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الدوري الألماني
team-logoأونيون برلين
Alte Foersterei
team-logoشالكه 04
Book Union Berlin vs Schalke 04 Tickets
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كيفية الحصول على تذاكر يونيون برلين ضد شالكه 04: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
أونيون برلين
شالكه 04
الدوري الألماني

يواجه يونيون برلين فريق شالكه 04 في الدوري الألماني. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

يواجه يونيون برلين فريق شالكه 04 يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على ملعب ألته فورستراي في برلين.

يدخل الفريقان هذه الجولة وهما يتطلعان إلى بناء زخم مبكر مهم والتقدم أكثر في جدول الدوري الألماني. كما أن مواجهاتهما التنافسية السابقة في دوري الدرجة الأولى الألماني اتسمت تاريخيًا بندية كبيرة، ما يضفي أهمية إضافية على هذه المباراة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

تقام مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 على ملعب ألته فورستراي في برلين، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

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الدوري الألماني - الجولة 3
Alte Foersterei

كيف تشتري تذاكر مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

اقتراع النادي الرسمي ومتجر التذاكر

  • عضوية النادي: يحصل الأعضاء الذين يدفعون رسوم العضوية على أولوية الوصول. وعندما تُطرح مباراة على أرض الفريق، يتقدم الأعضاء إلى قرعة التذاكر عبر موقع التذاكر الرسمي للنادي (Union Zeughaus) قبل نحو أسبوعين.
  • منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا لم يحالفك الحظ في القرعة، يمكن للأعضاء الوصول إلى Zweitmarkt عبر بوابة التذاكر الرسمية. ويعيد حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور بيع تذاكرهم هناك بالسعر الاسمي.
  • الجمهور العام: نادرًا ما تصل التذاكر إلى البيع العام المفتوح. وإذا تبقت أي تذاكر بعد تخصيص الأعضاء والقرعة، تُطرح عبر البوابة الرسمية، لكنها تنفد خلال دقائق.
  • منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية: تُدرج منصات تجميع إعادة البيع والأسواق التابعة لجهات خارجية، مثل StubHub، تذاكر المباريات ذات الطلب المرتفع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ضد إف سي شالكه 04 على ملعب شتاديون آن دير ألتن فورستراي بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (مباشرة من النادي)

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على تذاكر عبر قرعة تذاكر يونيون برلين الرسمية أو منصة التبادل الرسمية للنادي (Zweitmarkt)، فإن الأسعار القياسية بالقيمة الاسمية تُعد من الأكثر انخفاضًا في كرة القدم الأوروبية:

  • تذاكر الوقوف (Stehplatz): نحو £13 - £17 (€15 - €20)
  • تذاكر الجلوس (Sitzplatz): نحو £25 - £55 (€30 - €65)
  • تذاكر التخفيض / الشباب: أسعار الفئة الأدنى تبدأ من £9 - £13 (€10 - €15)

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع

تنفد التذاكر تقريبًا دائمًا لصالح الأعضاء الرسميين للنادي، ويؤدي الطلب على مواقع الأسواق الثانوية مثل StubHub إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير:

  • مقاعد إعادة البيع من الفئة الأساسية: توقع أسعارًا تبدأ من نحو £135 - £150 ($173+) للتذكرة الواحدة.
  • متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ متوسط أسعار المقاعد ذات الطلب المرتفع عبر المنصات الثانوية نحو £250 - £450، مع وصول أسعار المقاعد المميزة أو المركزية إلى £500+ للتذكرة الواحدة خلال فترات ذروة الطلب.

يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج يونيون برلين ضد شالكه 04

حقق يونيون برلين انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا بنتيجة 4-2 على آينتراخت براونشفايغ في كأس ألمانيا يوم 23 أغسطس. وقبل ذلك، خسر 2-4 أمام إيبسويتش تاون في مباراة ودية، وفاز 3-2 على أريس ليماسول، وتعادل 2-2 مع كالياري، وخسر 1-2 أمام دينامو دريسدن. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل يونيون 10 أهداف واستقبل 10 أهداف.

فاز شالكه 04 في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه فوزًا 5-2 بعد الوقت الإضافي على هالشر إف سي في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، سجل فيه إدين دجيكو هدفين. وقبل ذلك، خسر شالكه 0-3 أمام ريال مدريد و0-3 أمام أتالانتا في وديتين قبل الموسم، لكنه فاز 5-0 على هيسن كاسل و3-1 على فاجيانو أوكاياما إف سي في وقت سابق من الصيف. وسجل شالكه 15 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس.

أونيون برلين

أونيون برلين - المستوى

DOD
خ2-1
كالياري
ت2-2
ARL
ف3-2
ابسويتش
خ2-4
EBS
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
شالكه

شالكه - المستوى

OKA
ف3-1
HES
ف0-5
أتالانتا
خ0-3
ريال مدريد
خ0-3
HAL
ف2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
13/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

يونيون برلين ضد شالكه 04: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت يوم 19 فبراير 2023، حين تعادل يونيون برلين وشالكه 04 بنتيجة 0-0 في الدوري الألماني على ملعب ألته فورستراي. وأسفرت المواجهات الخمس الموثقة بين الطرفين في الدوري الألماني عن فوز واحد لشالكه، وفوز واحد ليونيون برلين، وثلاثة تعادلات. وجاءت النتيجة الأكبر يوم 27 أغسطس 2022، عندما فاز يونيون برلين 6-1 خارج أرضه على شالكه. أما المواجهات الثلاث الأخرى فانتهت جميعها بالتعادل، بما في ذلك تعادل 1-1 في أكتوبر 2020 وتعادلان سلبيان.

وجهاً لوجه

أونيون برلينتعادلشالكه 04
1
4
0
الدوري الألماني
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أونيون برلين
أونيون برلين
0
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شالكه 04
شالكه
0
انتهت
الدوري الألماني
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
1
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أونيون برلين
أونيون برلين
6
انتهت
الدوري الألماني
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أونيون برلين
أونيون برلين
0
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
0
انتهت
الدوري الألماني
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
1
أونيون برلين badge
أونيون برلين
أونيون برلين
1
انتهت
الدوري الألماني
أونيون برلين badge
أونيون برلين
أونيون برلين
1
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
1
انتهت
8الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب يونيون برلين ضد شالكه 04

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل شالكه 04 المركز الخامس عشر، بينما يأتي يونيون برلين في المركز السادس عشر.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
00000000
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
00000000
3
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
4
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
5
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
00000000
6
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
00000000
7
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
00000000
8
كولنكولنكولن
00000000
9
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
00000000
10
هامبورجهامبورجهامبورج
00000000
11
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
00000000
12
ماينتسماينتسماينتس
00000000
13
باديربورنباديربورنبادربورن
00000000
14
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
15
شالكه 04شالكه 04شالكه
00000000
16
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
00000000
17
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
18
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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