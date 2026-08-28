يواجه RB Leipzig فريق Hamburger SV يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

سيسعى الفريقان إلى حصد نقاط مهمة من أجل بناء الزخم في الترتيب المبكر لدوري الدرجة الأولى. وكان آخر لقاء بين الناديين في البوندسليجا في مارس 2026، حين حقق RB Leipzig فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على هامبورج.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا؟

تقام مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج، على أن يكون موعد انطلاقها مقررًا.

الدوري الألماني - الجولة 3 13 سبتمبر 2026 - 09:30 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا؟

لشراء تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا، يمكنك الحصول عليها عبر المنصات الرسمية أو منصات إعادة بيع التذاكر:

المتجر الرسمي لتذاكر RB Leipzig: المكان الأساسي والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات على أرضه هو مباشرة عبر المتجر الرسمي لتذاكر RB Leipzig أو تطبيق RBL Ticket. ويمكن لمشجعي الفريق المضيف تسجيل حساب للاطلاع على خرائط المقاعد، والتحقق من التوافر، وشراء التذاكر بالأسعار الرسمية الأساسية.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (سوق إعادة البيع): إذا نفدت المقاعد العادية، يدير RB Leipzig منصة رسمية ثانوية لتبادل التذاكر (RBL Ticketmarkt) على موقعه الإلكتروني، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بشكل قانوني بالقيمة الاسمية.

حصة النادي الضيف: ينبغي للمشجعين الضيوف الراغبين في الجلوس داخل قسم Hamburger SV شراء التذاكر عبر المتجر الرسمي لتذاكر النادي أو بوابة الجماهير الخاصة به.

السوق الثانوية ومجمعات التذاكر: تقدم منصات مثل StubHub خيارات معاد بيعها إذا كانت القنوات الرسمية مكتملة الحجز بالكامل، رغم أن الأسعار على هذه المنصات تتقلب فوق القيمة الاسمية بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV على ملعب ريد بول أرينا بحسب ما إذا كنت ستشتريها بالقيمة الاسمية عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع في السوق الثانوية.

أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية (البيع الأساسي)

أماكن الوقوف / منطقة المشجعين (القطاع B): 13 إلى 17 جنيهًا إسترلينيًا

الفئتان 4-5 (خلف المرمى / زوايا المدرج العلوي): 20 إلى 34 جنيهًا إسترلينيًا

الفئتان 2-3 (المدرجات الجانبية / زوايا المدرج السفلي): 38 إلى 56 جنيهًا إسترلينيًا

الفئة 1 (المدرج الرئيسي الأوسط والمدرج المقابل): 60 إلى 85 جنيهًا إسترلينيًا

تذاكر الخصومات والشباب: 9 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا (متاحة عبر معظم الفئات القياسية للطلاب وكبار السن والأطفال)

أسعار إعادة البيع والسوق الثانوية

نظرًا إلى ارتفاع الطلب ومحدودية التوافر لغير الأعضاء، تتقلب الأسعار على منصات التذاكر الثانوية المعتمدة (مثل StubHub) وفقًا لطلب السوق:

الأسعار المبدئية (الأدنى المتاح): نحو 15 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا (للمقاعد الفردية أو أماكن الوقوف في الفئات العليا)

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 60 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا (بحسب اختيار الصف، والطلب على المقاعد المتجاورة، ومدى قرب موعد المباراة)

RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى RB Leipzig وHamburger SV

يدخل لايبزيج هذه المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا بنتيجة 6-0 على آينتراخت ترير في كأس ألمانيا، وهو أداء منح الفريق بعض الثقة بعد فترة إعداد صعبة قبل الموسم. وقبل ذلك، خسر 3-1 أمام بايرن ميونخ و2-0 أمام ليدز يونايتد في مواجهتين وديتين. وسجل لايبزيج 12 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه ستة أهداف.

يصل هامبورج وهو في وضع جيد. وتُظهر نتائجه الخمس الأخيرة ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة. وكانت أحدث هذه النتائج فوزًا 3-0 خارج أرضه على SC Verl في كأس ألمانيا، بعد تعادل 2-2 مع ليل وفوز 2-1 على تولوز في فترة الإعداد. وسجل هامبورج تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة، مع إظهار نتيجة فيرل حفاظه على نظافة شباكه في أول ظهور تنافسي له.

RB Leipzig ضد Hamburger SV: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الناديين بفوز لايبزيج 2-1، وأُقيم على ملعب هامبورج في البوندسليجا يوم 1 مارس 2026. وقبل ذلك، فاز لايبزيج 2-1 على أرضه في أكتوبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز لايبزيج أربع مرات مقابل تعادل واحد، مسجلًا 11 هدفًا مقابل خمسة لهامبورج.

ترتيب RB Leipzig وHamburger SV

في جدول البوندسليجا الحالي، يحتل Hamburger SV المركز العاشر، بينما يأتي RB Leipzig بعده بأربعة مراكز في المركز الرابع عشر.