احجز تذاكر الدوري الألماني

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مباريات الجولة الثانية المقبلة في الدوري الألماني والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 20:30 شتوتجارت ضد كولن MHPArena (شتوتجارت) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 باير ليفركوزن ضد يونيون برلين BayArena (ليفركوزن) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج BORUSSIA-PARK (مونشنجلادباخ) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند PreZero Arena (زينسهايم) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 بادربورن ضد فرايبورج Home Deluxe Arena (بادربورن) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 فيردر بريمن ضد RB Leipzig Weserstadion (بريمن) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 18:30 شالكه 04 ضد بايرن ميونخ VELTINS-Arena (جلسنكيرشن) تذاكر الأحد 6 سبتمبر، 15:30 هامبورجر إس في ضد ماينز 05 Volksparkstadion (هامبورج) تذاكر الأحد 6 سبتمبر، 17:30 آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج Deutsche Bank Park (فرانكفورت) تذاكر

كيف تحصل على تذاكر الدوري الألماني؟

الطريقة الأكثر موثوقية والأفضل من حيث التكلفة لشراء تذاكر مباريات الدوري الألماني هي عبر المواقع الرسمية للأندية. ومن المفيد متابعتها بانتظام للحصول على معلومات بيع التذاكر، ومواعيد طرحها، ومدى توافرها.

غالبًا ما يحصل حاملو التذاكر الموسمية على أولوية الشراء أولًا، يليهم الأعضاء ثم عامة الجماهير.

تقدم كثير من الأندية أولوية الوصول إلى البيع المسبق وخيارات تذاكر تفضيلية للأعضاء، لذا يمكنك التفكير في الاشتراك إذا كنت تخطط لحضور عدة مباريات.

أما الراغبون في تأمين مقاعد في مباريات الدوري الألماني الكبرى على مدار الموسم، مثل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند («دير كلاسيكر») وهامبورجر إس في ضد فيردر بريمن («نورد ديربي»)، فمن الجيد محاولة شراء التذاكر في أقرب وقت ممكن قبل نفادها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء المقاعد من السوق الثانوية. ويعد StubHub أحد أبرز المنصات لمن يسعون إلى شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الألماني؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري الألماني في المتوسط بين 10 € و90 €.

في ما يلي بعض الأمثلة على أسعار الأندية:

النادي الوقوف (للبالغين) الجلوس (قياسي) الجلوس (الفئة العليا) بايرن ميونخ 15 € 40 € 80 € بوروسيا دورتموند 18.50 € 38 € 75 € آينتراخت فرانكفورت 15 € 25 € 85 € كولونيا 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

ويشتهر الدوري الألماني أيضًا بقاعدة «50+1»، التي تضمن أن تكون الأغلبية في ملكية الأندية للأعضاء بدلًا من مستثمر واحد. وهذا يجعل أسعار التذاكر في متناول اليد نسبيًا مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة في الدوري الألماني؟

تتوفر كذلك باقات كبار الشخصيات أو الضيافة، التي تشمل تذاكر المباريات، والإقامة، والدخول إلى الصالات، ومزايا أخرى، للشراء لدى غالبية أندية الدوري الألماني.

هل تريد معرفة ما الذي يمكن توقعه من باقة ضيافة؟ إليك ما ينبغي الانتباه إليه في الملاعب الرئيسية بالدوري الألماني، مثل أليانز أرينا، وسيجنال إيدونا بارك، وريد بول أرينا:

مقعد VIP قياسي: مقعد مبطن فاخر في موقع مميز داخل الملعب مع دخول إلى صالة مشتركة، وبوفيه طعام، ومشروبات مجانية، ابتداءً من 200 € لكل مباراة

صالة النادي / الأعمال: مقاعد ممتازة محجوزة مع دخول حصري إلى الصالة قبل المباراة وأثناءها وبعدها، مع ضيافة راقية، وبار مفتوح، وترفيه، ابتداءً من 300 € لكل مباراة

صالة ذات طابع خاص / صالة فاخرة: مناطق ضيافة تحمل علامات تجارية خاصة (مثل Champions Club وGold Lounge وRBL Club) مع قوائم طعام مطورة، وشمبانيا، ومقاعد مميزة، ابتداءً من 600 € لكل مباراة

جناح خاص / سكاي بوكس: مقصورة خاصة مغلقة بالكامل تتسع لـ 8–20 ضيفًا مع طعام فاخر، وطاقم خدمة خاص، ومرافق خاصة، ابتداءً من 3,000 € لكل مباراة

باقة فائقة الفخامة: ضيافة من الفئة الأعلى مثل Prestige أو Platinum Lounges مع وجبات فاخرة راقية، ومشروبات مميزة غير محدودة، ودخول VIP، ابتداءً من 1,200 € للشخص الواحد لكل مباراة

ماذا تعرف عن الدوري الألماني؟

مع وجود عدد من نجوم كرة القدم العالميين، مثل هاري كين، وسيرهو جيراسي، ومايكل أوليسي، وباتريك شيك، ولويس دياز، الذين يلعبون حاليًا في ألمانيا مع بعض من أكبر أندية العالم، مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وغيرهما، يتسابق المشجعون للحصول على تذاكر مباريات الدوري الألماني.

وبالطبع، ليس استقطاب الأسماء اللامعة في اللعبة أمرًا جديدًا على الدوري الألماني، إذ سبق لنجوم مثل إرلينج هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي، وآريين روبن، وجود بيلينجهام أن تألقوا على الساحة الألمانية.

تأسس الدوري الألماني في عام 1963، ويتمتع بتاريخ ثري، وقد رسخ مكانته باعتباره أحد أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا. ويضم الدوري، المعروف بأجوائه الحيوية والودية وجماهيره المتحمسة من مختلف الأعمار، 18 فريقًا من جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من انتزاع اللقب منه، للمرة الأولى منذ 2012، على يد باير ليفركوزن قبل عامين، فإن بايرن ميونخ عاد بقوة منذ ذلك الحين، بعدما فاز باللقب بفارق إجمالي بلغ 29 نقطة خلال الموسمين الماضيين. وكان هاري كين مرة أخرى المحفز التهديفي للفريق، ويقترب النجم الإنجليزي الآن من الوصول إلى حاجز 100 هدف مع العملاق الألماني.