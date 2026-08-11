هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Book Serie A tickets

ترجمه

كيفية شراء تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27: مباريات كل جولة، متوسط الأسعار والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الإيطالي
إنتر
ميلان
يوفنتوس
نابولي

حقّق حلمك بمتابعة الدوري الإيطالي من المدرجات عبر حجز تذاكر إحدى المباريات هذا الموسم

تشتهر الدوري الإيطالي بتاريخه العريق، وأسلوبه الفني في اللعب، وصلابته الدفاعية، وقاعدة جماهيره المتحمسة، وقد جرى تصنيفه باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. 

يضم الدوري الإيطالي عدداً من أنجح وأشهر أندية كرة القدم، من بينها يوفنتوس، وإنتر ميلان، وAC Milan. وقد لعبت هذه الفرق أدواراً محورية في تاريخ كرة القدم الأوروبية. وبينما يتصدر يوفنتوس جدول أكثر الأندية تتويجاً في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 36 سكوديتو، فإن إنتر ميلان هو حامل اللقب الحالي، بعدما حسم لقب 2025/26 بفارق 11 نقطة.

ويبدو أننا على موعد مع موسم مذهل جديد في الدوري الإيطالي، لذا دع GOAL يرشدك إلى كيفية حجز تذكرة لمباراة في الدوري الإيطالي، بما في ذلك أماكن شرائها والأسعار الحالية.

تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27احجز الآن

مباريات الجولة الأولى المقبلة في الدوري الإيطالي والتذاكر

التاريخ والوقت (CET)المباراةالملعبالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 18:30إنتر ميلان ضد مونزاملعب سان سيرو (ميلانو)تذاكر
السبت 22 أغسطس، 18:30أودينيزي ضد كوموملعب بلوإنيرجي (أوديني)تذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45جنوى ضد نابوليملعب لويجي فيراريس (جنوى)تذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45بارما ضد كالياريملعب إنيو تارديني (بارما)تذاكر
الأحد 23 أغسطس، 18:30فروزينوني ضد يوفنتوسملعب بينيتو ستيربي (فروزينوني)تذاكر
الأحد 23 أغسطس، 18:30فينيزيا ضد ليتشيملعب بيير لويجي بينزو (البندقية)تذاكر
الأحد 23 أغسطس، 20:45أتالانتا ضد ساسولوملعب نيو بالانس أرينا (بيرجامو)تذاكر
الأحد 23 أغسطس، 20:45تورينو ضد AC Milanملعب أولمبيكو جراندي تورينو (تورينو)تذاكر
الاثنين 24 أغسطس، 18:30بولونيا ضد لاتسيوملعب ريناتو دال آرا (بولونيا)تذاكر
الاثنين 24 أغسطس، 20:45روما ضد فيورنتيناملعب الأولمبيكو (روما)تذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في الدوري الإيطالي والتذاكر

التاريخ والوقت (CET)المباراةالملعبالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس، 20:45AC Milan ضد فينيزياملعب سان سيرو (ميلانو)تذاكر
السبت 29 أغسطس، 18:30فيورنتينا ضد فروزينونيملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)تذاكر
السبت 29 أغسطس، 18:30مونزا ضد أودينيزيملعب بريانتيو (مونزا)تذاكر
السبت 29 أغسطس، 18:30ساسولو ضد تورينوملعب مابي (ريجيو إميليا)تذاكر
السبت 29 أغسطس، 20:45يوفنتوس ضد بارماملعب أليانز (تورينو)تذاكر
الأحد 30 أغسطس، 18:30نابولي ضد كوموملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي)تذاكر
الأحد 30 أغسطس، 20:45كالياري ضد إنتر ميلانيونيبول دوموس (كالياري)تذاكر
الأحد 30 أغسطس، 20:45لاتسيو ضد جنوىملعب الأولمبيكو (روما)تذاكر
الاثنين 31 أغسطس، 18:30ليتشي ضد روماملعب إيتوري جياردينييرو (ليتشي)تذاكر
الاثنين 31 أغسطس، 20:45أتالانتا ضد بولونياملعب نيو بالانس أرينا (بيرجامو)تذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإيطالي

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. 

ولشراء تذاكر الدوري الإيطالي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم «التذاكر». 

وإذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت ترغب في تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27احجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإيطالي؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإيطالي بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر، مع بدء أقل الأسعار من نحو 40 € على مواقع إعادة البيع.

وبالإضافة إلى هذه العوامل، فإن موقع المقعد داخل الملعب يؤثر بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، إذ تندرج المواجهات الكبرى أمام الخصوم أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل ديربي ميلانو (AC Milan ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعاً لذلك.

في ما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإيطالي لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، وكذلك أسعار التذاكر الموسمية الابتدائية.

أندية الدوري الإيطالي 2026-27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق أسعار التذاكر (للبالغين)التذكرة الموسمية (للبالغين)
AC Milanملعب سان سيرو30 € - 220 €ابتداءً من 430 €
أتالانتاملعب جيويس (نيو بالانس أرينا)35 € - 160 €ابتداءً من 340 €
بولونياستاديو ريناتو دال آرا25 € - 130 €ابتداءً من 240 €
كاليارييونيبول دوموس25 € - 120 €ابتداءً من 300 €
كوموستاديو جوزيبي سينيجاليا30 € - 140 €ابتداءً من 390 €
فيورنتيناستاديو أرتيميو فرانكي25 € - 130 €ابتداءً من 350 €
فروزينونيستاديو بينيتو ستيربي20 € - 100 €ابتداءً من 160 €
جنوىستاديو لويجي فيراريس25 € - 120 €ابتداءً من 200 €
إنتر ميلانملعب سان سيرو30 € - 240 €ابتداءً من 399 €
يوفنتوسملعب أليانز35 € - 250 €ابتداءً من 430 €
لاتسيوملعب الأولمبيكو25 € - 140 €ابتداءً من 280 €
ليتشيستاديو فيا ديل ماري20 € - 110 €ابتداءً من 170 €
مونزاستاديو بريانتيو (يو-باور ستاديوم)25 € - 120 €ابتداءً من 230 €
نابوليستاديو دييجو أرماندو مارادونا30 € - 180 €ابتداءً من 250 €
بارماستاديو إنيو تارديني25 € - 120 €ابتداءً من 190 €
روماملعب الأولمبيكو30 € - 160 €ابتداءً من 277 €
ساسولوملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري20 € - 110 €ابتداءً من 150 €
تورينوستاديو أولمبيكو جراندي تورينو 20 € - 120 €ابتداءً من 220 €
أودينيزيملعب بلوإنيرجي (ستاديو فريولي) 25 € - 115 €ابتداءً من 180 €
فينيزياستاديو بيير لويجي بينزو30 € - 130 €ابتداءً من 250 €

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الدوري الإيطالي

يشتهر الدوري الإيطالي بكونه واحداً من أعرق دوريات كرة القدم في العالم، ويضم بعضاً من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية على مستوى العالم، مثل يوفنتوس وAC Milan وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخاً طويلاً وحافلاً.

ويجذب الدوري الإيطالي أيضاً كوكبة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، لذا فليس من المستغرب أن يرغب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمتابعة الإثارة عن قرب. وإلى جانب الانجذاب إلى جودة كرة القدم العالية، يسافر الناس أيضاً بأعداد كبيرة لاختبار كل ما تقدمه البلاد.

وقبل انطلاق موسم 1929-30 لكرة القدم في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة كرة القدم الإيطالية القائمة، التي كانت تُلعب منذ 1898، إلى نظام دوري وطني من مرحلتين، وهو ما أرسى صيغة الدوري الإيطالي كما نعرفها ونحبها اليوم.

ويشتهر الدوري الإيطالي بتاريخه العريق، وأسلوبه الفني في اللعب، وصلابته الدفاعية، وقاعدة جماهيره المتحمسة، وقد صُنّف باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتباراً من موسم 2025/26، احتل الدوري الإيطالي المركز الثاني في تصنيف معاملات اليويفا استناداً إلى نتائج المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.

ويعد إنتر ميلان حامل اللقب، بعدما توج بلقبه الثاني في الدوري الإيطالي خلال ثلاثة مواسم وبلقبه الحادي والعشرين إجمالاً، في الموسم الماضي. كما حصد إنتر أيضاً لقب Coppa Italia، ليحقق أكثر من بطولة في موسم واحد للمرة الأولى منذ ثلاثيته الشهيرة في موسم 2009/2010.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس يتفوق على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. فقد حصد «السيدة العجوز» ما مجموعه 36 لقباً إيطالياً، بما في ذلك سلسلة من تسعة ألقاب متتالية بين 2011-2020.

تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27احجز الآن

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل