوموس 25 € - 120 € ابتداءً من 300 € كومو ملعب جوزيبي سينيجاليا 30 € - 140 € ابتداءً من 390 € فيورنتينا ملعب أرتيميو فرانكي 25 € - 130 € ابتداءً من 350 € فروزينوني ملعب بينيتو ستيربي 20 € - 100 € ابتداءً من 160 € جنوى ملعب لويجي فيراريس 25 € - 120 € ابتداءً من 200 € إنتر ميلان ملعب سان سيرو 30 € - 240 € ابتداءً من 399 € يوفنتوس ملعب أليانز 35 € - 250 € ابتداءً من 430 € لاتسيو الملعب الأولمبي 25 € - 140 € ابتداءً من 280 € ليتشي ملعب فيا ديل ماري 20 € - 110 € ابتداءً من 170 € مونزا ملعب بريانتيو (يو-باور ستاديوم) 25 € - 120 € ابتداءً من 230 € نابولي ملعب دييجو أرماندو مارادونا 30 € - 180 € ابتداءً من 250 € بارما ملعب إينيو تارديني 25 € - 120 € ابتداءً من 190 € روما الملعب الأولمبي 30 € - 160 € ابتداءً من 277 € ساسولو ملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري 20 € - 110 € ابتداءً من 150 € تورينو الملعب الأولمبي جراندي تورينو 20 € - 120 € ابتداءً من 220 € أودينيزي ملعب بلوإنرجي (ملعب فريولي) 25 € - 115 € ابتداءً من 180 € فينيسيا ملعب بير لويجي بينزو 30 € - 130 € ابتداءً من 250 €

كل ما تحتاج إلى معرفته عن سيري آ

تشتهر سيري آ بكونها واحدة من أعرق دوريات كرة القدم على هذا الكوكب، إذ تضم بعضاً من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية في العالم، مثل يوفنتوس، وإيه سي ميلان، وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخاً طويلاً وحافلاً.

وتجذب سيري آ أيضاً عدداً كبيراً من اللاعبين الموهوبين، لذلك ليس من المستغرب أن يرغب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمشاهدة الإثارة على أرض الواقع. وإلى جانب الانجذاب إلى كرة القدم عالية الجودة، يسافر الناس أيضاً بأعداد كبيرة لتجربة كل ما تقدمه البلاد.

وقبل انطلاق موسم كرة القدم 1929-30 في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة إيطاليا لكرة القدم القائمة، التي كانت تُلعب منذ عام 1898، إلى نظام وطني من دوري كامل، وهو ما أرسى صيغة سيري آ بالشكل الذي نعرفه ونحبه اليوم.

وتُعرف سيري آ بتاريخها العريق، وأسلوب اللعب الفني، والانضباط الدفاعي، وقاعدة جماهيرها المتحمسة، وقد جرى تصنيفها باستمرار ضمن أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتباراً من موسم 2025/26، احتلت سيري آ المركز الثاني في تصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استناداً إلى نتائج الأندية في المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.

ويُعد إنتر ميلان حامل اللقب، بعدما توج بلقبه الثاني في سيري آ خلال ثلاثة مواسم، والـ21 في تاريخه، خلال الموسم الماضي. كما حصد إنتر ميلان أيضاً لقب كأس إيطاليا، ليحقق أكثر من بطولة في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسمه الشهير الذي شهد الفوز بالثلاثية في 2009/2010.

لكن يوفنتوس هو من يتفوق بوضوح على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. فقد حصد يوفنتوس ما مجموعه 36 لقباً للدوري الإيطالي، بما في ذلك سلسلة من تسعة ألقاب متتالية بين 2011-2020.