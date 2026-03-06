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Al-Nassr v Al-Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Book Al-Khaleej tickets

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كيفية شراء تذاكر الخليج لموسم 2026/27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الخليج

كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقاعد لمشاهدة لؤلؤات هذا الموسم in action

يميل بريق كرة القدم السعودية إلى تسليط الضوء في معظم الأوقات على الكبار الأربعة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لكن للاستمتاع الكامل بما يقدمه أكبر دوري في آسيا وتقديره، يجدر بك متابعة جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ومن الأندية التي تواصل تحقيق نتائج تفوق التوقعات نادي الخليج، المنحدر من مدينة سيهات في المنطقة الشرقية، رغم أنه يخوض مبارياته البيتية على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام المجاورة.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية مشاهدة "الدانة"، مع كل معلومات التذاكر، بما في ذلك كيفية شرائها وتكلفتها.

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متى يلعب الخليج؟

التاريخ والوقتالمباراةالبطولةالتذاكر
15 أغسطس 2026 - 12:15التعاون ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
18 أغسطس 2026 - 12:05الأخدود ضد الخليجكأس الملكالتذاكر
22 أغسطس 2026 - 14:00الخليج ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
25 أغسطس 2026 - 12:05أبها ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
28 أغسطس 2026 - 14:00الخليج ضد الهلالالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
3 سبتمبر 2026 - 12:30نيوم SC ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
7 سبتمبر 2026 - 11:30الخليج ضد الرياضالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
10 سبتمبر 2026 - 14:00الخليج ضد النصرالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
17 سبتمبر 2026 - 14:00الاتفاق ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
9 أكتوبر 2026 - 13:00الخليج ضد الفيحاءالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
15 أكتوبر 2026 - 13:00الفتح ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
22 أكتوبر 2026 - 13:00الأهلي ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
29 أكتوبر 2026 - 13:00الخليج ضد الحزمالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
5 نوفمبر 2026 - 12:00الخلود ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
20 نوفمبر 2026 - 12:00الخليج ضد الاتحادالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
26 نوفمبر 2026 - 12:00الفيصلي ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
3 ديسمبر 2026 - 12:00الخليج ضد الدرعيةالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
10 ديسمبر 2026 - 12:00القادسية ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
14 ديسمبر 2026 - 12:00الخليج ضد التعاونالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
11 فبراير 2027 - 15:00الشباب ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
18 فبراير 2027 - 15:00الخليج ضد أبهاالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
25 فبراير 2027 - 15:00الهلال ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
11 مارس 2027 - 14:00الخليج ضد نيوم SCالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
18 مارس 2027 - 15:00الرياض ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
2 أبريل 2027 - 13:00النصر ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
8 أبريل 2027 - 13:00الخليج ضد الاتفاقالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
15 أبريل 2027 - 13:00الفيحاء ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
18 أبريل 2027 - 13:00الخليج ضد الفتحالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
22 أبريل 2027 - 13:00الخليج ضد الأهليالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
29 أبريل 2027 - 13:00الحزم ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
6 مايو 2027 - 13:00الخليج ضد الخلودالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
12 مايو 2027 - 13:00الاتحاد ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
20 مايو 2027 - 13:00الخليج ضد الفيصليالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
24 مايو 2027 - 13:00الدرعية ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
28 مايو 2027 - 13:00الخليج ضد القادسيةالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر

يمتد موسم الخليج 2026/27 من 15 أغسطس إلى 28 مايو، مع توقف في منتصف الموسم بين ديسمبر وفبراير لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027. وتبقى مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير مع الاقتراب من يوم المباراة لأسباب تتعلق بالبث.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الخليج crest
الخليج
الخليج

كيفية شراء تذاكر الخليج 2026/27

لشراء تذاكر مباريات الخليج، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات".

تقام جولات الدوري السعودي للمحترفين عادة على مدى ثلاثة أيام، ومعظمها يمتد من الخميس إلى السبت تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، الجمعة والسبت، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

وبالنسبة للمباريات الجماهيرية، مثل مواجهات الخليج أمام الهلال أو النصر، أو عندما يواجه منافسين محليين مثل القادسية أو الاتفاق، فمن المستحسن شراء التذاكر بمجرد طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي تريدها.

وبينما تبقى البوابات الرسمية الخاصة بالدوري أو الملعب الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين من أجل حجز مقاعدهم في مباريات الخليج، فقد يرغب الراغبون في حضور إحدى المواجهات في النظر أيضًا إلى منصات ثانوية مثل Ticombo للحصول على التذاكر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الخليج 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر الخليج بحسب المباراة، وفئة المقاعد، وحجم الطلب.

وتحمل خيارات المقاعد المميزة أسعارًا أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام خيارات أكثر ملاءمة من حيث السعر. وتتراوح الأسعار عادة من 25 ريالًا سعوديًا إلى 500 ريال سعودي أو أكثر في المباريات الكبيرة.

تابع الموقع الرسمي للدوري للاطلاع على مزيد من معلومات التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

كما توفر التذاكر على المواقع الثانوية مثل Ticombo بديلًا موثوقًا إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية.

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ماذا نتوقع من الخليج في 2026/27؟

خاض الخليج عدة فترات في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه حافظ على وجوده في دوري الأضواء منذ صعوده في نهاية موسم 2021/22 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

ورغم شهرته التاريخية الأكبر كنادٍ ناجح في كرة اليد، واصل الخليج في الموسم الماضي أطول سلسلة متتالية له في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في السعودية، بعدما أنهى الموسم في المركز الثامن تحت قيادة جورجيوس دونيس، في أفضل فتراته المستمرة على مستوى دوري الأضواء. وجاءت واحدة من أبرز نتائجه في السنوات الأخيرة في ديسمبر 2025، عندما عاد من تأخر 3-0 ليتعادل 3-2 مع حامل اللقب الهلال، مواصلًا عودة مذهلة في أواخر الموسم هددت لفترة وجيزة السلسلة الرائعة للهلال من دون هزيمة.

واتجهت غالبية نجوم كرة القدم العالميين الذين توافدوا إلى السعودية في المواسم الأخيرة إلى الأندية الأكثر رسوخًا ونجاحًا. لكن الخليج استقدم بدوره بعض الجواهر الخاصة به. وأنهى النرويجي جوشوا كينغ الموسم الماضي هدافًا للنادي بفارق واضح برصيد 20 هدفًا، بينما يظل اليوناني كونستانتينوس فورتونيس ومواطنه جورجيوس ماسوراس عنصرين مهمين في الصناعة والهجوم قبل انطلاق الحملة الجديدة.

وليس من المستغرب أن يبني الخليج مجموعة يونانية قوية، في ظل تولي جورجيوس دونيس القيادة الفنية منذ صيف 2025. ويواصل دونيس، الذي أصبح خلال تسعينيات القرن الماضي أول لاعب يوناني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، البناء على الأسس المتينة التي وُضعت خلال موسمه الأول مع النادي الذي يتخذ من سيهات مقرًا له.

تاريخ ملعب الأمير محمد بن فهد

يعد ملعب الأمير محمد بن فهد منشأة رياضية متعددة الأغراض تقع في مدينة الدمام الساحلية على الخليج الفارسي، وهي خامس أكبر مدينة في السعودية. وكان الملعب مقرًا لمباريات ناديي الاتفاق والقادسية منذ افتتاحه في عام 1973، رغم أن الاتفاق غادره في 2023 بعد بناء ملعبه الجديد (EGO Stadium). ويواصل كل من الخليج والقادسية استخدام الملعب في مبارياتهما البيتية. وتبلغ سعة الملعب 26,000 متفرج.

ويحيط بملعب الأمير محمد بن فهد عدد من المرافق والتجهيزات، منها ملعب تدريبي بديل، ومضمار لمسابقات ألعاب القوى، ومبنى كبار الزوار وملحقاته، ومسجد، إلى جانب الحدائق والمساحات الخارجية ومواقف السيارات.

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