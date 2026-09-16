يواجه يونيون برلين فريق إلفرسبرغ يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب MEWA أرينا في ماينز.

في آخر مباراة له قبل التوقف يوم 5 سبتمبر، تلقى يونيون برلين هزيمة صعبة بنتيجة 4-0 خارج أرضه أمام باير 04 ليفركوزن. ومع الجمع بين القوة التهديفية الكبيرة لإلفرسبرغ وإصرار يونيون برلين على الدفاع عن أرضه، تقدم مواجهة أكتوبر هذه صراعًا مثيرًا بين الفريقين.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة يونيون برلين ضد إلفرسبرغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة يونيون برلين ضد إلفرسبرغ في البوندسليغا؟

تنطلق مباراة يونيون برلين ضد إلفرسبرغ على ملعب ألته فورستراي في برلين، يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 5 10 أكتوبر 2026 - 09:30 Alte Foersterei

كيفية شراء تذاكر مباراة يونيون برلين ضد إلفرسبرغ في البوندسليغا؟

لشراء تذاكر مباراة البوندسليغا بين 1. FC Union Berlin وSV Elversberg على ملعب شتاديون آن دير ألتن فورستراي، لديك طريقان أساسيان بحسب التوافر:

القنوات الرسمية ليونيون برلين

نظرًا لأن ملعب يونيون برلين على أرضه يتمتع بسعة صغيرة نسبيًا، إلى جانب امتلاك النادي قاعدة عضوية رسمية ضخمة، فإن التذاكر تنفد تقريبًا دائمًا أولًا عبر القنوات الرسمية للنادي:

قرعة التذاكر الرسمية (Vereinsmitglieder):

يتم طرح مخصصات تذاكر مباريات البوندسليغا على أرض يونيون برلين أولًا لأعضاء النادي الرسميين عبر نظام اقتراع/قرعة على بوابة التذاكر الرسمية للنادي. إذا كنت عضوًا مسجلًا في النادي، يمكنك دخول سحب التذاكر قبل موعد المباراة.

السوق الرسمية الثانوية للتذاكر (Zweitmarkt):

يقوم حاملو التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور المباراة بإعادة طرح مقاعدهم في سوق إعادة البيع الرسمية الخاصة بيونيون برلين (Zweitmarkt). تُفتح هذه المنصة الرسمية قبل يوم المباراة بفترة أقرب، ويمكن الوصول إليها عبر منصة تذاكر يونيون برلين أو التطبيق الرسمي للهاتف المحمول. الشراء من هنا يضمن التسعير بالقيمة الاسمية وصلاحية الدخول الرسمية.

البيع العام للجمهور (Free Sale):

في مناسبات نادرة، عندما لا تستنفد قرعات الأعضاء كامل المخزون، تُطرح التذاكر المتبقية للبيع العام. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم مباريات البوندسليغا على ملعب ألته فورستراي، يكون البيع العام محدودًا للغاية أو غير متاح.



كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ضد إلفرسبرغ في البوندسليغا؟

تختلف أسعار تذاكر 1. FC Union Berlin vs SV Elversberg على ملعب شتاديون آن دير ألتن فورستراي بحسب ما إذا كنت تشتري التذاكر بالقيمة الاسمية مباشرة عبر النادي أو من خلال منصات إعادة البيع الثانوية.

الأسعار الرسمية للنادي (القيمة الاسمية / Zweitmarkt)

عند الشراء مباشرة عبر قرعة يونيون برلين الرسمية أو منصة إعادة البيع الداخلية (Zweitmarkt)، تكون الأسعار محددة بالقيمة الاسمية:

تذاكر الوقوف (Stehplatz): 14 € إلى 16 € (التذاكر المخفضة نحو 12 € إلى 14,50 €)

تذاكر الجلوس (Sitzplatz - الفئات من 1 إلى 4): 30 € إلى 48 € (التذاكر المخفضة نحو 28 € إلى 46 €)

تذاكر الأطفال (من 6 إلى 12 عامًا): 7 € إلى 24 € بحسب القطاع

يونيون برلين ضد إلفرسبرغ في البوندسليغا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة يونيون برلين وإلفرسبرغ

فاز يونيون برلين في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته هزيمة 4-0 أمام باير ليفركوزن في البوندسليغا يوم 5 سبتمبر. وقبل ذلك في هذه السلسلة، تعادل 3-3 مع آينتراخت فرانكفورت، وفاز 4-2 على آينتراخت براونشفايغ في كأس ألمانيا. وسجل يونيون 14 هدفًا واستقبل 15 هدفًا خلال هذه المباريات الخمس، وهو سجل دفاعي سيثير قلق لوسترينيلي.

يصل إلفرسبرغ إلى المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له، من دون أي هزيمة. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-3 على بوروسيا مونشنغلادباخ في البوندسليغا يوم 5 سبتمبر، بعد انتصاره 3-2 في الجولة الافتتاحية على باير ليفركوزن يوم 29 أغسطس. كما تغلب على MSV دويسبورغ بنتيجة 3-1 في كأس ألمانيا. وخلال آخر خمس مباريات له، سجل إلفرسبرغ 16 هدفًا واستقبل سبعة أهداف.

يونيون برلين ضد إلفرسبرغ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوافر بيانات للمواجهات المباشرة في آخر خمس مباريات بين يونيون برلين وإلفرسبرغ. وقد تمثل هذه المباراة مواجهة نادرة أو أول مواجهة بين الناديين على مستوى البوندسليغا.