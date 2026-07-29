هل اشتقت إلى بعض من أجواء الغراند سلام في التنس منذ نهائيي ويمبلدون المثيرين الشهر الماضي؟ لا تقلق، فالعد التنازلي لآخر بطولات الغراند سلام في 2026 قد بدأ بالفعل.

تنطلق بطولة أمريكا المفتوحة فعليًا في مركز USTA بيلي جين كينغ الوطني للتنس في مدينة نيويورك يوم الأحد 30 أغسطس، أو من 23 أغسطس إذا احتسبت «أسبوع الجماهير» والتصفيات، ويمكنك التواجد هناك شخصيًا من خلال حجز التذاكر اليوم.

وشهدت البطولة على مر السنين تألق العديد من أساطير اللعبة واعتلاءهم القمة في بيغ آبل، من بينهم روجر فيدرر، وبيت سامبراس، ونوفاك ديوكوفيتش، وكريس إيفرت، وسيرينا ويليامز، على سبيل المثال لا الحصر.

ومع استعداد أمثال يانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، وأرينا سابالينكا، وكوكو جوف لإضاءة نسخة هذا العام، فإن لحظات أخرى لا تُنسى مضمونة.

وبالطبع، كان الإقبال على تذاكر هذا الحدث التنسي الضخم هائلًا، لكن هذا لا يعني أن أحلامك في الجلوس بجانب الملعب قد انتهت بعد. دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات والتفاصيل الخاصة بتذاكر بطولة أمريكا المفتوحة، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، وجدول البطولة، والمزيد.

متى تقام بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2026؟

ستقام بطولة أمريكا المفتوحة 2026، بما في ذلك التصفيات، و«بطولة الزوجي المختلط»، وفعالية الاستعراض «نجوم أمريكا المفتوحة»، من يوم الأحد 23 أغسطس وحتى يوم الأحد 13 سبتمبر. وتنطلق مباريات الجدول الرئيسي اعتبارًا من يوم الأحد 30 أغسطس. وفي ما يلي التقسيم الكامل للبطولة:

الدور التاريخ التذاكر بطولة أمريكا المفتوحة: بطولة الزوجي المختلط 25-26 أغسطس StubHub بطولة أمريكا المفتوحة: نجوم أمريكا المفتوحة 27 أغسطس StubHub فردي الرجال والسيدات من الدور الأول إلى الدور الرابع 30 أغسطس - 7 سبتمبر StubHub ربع نهائي فردي الرجال والسيدات 8-9 سبتمبر StubHub نصف نهائي فردي السيدات 10 سبتمبر StubHub نصف نهائي فردي الرجال 11 سبتمبر StubHub نهائي فردي السيدات 12 سبتمبر StubHub نهائي فردي الرجال 13 سبتمبر StubHub



وتُقام بطولة أمريكا المفتوحة سنويًا في مركز USTA بيلي جين كينغ الوطني للتنس منذ عام 1978. ويقع المركز داخل متنزه فلاشينغ ميدوز-كورونا بارك في كوينز بمدينة نيويورك. ويضم المرفق 22 ملعبًا على مساحة 46,5 فدانًا، إضافة إلى 12 ملعبًا آخر في المتنزه المجاور.

وتُعد الملاعب الثلاثة الرئيسية في المجمع من بين أكبر ملاعب التنس في العالم، إذ يتصدر ملعب آرثر آش القائمة العالمية بسعة تبلغ 23,771 متفرجًا. كما يفتح مركز التنس أبوابه أمام الجمهور لممارسة اللعب، باستثناء فترة بطولة أمريكا المفتوحة وبطولات الناشئين ومنافسات المضارب الخشبية.

وكانت المنشأة تُعرف سابقًا باسم مركز USTA الوطني للتنس، قبل أن يُعاد تسميتها في عام 2006 تكريمًا لبيلي جين كينغ، التي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة في أربع مناسبات.

كيفية شراء تذاكر بطولة أمريكا المفتوحة 2026

طُرحت تذاكر بطولة أمريكا المفتوحة 2026 لأول مرة للبيع على المنصة الرسمية Ticketmaster US Open Hub في نهاية مايو. وكانت نافذة البيع المسبق الخاصة بـ Amex مفتوحة بين 26 و27 مايو، قبل أن يبدأ البيع العام للجمهور اعتبارًا من 28 مايو.

ومع نفاد التذاكر الفردية العادية إلى حد كبير الآن من السوق الأولية، فقد تضطر إلى الاعتماد على سوق إعادة البيع. وإلى جانب كونه الشريك الحصري الأساسي لبيع التذاكر، يعمل Ticketmaster أيضًا كسوق إعادة بيع رسمية وموثقة للجماهير.

كما يمكنك أيضًا الاطلاع على خيارات التذاكر المتاحة عبر مواقع طرف ثالث، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة أمريكا المفتوحة 2026؟

تفاوتت أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لبطولة أمريكا المفتوحة 2026 بشكل كبير، بحسب الملعب والجلسة، إذ تراوحت أسعار فئة الدخول بين 43 دولارًا و180 دولارًا. وعندما طُرحت التذاكر لأول مرة للبيع في مايو، كان التقسيم على النحو التالي:

ملعب آرثر آش: من 43 دولارًا فما فوق

من 43 دولارًا فما فوق دخول الأراضي (Ground Pass): من 65 إلى 135 دولارًا

من 65 إلى 135 دولارًا ملعب لويس أرمسترونغ: من 139 دولارًا فما فوق

من 139 دولارًا فما فوق ملعب غراندستاند: من 180 دولارًا فما فوق

تابع الموقع الرسمي لبطولة أمريكا المفتوحة مع اقتراب موعد البطولة للحصول على مزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوفر الحالي.

ماذا يمكنك أن تتوقع من بطولة أمريكا المفتوحة 2026؟

إذًا، من الذي ستشاهده على أرض الملعب إذا حالفك الحظ وتمكنت من الحصول على تذاكر؟

يانيك سينر، الذي رفع مجددًا كأس ويمبلدون الشهر الماضي، سيسعى إلى خوض نهائيه الثالث تواليًا في بطولة أمريكا المفتوحة. النجم الإيطالي المصنف الأول عالميًا هزم تايلور فريتز في عام 2024 ليحصد لقبه الأول في البطولة. لكنه اضطر إلى الاكتفاء بمركز الوصيف قبل 12 شهرًا، بعدما تفوق عليه منافسه الأبرز في الحقبة الحالية، كارلوس ألكاراز.

ويأمل كارلوس ألكاراز في العودة إلى المنافسات في الوقت المناسب للدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة. وكان النجم الإسباني قد تعرض لإصابة في المعصم في أبريل، ما اضطره إلى الغياب عن كل من بطولة فرنسا المفتوحة وويمبلدون. وكان قد بلغ أربع نهائيات متتالية في الغراند سلام قبل أن يغيب عن هذين الحدثين السنويين البارزين.

وفي منافسات فردي السيدات، تسعى أرينا سابالينكا لأن تصبح أول لاعبة تحرز اللقب لثلاث سنوات متتالية منذ سيرينا ويليامز في 2014. وقبل ذلك، لم تنجح أي لاعبة في تحقيق ثلاثة ألقاب متتالية لأكثر من 35 عامًا، منذ كريس إيفرت في 1978. وبعد خروجها من ويمبلدون من الدور الرابع، وهي المرة الأولى التي تفشل فيها في بلوغ ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام منذ 2022، ستكون سابالينكا متحفزة للغاية للانطلاق في فلاشينغ ميدوز.