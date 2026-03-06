كيفية شراء تذاكر الخليج 2025/26: أسعار الدوري السعودي للمحترفين والمباريات القادمة والمزيد

تسلط الأضواء في كرة القدم السعودية معظم الوقت على الأندية الثلاثة الكبرى (الهلال والنصر والاتحاد)، التي تقاسمت اللقب فيما بينها خلال المواسم التسعة الماضية. ومع ذلك، لتجربة وتقدير ما تقدمه أكبر دوري في آسيا بشكل كامل، يجدر الاطلاع على جميع أندية الدوريالسعودي للمحترفين.

أحد الأندية التي تبدو في صعود هو نادي الخليج، الذي ينتمي إلى مدينة صيحات في المنطقة الشرقية، على الرغم من أنه يلعب حاليًا مبارياته على أرضه في استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام المجاورة.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية مشاهدة "اللؤلؤة" (اللؤلؤ)، مع جميع المعلومات المتعلقة بالتذاكر، بما في ذلك كيفية شرائها وسعرها.

متى يلعب الخليج؟

التاريخ والوقت المباراة التذاكر 6 مارس 2026 - 11:00 مساءً الخليج ضد الحزم التذاكر 14 مارس 2026 - 11:00 مساء الخليج ضد النصر التذاكر 3 أبريل 2026 - 08:00 مساء الخلود ضد الخليج التذاكر 11 أبريل 2026 - 07:40 مساء الخليج ضد الهلال التذاكر 24 أبريل 2026 - 07:45 مساء الفاتح ضد الخليج التذاكر 28 أبريل 2026 - 10:00 مساء الخليج ضد النجمة التذاكر 2 مايو 2026 - 10:00 مساءً داماك FC ضد الخليج التذاكر 7 مايو 2026 - 10:00 مساء الخليج ضد الاتفاق التذاكر 13 مايو 2026 - 10:00 مساء الخندق ضد الخليج التذاكر 21 مايو 2026 - 10:00 مساء الخليج ضد الأهلي التذاكر

كيفية شراء تذاكر الخليج 2025/26

لشراء تذاكر مباريات الخليج، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي الذهاب إلى الموقعالرسمي للدوري (SPL)، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات".

عادةً ما تقام مباريات الدوري السعودي للمحترفين على مدار ثلاثة أيام، حيث تقام معظمها من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادةً ما يتم طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين.

بالنسبة للمباريات الشهيرة، مثل مباريات الخليج ضد الهلال أو النصر، أو عندما يواجهون منافسين محليين مثل القصصية أو الاتفاق، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي تريدها.

في حين أن بوابات الدوري أو الملعب الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين للحصول على مقاعد في مباريات الخليج، قد يرغب أولئك الذين يرغبون في حضور المباراة في التفكير في منصات ثانوية مثل StubHub للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر الخليج 2025/26؟

تختلف أسعار تذاكر الخليج حسب المباراة وفئة المقاعد والطلب.

تتطلب خيارات المقاعد المميزة أسعارًا أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العامة خيارات أكثر بأسعار معقولة. تتراوح الأسعار عادةً بين 25 و500 ريال سعودي أو أكثر للمباريات المهمة.

تابع الموقع الرسمي للدوري للحصول على معلومات إضافية عن التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

تتوفر التذاكر حاليًا على المواقع الثانوية مثل StubHub بسعر يبدأ من 24 ريال سعودي.

ماذا نتوقع من الخليج 2025/26؟

قضى الخليج عدة فترات في الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من أنه كان حاضراً دائماً في الدرجة الأولى منذ صعوده في نهاية موسم 2021/22 من الدوري السعودي للدرجة الأولى.

على الرغم من شهرة الخليج كنادي ناجح في كرة اليد، إلا أنه يمر حاليًا بأطول فترة متتالية له في دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، ويطمح الآن إلى مواصلة أدائه القوي في المواسم السابقة. كان أحد أكثر أدائه إثارة للذكريات في نوفمبر الماضي، عندما تغلب على حامل اللقب الهلال 3-2 أمام 17150 متفرجًا في الدمام. والمثير للدهشة أن هذه كانت أول هزيمة للهلال في الدوري السعودي للمحترفين منذ 550 يومًا.

وقد اتجه معظم نجوم كرة القدم العالميين الذين توافدوا إلى السعودية في المواسم الأخيرة إلى الأندية الأكثر شهرة ونجاحًا، مثل نيمار (الهلال) وكريستيانو رونالدو (النصر) وموسى ديابي (الاتحاد).

ومع ذلك، استقدم الخليج مؤخرًا بعض النجوم البارزة. قد يكون فريق اللؤلؤة هو الأقدم في الدوري السعودي للمحترفين، لكن النرويجي جوشوا كينج واليوناني كونستانتينوس فورتونيس، وكلاهما يبلغان من العمر 33 عامًا، يستخدمان خبرتهما الواسعة لمساعدة الخليج في الصعود في الدوري. سجل كلا اللاعبين أهدافًا حاسمة هذا الموسم، كما تصدر فورتونيس قائمة صانعي الأهداف في الدوري.

ليس من المستغرب أن يزيد الخليج من عدد لاعبيه اليونانيين، حيث يتولى جورجيوس دونيس مهام الإدارة منذ الصيف الماضي. دونيس، الذي اشتهر في التسعينيات بكونه أول نجم يوناني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يهدف الآن إلى البناء على الأسس المتينة التي ساعد في إرسائها خلال موسمه الأول في قيادة النادي الذي يتخذ من الصيحات مقراً له.

تاريخ استاد الأمير محمد بن فهد

ملعب الأمير محمد بن فهد هو مرفق رياضي متعدد الأغراض يقع في مدينة الدمام الساحلية على الخليج الفارسي، وهي خامس أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. كان الملعب مقرًا لفريقي كرة القدم السعوديين، الاتفاق والقادسية، منذ افتتاحه في عام 1973، على الرغم من أن الاتفاق انتقل في عام 2023، بعد بناء ملعبه الجديد (ملعب EGO). بالإضافة إلى ذلك، استخدم نادي الخليج الملعب لعدد كبير من مبارياته على أرضه. تبلغ سعة الملعب 26000 متفرج.

يحيط بملعب الأمير محمد بن فهد مجموعة من المرافق والخدمات، بما في ذلك: ملعب تدريب بديل، ومضمار لمسابقات ألعاب القوى، ومبنى لكبار الشخصيات وملحقاته، ومسجد، بالإضافة إلى حدائق ومساحات خارجية ومواقف للسيارات.