كيفية شراء تذاكر الأهلي السعودي لموسم 2026/27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمين متتاليين تحت قيادة المدرب الجديد مارينو بوسيتش، الذي تم تعيينه هذا الأسبوع بعد رحيل ماتياس يايسله بشكل مفاجئ لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويُعرف الأهلي بلقب "الملكي"، ولا يزال أحد أكبر عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، مع وصول متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات. ويقدم لكم GOAL كل المعلومات التي تحتاجونها عن التذاكر، بما في ذلك كيفية شرائها وأسعارها.

مباريات الأهلي السعودي في 2026/27

تُصدر الدوري السعودي للمحترفين جدوله المؤلف من 34 جولة على دفعات بدلًا من نشره كاملًا دفعة واحدة، ولم يتم حتى الآن تأكيد سوى مواعيد وتوقيتات انطلاق أول 6 جولات. وفيما يلي جميع مباريات الأهلي المؤكدة حتى الآن، على أن تُضاف الجولات الأخرى مع إعلانها من جانب الدوري السعودي للمحترفين.

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الديرية ضد الأهلي ملعب الأمير فيصل بن فهد (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الاثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءً الأنوار ضد الأهلي خارج الأرض (الملعب سيُحدد لاحقًا) كأس الملك، الدور الأول التذاكر السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد أبها مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءً الخلود ضد الأهلي ملعب نادي الحزم (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الأهلي (كلاسيكو، الذهاب) المملكة أرينا (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3 التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد الرياض مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً القادسية ضد الأهلي ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر سيُحدد لاحقًا، الجولة 15 الاتحاد ضد الأهلي (ديربي جدة، الذهاب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 15 التذاكر سيُحدد لاحقًا، الجولة 20 الأهلي ضد الهلال (كلاسيكو، الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20 التذاكر سيُحدد لاحقًا، الجولة 32 الأهلي ضد الاتحاد (ديربي جدة، الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 32 التذاكر

أكد الدوري السعودي للمحترفين الجولة التي ستقام خلالها مباريات الديربي الخاصة بالأهلي على مدار الموسم بالكامل، لكن التواريخ المحددة في الروزنامة وأوقات انطلاق المباريات لا تُنشر إلا على دفعات قبلها بعدة أسابيع، ولذلك ستحصل الجولات المشار إليها أعلاه بأنها سيُحدد لاحقًا على مواعيدها الدقيقة وأوقات بدايتها مع اقتراب موعدها. كما أنهى الأهلي تحضيراته عبر سبع مباريات ودية قبل انطلاق الموسم التنافسي، من بينها فوز كبير على سالفيلدن النمساوي وتعادلان مع ريو آفي البرتغالي وفولهام الإنجليزي. وبخلاف المباريات المذكورة أعلاه، سيبدأ النادي لاحقًا خلال الموسم حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة ومشواره في كأس السوبر السعودي، حيث من المقرر إقامة الدور نصف النهائي في أواخر نوفمبر، بمشاركة الأربعة الأوائل من موسم 2025/26، وهم النصر والهلال والأهلي والقادسية، على أن يتم تأكيد المنافسين والمواعيد مع اقتراب كل دور.

كيف تشتري تذاكر الأهلي السعودي؟

لحجز مقعدك في إحدى مباريات الأهلي على أرضه، فإن الوسيلة الأساسية والأكثر موثوقية هي منصة التذاكر الرسمية الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين أو التطبيق المخصص للنادي، WeBook.

تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادة قبل 7 إلى 10 أيام من يوم المباراة. ونظرًا لأن الأهلي يملك واحدًا من أعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدوري، فإن تذاكر المواجهات الكبرى، وخصوصًا ديربي جدة أمام الاتحاد أو المباريات ضد النصر والهلال، تنفد عادة خلال ساعات من طرحها.

ورغم أن عضويات النادي ليست مطلوبة بشكل صارم للحصول على التذاكر العامة، فإن الأهلي يقدم فئات عضوية "راقي" التي تمنح الجماهير أولوية في فترات الحجز، بما يضمن لهم أفضلية اختيار أفضل المقاعد في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وبالنسبة لمن يفوتهم الطرح الأولي، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo غالبًا ما توفر تذاكر للمباريات التي نفدت، بأسعار تبدأ من 200 ريال سعودي للمباريات العادية في الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المباراة وفئة المقاعد ومستوى الطلب. وتكون خيارات الجلوس المميزة أعلى سعرًا، بينما تكون تذاكر الدخول العام أكثر توفيرًا.

الدخول العام: يتراوح عادة بين 30 و90 ريالًا سعوديًا .

يتراوح عادة بين . فئات الذهبية والفضية: تتراوح عادة أسعار المقاعد المميزة المطلة على خط التماس بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح عادة أسعار المقاعد المميزة المطلة على خط التماس بين . ضيافة VIP وVVIP: للتجارب الراقية، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الضيافة، يمكن أن تتجاوز الأسعار 1,500 ريال سعودي.

تابع الموقع الرسمي للدوري للحصول على مزيد من المعلومات عن التذاكر، بما في ذلك مدى التوفر والأسعار. وقد تتغير الأسعار في الأسواق الثانوية مثل Ticombo بحسب مستوى الطلب، خاصة خلال الأسابيع الحاسمة الأخيرة من الموسم.

ماذا نتوقع من الأهلي السعودي في 2026/27؟

يدخل الأهلي الموسم الجديد باعتباره أحد أقطاب "الأربعة الكبار" الحقيقيين في الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب غريمه في جدة الاتحاد وعملاقي الرياض الهلال والنصر. ومنذ عودته المباشرة بعد الهبوط في 2022، واصل النادي تطوره بخطوات متسارعة تحت سلسلة من التعيينات الطموحة، ويجلس الآن على عرش دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته البطل لموسمين متتاليين بعد الفوز على كاواساكي فرونتال في 2024/25 ثم الدفاع بنجاح عن اللقب في 2025/26.

وشهد الصيف تغييرات كبيرة. فقد رحل ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق إلى التتويجين القاريين، لتولي منصب المدرب الرئيسي لنيوكاسل يونايتد، ليتحرك النادي سريعًا ويعين مارينو بوسيتش، القادم سابقًا من شاختار دونيتسك ومن نادي الجزيرة الإماراتي، بعقد يمتد حتى 2028. كما شهدت التشكيلة تغييرات كبيرة أيضًا، إذ تم فسخ عقد رياض محرز في يوليو 2026 بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الجزائر، ورد الأهلي بكسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات من أجل صانع ألعاب كراسنودار إدوارد سبرتسيان، إلى جانب ضم الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو في صفقة بلغت 85 مليون يورو.

ولا يزال إيفان توني يمثل نقطة الارتكاز الهجومية بعد فوزه بالحذاء الذهبي لموسم 2025/26، بينما يوفر العمود الفقري للفريق، بما في ذلك روجر إيبانيز والحارس إدوارد ميندي، قاعدة دفاعية صلبة يمكن لبوسيتش البناء عليها.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروفة باسم "الجوهرة"، هي ملعب متعدد الاستخدامات ومدينة رياضية تقع على بعد 30 كم شمال جدة. وقد بُنيت لتوفير ملعب كرة قدم عالمي للمدينة الساحلية، بدلًا من ملعب الأمير عبد الله الفيصل الأصغر حجمًا والمكشوف في معظمه، والذي كانت أندية جدة تتخذه سابقًا ملعبًا لها.

افتُتح الملعب في 2014، وهو ثاني أكبر ملعب في السعودية بعد ملعب الملك فهد في الرياض، إذ تتجاوز سعته 60,000 متفرج. ويتقاسم الأهلي هذا الملعب مع الاتحاد، منافسه في الدوري السعودي للمحترفين.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب عرض WWE Greatest Royal Rumble في 2018، والنزال المعاد بين أوسيك وجوشوا "Rage on the Red Sea" في أغسطس 2022، ومؤخرًا نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بين برشلونة وريال مدريد يوم 11 يناير.