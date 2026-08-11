تشتهر الدوري الإيطالي بتاريخه العريق، وأسلوبه الفني في اللعب، وصلابته الدفاعية، وقاعدة جماهيره المتحمسة، وقد جرى تصنيفه باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية.

يضم الدوري الإيطالي عدداً من أنجح وأشهر أندية كرة القدم، من بينها يوفنتوس، وإنتر ميلان، وAC Milan. وقد لعبت هذه الفرق أدواراً محورية في تاريخ كرة القدم الأوروبية. وبينما يتصدر يوفنتوس جدول أكثر الأندية تتويجاً في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 36 سكوديتو، فإن إنتر ميلان هو حامل اللقب الحالي، بعدما حسم لقب 2025/26 بفارق 11 نقطة.

ويبدو أننا على موعد مع موسم مذهل جديد في الدوري الإيطالي، لذا دع GOAL يرشدك إلى كيفية حجز تذكرة لمباراة في الدوري الإيطالي، بما في ذلك أماكن شرائها والأسعار الحالية.

مباريات الجولة الأولى المقبلة في الدوري الإيطالي والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر السبت 22 أغسطس، 18:30 إنتر ميلان ضد مونزا ملعب سان سيرو (ميلانو) تذاكر السبت 22 أغسطس، 18:30 أودينيزي ضد كومو ملعب بلوإنيرجي (أوديني) تذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 جنوى ضد نابولي ملعب لويجي فيراريس (جنوى) تذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 بارما ضد كالياري ملعب إنيو تارديني (بارما) تذاكر الأحد 23 أغسطس، 18:30 فروزينوني ضد يوفنتوس ملعب بينيتو ستيربي (فروزينوني) تذاكر الأحد 23 أغسطس، 18:30 فينيزيا ضد ليتشي ملعب بيير لويجي بينزو (البندقية) تذاكر الأحد 23 أغسطس، 20:45 أتالانتا ضد ساسولو ملعب نيو بالانس أرينا (بيرجامو) تذاكر الأحد 23 أغسطس، 20:45 تورينو ضد AC Milan ملعب أولمبيكو جراندي تورينو (تورينو) تذاكر الاثنين 24 أغسطس، 18:30 بولونيا ضد لاتسيو ملعب ريناتو دال آرا (بولونيا) تذاكر الاثنين 24 أغسطس، 20:45 روما ضد فيورنتينا ملعب الأولمبيكو (روما) تذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في الدوري الإيطالي والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 28 أغسطس، 20:45 AC Milan ضد فينيزيا ملعب سان سيرو (ميلانو) تذاكر السبت 29 أغسطس، 18:30 فيورنتينا ضد فروزينوني ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) تذاكر السبت 29 أغسطس، 18:30 مونزا ضد أودينيزي ملعب بريانتيو (مونزا) تذاكر السبت 29 أغسطس، 18:30 ساسولو ضد تورينو ملعب مابي (ريجيو إميليا) تذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 يوفنتوس ضد بارما ملعب أليانز (تورينو) تذاكر الأحد 30 أغسطس، 18:30 نابولي ضد كومو ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) تذاكر الأحد 30 أغسطس، 20:45 كالياري ضد إنتر ميلان يونيبول دوموس (كالياري) تذاكر الأحد 30 أغسطس، 20:45 لاتسيو ضد جنوى ملعب الأولمبيكو (روما) تذاكر الاثنين 31 أغسطس، 18:30 ليتشي ضد روما ملعب إيتوري جياردينييرو (ليتشي) تذاكر الاثنين 31 أغسطس، 20:45 أتالانتا ضد بولونيا ملعب نيو بالانس أرينا (بيرجامو) تذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإيطالي

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

ولشراء تذاكر الدوري الإيطالي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم «التذاكر».

وإذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت ترغب في تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإيطالي؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإيطالي بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر، مع بدء أقل الأسعار من نحو 40 € على مواقع إعادة البيع.

وبالإضافة إلى هذه العوامل، فإن موقع المقعد داخل الملعب يؤثر بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، إذ تندرج المواجهات الكبرى أمام الخصوم أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل ديربي ميلانو (AC Milan ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعاً لذلك.

في ما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإيطالي لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، وكذلك أسعار التذاكر الموسمية الابتدائية.

أندية الدوري الإيطالي 2026-27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق أسعار التذاكر (للبالغين) التذكرة الموسمية (للبالغين) AC Milan ملعب سان سيرو 30 € - 220 € ابتداءً من 430 € أتالانتا ملعب جيويس (نيو بالانس أرينا) 35 € - 160 € ابتداءً من 340 € بولونيا ستاديو ريناتو دال آرا 25 € - 130 € ابتداءً من 240 € كالياري يونيبول دوموس 25 € - 120 € ابتداءً من 300 € كومو ستاديو جوزيبي سينيجاليا 30 € - 140 € ابتداءً من 390 € فيورنتينا ستاديو أرتيميو فرانكي 25 € - 130 € ابتداءً من 350 € فروزينوني ستاديو بينيتو ستيربي 20 € - 100 € ابتداءً من 160 € جنوى ستاديو لويجي فيراريس 25 € - 120 € ابتداءً من 200 € إنتر ميلان ملعب سان سيرو 30 € - 240 € ابتداءً من 399 € يوفنتوس ملعب أليانز 35 € - 250 € ابتداءً من 430 € لاتسيو ملعب الأولمبيكو 25 € - 140 € ابتداءً من 280 € ليتشي ستاديو فيا ديل ماري 20 € - 110 € ابتداءً من 170 € مونزا ستاديو بريانتيو (يو-باور ستاديوم) 25 € - 120 € ابتداءً من 230 € نابولي ستاديو دييجو أرماندو مارادونا 30 € - 180 € ابتداءً من 250 € بارما ستاديو إنيو تارديني 25 € - 120 € ابتداءً من 190 € روما ملعب الأولمبيكو 30 € - 160 € ابتداءً من 277 € ساسولو ملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري 20 € - 110 € ابتداءً من 150 € تورينو ستاديو أولمبيكو جراندي تورينو 20 € - 120 € ابتداءً من 220 € أودينيزي ملعب بلوإنيرجي (ستاديو فريولي) 25 € - 115 € ابتداءً من 180 € فينيزيا ستاديو بيير لويجي بينزو 30 € - 130 € ابتداءً من 250 €

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الدوري الإيطالي

يشتهر الدوري الإيطالي بكونه واحداً من أعرق دوريات كرة القدم في العالم، ويضم بعضاً من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية على مستوى العالم، مثل يوفنتوس وAC Milan وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخاً طويلاً وحافلاً.

ويجذب الدوري الإيطالي أيضاً كوكبة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، لذا فليس من المستغرب أن يرغب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمتابعة الإثارة عن قرب. وإلى جانب الانجذاب إلى جودة كرة القدم العالية، يسافر الناس أيضاً بأعداد كبيرة لاختبار كل ما تقدمه البلاد.

وقبل انطلاق موسم 1929-30 لكرة القدم في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة كرة القدم الإيطالية القائمة، التي كانت تُلعب منذ 1898، إلى نظام دوري وطني من مرحلتين، وهو ما أرسى صيغة الدوري الإيطالي كما نعرفها ونحبها اليوم.

ويشتهر الدوري الإيطالي بتاريخه العريق، وأسلوبه الفني في اللعب، وصلابته الدفاعية، وقاعدة جماهيره المتحمسة، وقد صُنّف باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتباراً من موسم 2025/26، احتل الدوري الإيطالي المركز الثاني في تصنيف معاملات اليويفا استناداً إلى نتائج المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.

ويعد إنتر ميلان حامل اللقب، بعدما توج بلقبه الثاني في الدوري الإيطالي خلال ثلاثة مواسم وبلقبه الحادي والعشرين إجمالاً، في الموسم الماضي. كما حصد إنتر أيضاً لقب Coppa Italia، ليحقق أكثر من بطولة في موسم واحد للمرة الأولى منذ ثلاثيته الشهيرة في موسم 2009/2010.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس يتفوق على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. فقد حصد «السيدة العجوز» ما مجموعه 36 لقباً إيطالياً، بما في ذلك سلسلة من تسعة ألقاب متتالية بين 2011-2020.