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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book Al Ahli Saudi Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر الأهلي السعودي لموسم 2026/27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي

لا تفوّت فرصة مشاهدة أحد الأربعة الكبار في كرة القدم السعودية وهو يشعل أجواء جدة

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمين متتاليين تحت قيادة المدرب الجديد مارينو بوسيتش، الذي تم تعيينه هذا الأسبوع بعد رحيل ماتياس يايسله بشكل مفاجئ لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويُعرف الأهلي بلقب "الملكي"، ولا يزال أحد أكبر عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، مع وصول متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات. ويقدم لكم GOAL كل المعلومات التي تحتاجونها عن التذاكر، بما في ذلك كيفية شرائها وأسعارها.

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مباريات الأهلي السعودي في 2026/27

تُصدر الدوري السعودي للمحترفين جدوله المؤلف من 34 جولة على دفعات بدلًا من نشره كاملًا دفعة واحدة، ولم يتم حتى الآن تأكيد سوى مواعيد وتوقيتات انطلاق أول 6 جولات. وفيما يلي جميع مباريات الأهلي المؤكدة حتى الآن، على أن تُضاف الجولات الأخرى مع إعلانها من جانب الدوري السعودي للمحترفين.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالديرية ضد الأهليملعب الأمير فيصل بن فهد (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الاثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءًالأنوار ضد الأهليخارج الأرض (الملعب سيُحدد لاحقًا)كأس الملك، الدور الأولالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد أبهامدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءًالخلود ضد الأهليملعب نادي الحزم (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الأهلي (كلاسيكو، الذهاب)المملكة أرينا (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3التذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد الرياضمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالقادسية ضد الأهليملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
سيُحدد لاحقًا، الجولة 15الاتحاد ضد الأهلي (ديربي جدة، الذهاب)مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 15التذاكر
سيُحدد لاحقًا، الجولة 20الأهلي ضد الهلال (كلاسيكو، الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20التذاكر
سيُحدد لاحقًا، الجولة 32الأهلي ضد الاتحاد (ديربي جدة، الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 32التذاكر

أكد الدوري السعودي للمحترفين الجولة التي ستقام خلالها مباريات الديربي الخاصة بالأهلي على مدار الموسم بالكامل، لكن التواريخ المحددة في الروزنامة وأوقات انطلاق المباريات لا تُنشر إلا على دفعات قبلها بعدة أسابيع، ولذلك ستحصل الجولات المشار إليها أعلاه بأنها سيُحدد لاحقًا على مواعيدها الدقيقة وأوقات بدايتها مع اقتراب موعدها. كما أنهى الأهلي تحضيراته عبر سبع مباريات ودية قبل انطلاق الموسم التنافسي، من بينها فوز كبير على سالفيلدن النمساوي وتعادلان مع ريو آفي البرتغالي وفولهام الإنجليزي. وبخلاف المباريات المذكورة أعلاه، سيبدأ النادي لاحقًا خلال الموسم حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة ومشواره في كأس السوبر السعودي، حيث من المقرر إقامة الدور نصف النهائي في أواخر نوفمبر، بمشاركة الأربعة الأوائل من موسم 2025/26، وهم النصر والهلال والأهلي والقادسية، على أن يتم تأكيد المنافسين والمواعيد مع اقتراب كل دور.

كيف تشتري تذاكر الأهلي السعودي؟

لحجز مقعدك في إحدى مباريات الأهلي على أرضه، فإن الوسيلة الأساسية والأكثر موثوقية هي منصة التذاكر الرسمية الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين أو التطبيق المخصص للنادي، WeBook.

دوري روشن السعودي
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادة قبل 7 إلى 10 أيام من يوم المباراة. ونظرًا لأن الأهلي يملك واحدًا من أعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدوري، فإن تذاكر المواجهات الكبرى، وخصوصًا ديربي جدة أمام الاتحاد أو المباريات ضد النصر والهلال، تنفد عادة خلال ساعات من طرحها.

ورغم أن عضويات النادي ليست مطلوبة بشكل صارم للحصول على التذاكر العامة، فإن الأهلي يقدم فئات عضوية "راقي" التي تمنح الجماهير أولوية في فترات الحجز، بما يضمن لهم أفضلية اختيار أفضل المقاعد في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وبالنسبة لمن يفوتهم الطرح الأولي، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo غالبًا ما توفر تذاكر للمباريات التي نفدت، بأسعار تبدأ من 200 ريال سعودي للمباريات العادية في الدوري.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المباراة وفئة المقاعد ومستوى الطلب. وتكون خيارات الجلوس المميزة أعلى سعرًا، بينما تكون تذاكر الدخول العام أكثر توفيرًا.

  • الدخول العام: يتراوح عادة بين 30 و90 ريالًا سعوديًا
  • فئات الذهبية والفضية: تتراوح عادة أسعار المقاعد المميزة المطلة على خط التماس بين 250 و600 ريال سعودي
  • ضيافة VIP وVVIP: للتجارب الراقية، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الضيافة، يمكن أن تتجاوز الأسعار 1,500 ريال سعودي.

تابع الموقع الرسمي للدوري للحصول على مزيد من المعلومات عن التذاكر، بما في ذلك مدى التوفر والأسعار. وقد تتغير الأسعار في الأسواق الثانوية مثل Ticombo بحسب مستوى الطلب، خاصة خلال الأسابيع الحاسمة الأخيرة من الموسم.

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ماذا نتوقع من الأهلي السعودي في 2026/27؟

يدخل الأهلي الموسم الجديد باعتباره أحد أقطاب "الأربعة الكبار" الحقيقيين في الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب غريمه في جدة الاتحاد وعملاقي الرياض الهلال والنصر. ومنذ عودته المباشرة بعد الهبوط في 2022، واصل النادي تطوره بخطوات متسارعة تحت سلسلة من التعيينات الطموحة، ويجلس الآن على عرش دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته البطل لموسمين متتاليين بعد الفوز على كاواساكي فرونتال في 2024/25 ثم الدفاع بنجاح عن اللقب في 2025/26.

وشهد الصيف تغييرات كبيرة. فقد رحل ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق إلى التتويجين القاريين، لتولي منصب المدرب الرئيسي لنيوكاسل يونايتد، ليتحرك النادي سريعًا ويعين مارينو بوسيتش، القادم سابقًا من شاختار دونيتسك ومن نادي الجزيرة الإماراتي، بعقد يمتد حتى 2028. كما شهدت التشكيلة تغييرات كبيرة أيضًا، إذ تم فسخ عقد رياض محرز في يوليو 2026 بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الجزائر، ورد الأهلي بكسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات من أجل صانع ألعاب كراسنودار إدوارد سبرتسيان، إلى جانب ضم الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو في صفقة بلغت 85 مليون يورو.

ولا يزال إيفان توني يمثل نقطة الارتكاز الهجومية بعد فوزه بالحذاء الذهبي لموسم 2025/26، بينما يوفر العمود الفقري للفريق، بما في ذلك روجر إيبانيز والحارس إدوارد ميندي، قاعدة دفاعية صلبة يمكن لبوسيتش البناء عليها.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروفة باسم "الجوهرة"، هي ملعب متعدد الاستخدامات ومدينة رياضية تقع على بعد 30 كم شمال جدة. وقد بُنيت لتوفير ملعب كرة قدم عالمي للمدينة الساحلية، بدلًا من ملعب الأمير عبد الله الفيصل الأصغر حجمًا والمكشوف في معظمه، والذي كانت أندية جدة تتخذه سابقًا ملعبًا لها.

افتُتح الملعب في 2014، وهو ثاني أكبر ملعب في السعودية بعد ملعب الملك فهد في الرياض، إذ تتجاوز سعته 60,000 متفرج. ويتقاسم الأهلي هذا الملعب مع الاتحاد، منافسه في الدوري السعودي للمحترفين.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب عرض WWE Greatest Royal Rumble في 2018، والنزال المعاد بين أوسيك وجوشوا "Rage on the Red Sea" في أغسطس 2022، ومؤخرًا نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بين برشلونة وريال مدريد يوم 11 يناير.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

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