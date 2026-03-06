كيفية شراء تذاكر الخليج لموسم 2026/27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

يميل بريق كرة القدم السعودية إلى تسليط الضوء في معظم الأوقات على الكبار الأربعة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لكن للاستمتاع الكامل بما يقدمه أكبر دوري في آسيا وتقديره، يجدر بك متابعة جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ومن الأندية التي تواصل تحقيق نتائج تفوق التوقعات نادي الخليج، المنحدر من مدينة سيهات في المنطقة الشرقية، رغم أنه يخوض مبارياته البيتية على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام المجاورة.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية مشاهدة "الدانة"، مع كل معلومات التذاكر، بما في ذلك كيفية شرائها وتكلفتها.

متى يلعب الخليج؟

التاريخ والوقت المباراة البطولة التذاكر 15 أغسطس 2026 - 12:15 التعاون ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 أغسطس 2026 - 12:05 الأخدود ضد الخليج كأس الملك التذاكر 22 أغسطس 2026 - 14:00 الخليج ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 25 أغسطس 2026 - 12:05 أبها ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 28 أغسطس 2026 - 14:00 الخليج ضد الهلال الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 3 سبتمبر 2026 - 12:30 نيوم SC ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 7 سبتمبر 2026 - 11:30 الخليج ضد الرياض الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 10 سبتمبر 2026 - 14:00 الخليج ضد النصر الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 17 سبتمبر 2026 - 14:00 الاتفاق ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 9 أكتوبر 2026 - 13:00 الخليج ضد الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 15 أكتوبر 2026 - 13:00 الفتح ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 22 أكتوبر 2026 - 13:00 الأهلي ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 29 أكتوبر 2026 - 13:00 الخليج ضد الحزم الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 5 نوفمبر 2026 - 12:00 الخلود ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 20 نوفمبر 2026 - 12:00 الخليج ضد الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 26 نوفمبر 2026 - 12:00 الفيصلي ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 3 ديسمبر 2026 - 12:00 الخليج ضد الدرعية الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 10 ديسمبر 2026 - 12:00 القادسية ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 14 ديسمبر 2026 - 12:00 الخليج ضد التعاون الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 11 فبراير 2027 - 15:00 الشباب ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 فبراير 2027 - 15:00 الخليج ضد أبها الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 25 فبراير 2027 - 15:00 الهلال ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 11 مارس 2027 - 14:00 الخليج ضد نيوم SC الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 مارس 2027 - 15:00 الرياض ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 2 أبريل 2027 - 13:00 النصر ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 8 أبريل 2027 - 13:00 الخليج ضد الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 15 أبريل 2027 - 13:00 الفيحاء ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 أبريل 2027 - 13:00 الخليج ضد الفتح الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 22 أبريل 2027 - 13:00 الخليج ضد الأهلي الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 29 أبريل 2027 - 13:00 الحزم ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 6 مايو 2027 - 13:00 الخليج ضد الخلود الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 12 مايو 2027 - 13:00 الاتحاد ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 20 مايو 2027 - 13:00 الخليج ضد الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 24 مايو 2027 - 13:00 الدرعية ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 28 مايو 2027 - 13:00 الخليج ضد القادسية الدوري السعودي للمحترفين التذاكر

يمتد موسم الخليج 2026/27 من 15 أغسطس إلى 28 مايو، مع توقف في منتصف الموسم بين ديسمبر وفبراير لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027. وتبقى مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير مع الاقتراب من يوم المباراة لأسباب تتعلق بالبث.

كيفية شراء تذاكر الخليج 2026/27

لشراء تذاكر مباريات الخليج، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات".

تقام جولات الدوري السعودي للمحترفين عادة على مدى ثلاثة أيام، ومعظمها يمتد من الخميس إلى السبت تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، الجمعة والسبت، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

وبالنسبة للمباريات الجماهيرية، مثل مواجهات الخليج أمام الهلال أو النصر، أو عندما يواجه منافسين محليين مثل القادسية أو الاتفاق، فمن المستحسن شراء التذاكر بمجرد طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي تريدها.

وبينما تبقى البوابات الرسمية الخاصة بالدوري أو الملعب الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين من أجل حجز مقاعدهم في مباريات الخليج، فقد يرغب الراغبون في حضور إحدى المواجهات في النظر أيضًا إلى منصات ثانوية مثل Ticombo للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر الخليج 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر الخليج بحسب المباراة، وفئة المقاعد، وحجم الطلب.

وتحمل خيارات المقاعد المميزة أسعارًا أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام خيارات أكثر ملاءمة من حيث السعر. وتتراوح الأسعار عادة من 25 ريالًا سعوديًا إلى 500 ريال سعودي أو أكثر في المباريات الكبيرة.

تابع الموقع الرسمي للدوري للاطلاع على مزيد من معلومات التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

كما توفر التذاكر على المواقع الثانوية مثل Ticombo بديلًا موثوقًا إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية.

ماذا نتوقع من الخليج في 2026/27؟

خاض الخليج عدة فترات في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه حافظ على وجوده في دوري الأضواء منذ صعوده في نهاية موسم 2021/22 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

ورغم شهرته التاريخية الأكبر كنادٍ ناجح في كرة اليد، واصل الخليج في الموسم الماضي أطول سلسلة متتالية له في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في السعودية، بعدما أنهى الموسم في المركز الثامن تحت قيادة جورجيوس دونيس، في أفضل فتراته المستمرة على مستوى دوري الأضواء. وجاءت واحدة من أبرز نتائجه في السنوات الأخيرة في ديسمبر 2025، عندما عاد من تأخر 3-0 ليتعادل 3-2 مع حامل اللقب الهلال، مواصلًا عودة مذهلة في أواخر الموسم هددت لفترة وجيزة السلسلة الرائعة للهلال من دون هزيمة.

واتجهت غالبية نجوم كرة القدم العالميين الذين توافدوا إلى السعودية في المواسم الأخيرة إلى الأندية الأكثر رسوخًا ونجاحًا. لكن الخليج استقدم بدوره بعض الجواهر الخاصة به. وأنهى النرويجي جوشوا كينغ الموسم الماضي هدافًا للنادي بفارق واضح برصيد 20 هدفًا، بينما يظل اليوناني كونستانتينوس فورتونيس ومواطنه جورجيوس ماسوراس عنصرين مهمين في الصناعة والهجوم قبل انطلاق الحملة الجديدة.

وليس من المستغرب أن يبني الخليج مجموعة يونانية قوية، في ظل تولي جورجيوس دونيس القيادة الفنية منذ صيف 2025. ويواصل دونيس، الذي أصبح خلال تسعينيات القرن الماضي أول لاعب يوناني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، البناء على الأسس المتينة التي وُضعت خلال موسمه الأول مع النادي الذي يتخذ من سيهات مقرًا له.

تاريخ ملعب الأمير محمد بن فهد

يعد ملعب الأمير محمد بن فهد منشأة رياضية متعددة الأغراض تقع في مدينة الدمام الساحلية على الخليج الفارسي، وهي خامس أكبر مدينة في السعودية. وكان الملعب مقرًا لمباريات ناديي الاتفاق والقادسية منذ افتتاحه في عام 1973، رغم أن الاتفاق غادره في 2023 بعد بناء ملعبه الجديد (EGO Stadium). ويواصل كل من الخليج والقادسية استخدام الملعب في مبارياتهما البيتية. وتبلغ سعة الملعب 26,000 متفرج.

ويحيط بملعب الأمير محمد بن فهد عدد من المرافق والتجهيزات، منها ملعب تدريبي بديل، ومضمار لمسابقات ألعاب القوى، ومبنى كبار الزوار وملحقاته، ومسجد، إلى جانب الحدائق والمساحات الخارجية ومواقف السيارات.