Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Nassr v Al-Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Al-Khaleej tickets from SAR24

ترجمه

كيفية شراء تذاكر الخليج 2025/26: أسعار الدوري السعودي للمحترفين والمباريات القادمة والمزيد

كل ما تحتاج معرفته عن حجز المقاعد لمشاهدة The Pearls في مباريات هذا الموسم

تسلط الأضواء في كرة القدم السعودية معظم الوقت على الأندية الثلاثة الكبرى (الهلال والنصر والاتحاد)، التي تقاسمت اللقب فيما بينها خلال المواسم التسعة الماضية. ومع ذلك، لتجربة وتقدير ما تقدمه أكبر دوري في آسيا بشكل كامل، يجدر الاطلاع على جميع أندية الدوريالسعودي للمحترفين.

أحد الأندية التي تبدو في صعود هو نادي الخليج، الذي ينتمي إلى مدينة صيحات في المنطقة الشرقية، على الرغم من أنه يلعب حاليًا مبارياته على أرضه في استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام المجاورة. 

دع GOAL يرشدك إلى كيفية مشاهدة "اللؤلؤة" (اللؤلؤ)، مع جميع المعلومات المتعلقة بالتذاكر، بما في ذلك كيفية شرائها وسعرها.

تذاكر الخليج من 24 ريالسعوديحجز التذاكر

متى يلعب الخليج؟

التاريخ والوقتالمباراةالتذاكر
6 مارس 2026 - 11:00 مساءًالخليج ضد الحزمالتذاكر
14 مارس 2026 - 11:00 مساءالخليج ضد النصرالتذاكر
3 أبريل 2026 - 08:00 مساءالخلود ضد الخليجالتذاكر
11 أبريل 2026 - 07:40 مساءالخليج ضد الهلالالتذاكر
24 أبريل 2026 - 07:45 مساءالفاتح ضد الخليجالتذاكر
28 أبريل 2026 - 10:00 مساءالخليج ضد النجمةالتذاكر
2 مايو 2026 - 10:00 مساءًداماك FC ضد الخليجالتذاكر
7 مايو 2026 - 10:00 مساءالخليج ضد الاتفاقالتذاكر
13 مايو 2026 - 10:00 مساءالخندق ضد الخليجالتذاكر
21 مايو 2026 - 10:00 مساءالخليج ضد الأهليالتذاكر

كيفية شراء تذاكر الخليج 2025/26

لشراء تذاكر مباريات الخليج، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي الذهاب إلى الموقعالرسمي للدوري (SPL)، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات". 

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الحزم crest
الحزم
الحزم

عادةً ما تقام مباريات الدوري السعودي للمحترفين على مدار ثلاثة أيام، حيث تقام معظمها من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادةً ما يتم طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين. 

بالنسبة للمباريات الشهيرة، مثل مباريات الخليج ضد الهلال أو النصر، أو عندما يواجهون منافسين محليين مثل القصصية أو الاتفاق، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي تريدها.

في حين أن بوابات الدوري أو الملعب الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين للحصول على مقاعد في مباريات الخليج، قد يرغب أولئك الذين يرغبون في حضور المباراة في التفكير في منصات ثانوية مثل StubHub للحصول على التذاكر.

تذاكر الخليج من SAR24Book

كم تبلغ أسعار تذاكر الخليج 2025/26؟

تختلف أسعار تذاكر الخليج حسب المباراة وفئة المقاعد والطلب. 

تتطلب خيارات المقاعد المميزة أسعارًا أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العامة خيارات أكثر بأسعار معقولة. تتراوح الأسعار عادةً بين 25 و500 ريال سعودي أو أكثر للمباريات المهمة.

تابع الموقع الرسمي للدوري للحصول على معلومات إضافية عن التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

تتوفر التذاكر حاليًا على المواقع الثانوية مثل StubHub بسعر يبدأ من 24 ريال سعودي.

ماذا نتوقع من الخليج 2025/26؟

قضى الخليج عدة فترات في الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من أنه كان حاضراً دائماً في الدرجة الأولى منذ صعوده في نهاية موسم 2021/22 من الدوري السعودي للدرجة الأولى. 

على الرغم من شهرة الخليج كنادي ناجح في كرة اليد، إلا أنه يمر حاليًا بأطول فترة متتالية له في دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، ويطمح الآن إلى مواصلة أدائه القوي في المواسم السابقة. كان أحد أكثر أدائه إثارة للذكريات في نوفمبر الماضي، عندما تغلب على حامل اللقب الهلال 3-2 أمام 17150 متفرجًا في الدمام. والمثير للدهشة أن هذه كانت أول هزيمة للهلال في الدوري السعودي للمحترفين منذ 550 يومًا.

وقد اتجه معظم نجوم كرة القدم العالميين الذين توافدوا إلى السعودية في المواسم الأخيرة إلى الأندية الأكثر شهرة ونجاحًا، مثل نيمار (الهلال) وكريستيانو رونالدو (النصر) وموسى ديابي (الاتحاد). 

ومع ذلك، استقدم الخليج مؤخرًا بعض النجوم البارزة. قد يكون فريق اللؤلؤة هو الأقدم في الدوري السعودي للمحترفين، لكن النرويجي جوشوا كينج واليوناني كونستانتينوس فورتونيس، وكلاهما يبلغان من العمر 33 عامًا، يستخدمان خبرتهما الواسعة لمساعدة الخليج في الصعود في الدوري. سجل كلا اللاعبين أهدافًا حاسمة هذا الموسم، كما تصدر فورتونيس قائمة صانعي الأهداف في الدوري.

ليس من المستغرب أن يزيد الخليج من عدد لاعبيه اليونانيين، حيث يتولى جورجيوس دونيس مهام الإدارة منذ الصيف الماضي. دونيس، الذي اشتهر في التسعينيات بكونه أول نجم يوناني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يهدف الآن إلى البناء على الأسس المتينة التي ساعد في إرسائها خلال موسمه الأول في قيادة النادي الذي يتخذ من الصيحات مقراً له.

تاريخ استاد الأمير محمد بن فهد

ملعب الأمير محمد بن فهد هو مرفق رياضي متعدد الأغراض يقع في مدينة الدمام الساحلية على الخليج الفارسي، وهي خامس أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. كان الملعب مقرًا لفريقي كرة القدم السعوديين، الاتفاق والقادسية، منذ افتتاحه في عام 1973، على الرغم من أن الاتفاق انتقل في عام 2023، بعد بناء ملعبه الجديد (ملعب EGO). بالإضافة إلى ذلك، استخدم نادي الخليج الملعب لعدد كبير من مبارياته على أرضه. تبلغ سعة الملعب 26000 متفرج.

يحيط بملعب الأمير محمد بن فهد مجموعة من المرافق والخدمات، بما في ذلك: ملعب تدريب بديل، ومضمار لمسابقات ألعاب القوى، ومبنى لكبار الشخصيات وملحقاته، ومسجد، بالإضافة إلى حدائق ومساحات خارجية ومواقف للسيارات.

تذاكر الخليج من 24 ريالسعوديحجز التذاكر

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات الخليج، الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري (الدوري السعودي للمحترفين)، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم «الجدول/التذاكر» تحت تبويب «المباريات». كما يمكن للمشجعين حجز المقاعد عبر منصة WeBook.com. في العام الماضي، قامت Webook.com بالشراكة مع الدوري السعودي للمحترفين لتصبح المنصة الرسمية لبيع التذاكر.

عادةً ما تُقام أسابيع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا ما تكون من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت)، وعادةً ما تُطرح التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من كل مباراة. بالنسبة للمباريات الشهيرة، مثل عندما يلعب الخليج ضد الهلال أو النصر أو ضد المنافسين المحليين مثل القادسية أو الاتفاق، يُنصح بشراء التذاكر بمجرد طرحها لتجنب نفاد المقاعد التي ترغب بها.

نعم، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات الخليج عبر السوق الثانوية أيضًا. تُعد StubHub واحدة من أبرز المنصات للأشخاص الذين يبحثون عن شراء التذاكر من خلال قنوات بديلة. فهي تاجر موثوق في سوق إعادة البيع ومكان آمن للمشجعين لشراء التذاكر.

في المملكة المتحدة وأيرلندا:

يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مباشرة عبر DAZN. يمكن تنزيل تطبيق DAZN على أجهزة الكمبيوتر، وApple، وAndroid، وFire TV، وRoku، والتلفزيونات الذكية، والعديد من الأجهزة الأخرى.

خيارات الاشتراك:

الاشتراك السنوي (12 شهرًا) بسعر £14.99 شهريًا.

الاشتراك المرن بسعر £19.99 شهريًا مع إمكانية الإلغاء في أي وقت.

باقة الدفع المسبق السنوية بسعر £129.99، وهي الأكثر قيمة مقابل المال.

في الولايات المتحدة الأمريكية:

يتم بث الدوري السعودي مباشرة على FOX Soccer Plus. ويمكن الوصول إلى FOX Soccer Plus عبر خدمة البث Fubo، التي تقدم عدة خطط اشتراك، منها:

خطة Fubo Sports: $45.99 للشهر الأول ثم $55.99 شهريًا بعد ذلك، مع أكثر من 28 قناة رياضية مثل ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel، بالإضافة إلى القنوات المحلية ABC وCBS وFox.

خطة Pro الأساسية: حوالي $85 شهريًا.

خطة Elite الأعلى: حوالي $95 شهريًا.

خطة Latino: تشمل قنوات رياضية وترفيهية باللغة الإسبانية.

تقدم Fubo أيضًا تجربة مجانية لمدة 7 أيام لجميع الخطط الجديدة.

0