تبدأ أسعار تذاكر الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS 2026 من 15 دولارًا على StubHub، مع تغطية جميع أندية الدوري الثلاثين، بينما يستمر الموسم العادي حتى يوم الحسم في 7 نوفمبر، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية اعتبارًا من 18 نوفمبر. واستؤنف الموسم في منتصف يوليو بعد توقف نادر في منتصف الموسم بسبب كأس العالم FIFA، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمرحلة الحاسمة من الموسم جارية الآن بقوة.

يدخل إنتر ميامي النصف الثاني من الموسم بصفته حامل اللقب، مع بقاء ليونيل ميسي النجم الأبرز في الدوري، بينما يواصل أتلانتا يونايتد استقطاب أكبر الجماهير في MLS. ويقدم GOAL أحدث المعلومات عن المباريات والأسعار والمكان الذي يمكنك من خلاله شراء تذاكر MLS 2026 الآن.

متى يقام MLS 2026؟

المرحلة التواريخ الموسم العادي 21 فبراير - 7 نوفمبر 2026 توقف كأس العالم 25 مايو - 16 يوليو 2026 الأدوار الإقصائية 18 نوفمبر - 18 ديسمبر 2026 الفرق 30 (15 في القسم الشرقي، و15 في القسم الغربي) النظام 34 مباراة لكل فريق في الموسم العادي، والأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة الموقع الولايات المتحدة وكندا

مباريات MLS هذا الأسبوع:

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً شارلوت إف سي ضد دي.سي. يونايتد بنك أوف أمريكا ستاديوم (شارلوت) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً إنتر ميامي CF ضد تورونتو إف سي ميامي فريدوم بارك (فورت لودرديل) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً LAFC ضد بورتلاند تمبرز BMO ستاديوم (لوس أنجلوس) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً أورلاندو سيتي SC ضد ريال سولت ليك Inter&Co ستاديوم (أورلاندو) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً نيويورك ريد بولز ضد شيكاغو فاير FC ريد بول أرينا (هاريسون) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً CF مونتريال ضد LA جالاكسي ستاد سابوتو (مونتريال) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 8:30 مساءً أوستن إف سي ضد فيلادلفيا يونيون Q2 ستاديوم (أوستن) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 8:30 مساءً ناشفيل SC ضد كولومبوس كرو GEODIS بارك (ناشفيل) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 8:30 مساءً سانت لويس CITY SC ضد هيوستن دينامو إنرجايزر بارك (سانت لويس) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 9:30 مساءً فانكوفر وايتكابس FC ضد إف سي دالاس BC بليس (فانكوفر) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 10:30 مساءً سان دييغو FC ضد كولورادو رابيدز سنابدراجون ستاديوم (سان دييغو) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 10:30 مساءً سان خوسيه إيرثكويكس ضد مينيسوتا يونايتد FC باي بال بارك (سان خوسيه) التذاكر الأحد، 23 أغسطس، 4:30 مساءً نيو إنجلاند ريفولوشن ضد نيويورك سيتي FC جيليت ستاديوم (فوكسبورو) التذاكر الأحد، 23 أغسطس، 7 مساءً أتلانتا يونايتد FC ضد سبورتينغ كانساس سيتي مرسيدس-بنز ستاديوم (أتلانتا) التذاكر

مواعيد انطلاق المباريات كما نُشرت، وقد تتغير مع اقتراب الموعد، لذا تأكد من التوقيت الدقيق على تذكرتك. ويتوفر جدول الموسم الكامل حتى يوم الحسم عبر الرابط أعلاه.

أين يمكن شراء تذاكر MLS 2026

يوفر StubHub جميع أندية MLS الثلاثين في مكان واحد، لذلك لا حاجة إلى تفقد 30 موقعًا مختلفًا للأندية.

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صفِّ بحسب الفريق أو المنافس أو النطاق السعري أو فئة المقاعد من دون مغادرة الصفحة. مباريات تنفد بسرعة. المباريات الكبرى، وخاصة أي مباراة يشارك فيها إنتر ميامي، تنفد تذاكرها بأسرع وقت، لذا اشترِ مبكرًا.

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تمنح بعض الأندية لحاملي التذاكر الموسمية وصولًا مبكرًا إلى مباريات الأرض قبل فتح البيع العام، ويعد StubHub أسرع طريق بعد انتهاء تلك الفترة، أو للحصول على مقاعد صعبة المنال في قسم جماهير الفريق الضيف. الضيافة. تتوفر باقات مميزة، تشمل خيارات بجانب أرضية الملعب والأجنحة، للمواجهات الكبرى.

كم تبلغ أسعار تذاكر MLS 2026؟

نوع التذكرة السعر أرخص تذكرة متاحة ابتداءً من 15 دولارًا ( متوسط الدوري، في الموسم العادي 25-50 دولارًا المباريات الكبرى أو مباريات القمة أعلى من المتوسط، ويختلف حسب المواجهة الأدوار الإقصائية الأعلى سعرًا في الموسم

ما الذي يؤثر في السعر:

موقع المقعد. المقاعد بجانب أرضية الملعب وأقسام VIP تكلف أكثر بكثير من مقاعد المدرجات العلوية.

المقاعد بجانب أرضية الملعب وأقسام VIP تكلف أكثر بكثير من مقاعد المدرجات العلوية. المنافس والحالة الفنية. مباريات إنتر ميامي على أرضه، والمبنية حول ميسي، تكون باستمرار بين الأعلى سعرًا والأسرع نفادًا.

مباريات إنتر ميامي على أرضه، والمبنية حول ميسي، تكون باستمرار بين الأعلى سعرًا والأسرع نفادًا. حجم الملعب. الملاعب الأكبر مثل مرسيدس-بنز ستاديوم في أتلانتا توفر نطاقًا أوسع من الأسعار مقارنة بالملاعب الأصغر المخصصة لكرة القدم.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن MLS 2026

إنتر ميامي هو حامل لقب كأس MLS، بعدما تغلب على فانكوفر 3-1 في ديسمبر ليحرز لقبه الأول في الدوري. وفاز ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي بعدما سجل 29 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل لاعب MVP للمرة الثانية تواليًا، ليصبح أول لاعب في تاريخ MLS يفوز بالجائزة في موسمين متتاليين. وخسر ميامي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس خلال فترة ما بين الموسمين، لكنه ضم حارس العام 2025 داين سانت كلير والمهاجم المكسيكي جيرمان بيرترامي.

استقطب أتلانتا يونايتد أكبر الجماهير في MLS مرة أخرى الموسم الماضي، بمتوسط تجاوز 43,000 مشجع في مرسيدس-بنز ستاديوم، بما في ذلك 65,520 مشجعًا في مباراة واحدة في الجولة الأولى ضد CF مونتريال، وما يزال ذلك من بين أعلى الحضور الجماهيري في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم.

أوقف MLS الموسم العادي لمدة سبعة أسابيع، من 25 مايو إلى 16 يوليو، بينما أُقيمت كأس العالم FIFA في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل استئناف المباريات في منتصف يوليو. ويستمر الموسم العادي الآن حتى يوم الحسم في 7 نوفمبر، على أن تقام الأدوار الإقصائية من 18 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الملاعب

يلعب إنتر ميامي الآن على ملعب ميامي فريدوم بارك، وهو ملعبه الجديد المخصص لكرة القدم بسعة 25,000 مقعد في فورت لودرديل، الذي افتُتح في أبريل 2026 وحل بدلًا من ملعبه السابق تشيس ستاديوم.

تتفاوت ملاعب MLS كثيرًا في الحجم، من ملاعب مخصصة لكرة القدم تتسع لنحو 18,000 إلى 25,000 متفرج، مثل Q2 ستاديوم في أوستن وGEODIS بارك في ناشفيل، وصولًا إلى ملاعب بحجم ملاعب NFL للمباريات الأكبر في الدوري، بما في ذلك مرسيدس-بنز ستاديوم في أتلانتا. واحرص دائمًا على التحقق من الملعب المحدد وخريطة المقاعد والسعة في إدراجك على StubHub قبل الشراء، إذ يختلف حجم الملاعب وتصميمها بدرجة كبيرة من سوق إلى آخر.