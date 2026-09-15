كيفية الحصول على تذاكر ويلز ضد النرويج: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

عاد منتخب ويلز إلى المستوى الأعلى في دوري الأمم الأوروبية. ولم يتعرض منتخب ويلز لأي هزيمة خلال النسخة الأخيرة من البطولة، بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث، وأنهى مشواره في صدارة مجموعته. احجز تذاكرك لمبارياته المقبلة اليوم.

وبعد مباراتين صعبتين خارج الديار في دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال والدنمارك، يعود منتخب ويلز إلى أرضه لمواجهة النرويج يوم الخميس 1 أكتوبر، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وسيلعب منتخب ويلز أمام المنتخبات الثلاثة جميعها ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات، على أن يتأهل أول منتخبين إلى الدور ربع النهائي في مارس.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة ويلز ضد النرويج على ملعب كارديف سيتي في كارديف يوم الخميس 1 أكتوبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت BST.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 ملعب كارديف سيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية

أُتيحت التذاكر الرسمية لمباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية عبر الإنترنت من خلال بوابة FAW eTickets.

قسم الاتحاد الويلزي لكرة القدم مبيعات التذاكر إلى مرحلتين:

البيع بالأولوية : بدأ في الساعة 12 ظهرًا يوم الجمعة 11 سبتمبر، لأعضاء Red Wall للفترة 2026-28، وكان بإمكان كل منهم شراء ما يصل إلى 4 تذاكر.

البيع العام : بدأ في الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 16 سبتمبر، للجمهور العام، مع إتاحة شراء ما يصل إلى 10 تذاكر في كل عملية شراء.

أما بالنسبة لجماهير النرويج الزائرة، فقد جرى تخصيص التذاكر من خلال الاتحاد النرويجي لكرة القدم (NFF).

وإذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

نقل مضمون: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية من 30.00 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و9.50 جنيهًا إسترلينيًا للناشئين، بعمر 16 عامًا أو أقل.

يصنف الاتحاد الويلزي لكرة القدم تذاكر المباريات الفردية إلى ثلاث فئات سعرية مختلفة بناءً على زاوية الرؤية من المقاعد.

الفئة 1 (مميزة / جانبية طولية) : تمتد هذه المقاعد المميزة على طول الخطوط الجانبية الرئيسية للملعب. ويشمل ذلك المدرج الكبير (الغربي) ومدرج نينيان (الشرقي)، اللذين يوفران أكثر زوايا مشاهدة متوازنة لأحداث المباراة. (نطاق الأسعار: 15-40 جنيهًا إسترلينيًا)

الفئة 2 (قياسية / الزوايا) : تقع هذه المقاعد القياسية في المناطق التي تلتقي فيها الجوانب مع نهايتي المرمى، وتوفر زوايا مشاهدة قطرية للملعب. (نطاق الأسعار: 10-35 جنيهًا إسترلينيًا)

الفئة 3 (مدرج العائلات / خلف المرمى) : تقع هذه المقاعد خلف المرميين. وتشمل مدرج كانتون، موطن مجموعات المشجعين الأكثر حماسًا، ومدرج العائلات المخصص. (نطاق الأسعار: 5-30 جنيهًا إسترلينيًا)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كارديف سيتي

يعد ملعب كارديف سيتي من أبرز المنشآت الرياضية في ويلز، إذ يستضيف مباريات كل من نادي كارديف سيتي لكرة القدم ومنتخب ويلز الوطني لكرة القدم. وافتُتح رسميًا في عام 2009، وهو ثاني أكبر ملعب في ويلز بعد ملعب برينسيباليتي، بسعة تبلغ 33,280 مقعدًا.

على مدار 99 عامًا، لعب كارديف سيتي في نينيان بارك الأسطوري والمهيب. وبحلول أوائل الألفينات، أصبح الملعب القديم متقادمًا، فجرى اعتماد خطط لبناء ملعب جديد بالكامل بمقاعد لمساعدة النادي على التحديث.

بدأ البناء في عام 2007 على موقع ملعب ليكويث لألعاب القوى القديم، وبلغت تكلفة المشروع نحو 48 مليون جنيه إسترليني. وافتتح ملعب كارديف سيتي الجديد أبوابه بمباراة ودية أمام النادي الاسكتلندي سيلتيك في يوليو 2009، وانتهت بالتعادل 0-0.

لحظات لا تُنسى في ملعب كارديف سيتي

ملحمة بلجيكا (2015) : هزم منتخب ويلز بلجيكا 1-0 بفضل هدف أسطوري من جاريث بيل، مسجلًا رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري في الملعب بلغ 33,280، وممهدًا الطريق لمشواره التاريخي في يورو 2016.

التأهل إلى كأس العالم (2022) : غنت "الجدار الأحمر" بكل ما لديها تحت الأضواء الكاشفة، بينما فاز منتخب ويلز على أوكرانيا 1-0، ما يعني تأهله إلى أول كأس عالم FIFA له منذ 64 عامًا.

ريال مدريد وكأس السوبر الأوروبي (2014) : خطف الملعب الأضواء عندما استضاف كأس السوبر الأوروبي. وفاز ريال مدريد على إشبيلية 2-0، مع تسجيل النجم كريستيانو رونالدو هدفي المباراة على أرضية كارديف.

الروك أند رول: بالطبع لا يُستخدم الملعب للرياضة فقط. فهو يعد موقعًا رئيسيًا للحفلات الموسيقية، وقد استضاف عروضًا ضخمة لنجوم مثل Bon Jovi وElton John وRod Stewart وStereophonics.

كيفية الوصول

بالقطار: إحدى أسهل الطرق للوصول إلى الملعب من وسط كارديف.

محطة نينيان بارك: هي الأقرب، إذ تبعد 5 دقائق فقط سيرًا على الأقدام عن بوابات الملعب.

محطة جرانجتاون: خيار ممتاز آخر، وتبعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام عن الملعب.

بالحافلة: تضم كارديف خطوط حافلات منتظمة تتوقف مباشرة بجوار الملعب.

حافلة يوم المباراة (الخط 95): خلال موسم كرة القدم، تشغل Cardiff Bus حافلات نقل خاصة. وتنطلق كل 15 دقيقة بدءًا من ساعتين قبل ضربة البداية، من شارع وود (الموقف JB) في وسط المدينة.

الخطوط العادية: يمكنك استقلال الحافلات 1 أو 2 أو 95 أو 95A من وسط المدينة. انزل عند Sloper Road أو موقف ASDA Leckwith Road.

بالسيارة: يسهل الوصول إلى الملعب من الطريق السريع، ويقع عند الرمز البريدي CF11 8AZ.

الاتجاهات: غادر الطريق السريع M4 عند المخرج 33. اسلك الطريق المزدوج A4232 باتجاه كارديف/باري، ثم اخرج عند تحويلة B4267 المؤشرة إلى الملعب.

مواقف السيارات: تُغلق مواقف سيارات الملعب عادة قبل 60 دقيقة من ضربة البداية لأسباب تتعلق بالسلامة. تجنب ركن السيارة في مجمع البيع بالتجزئة القريب، إذ يفرض حدًا صارمًا قدره 90 دقيقة وتُحرر فيه مخالفات كثيرة في أيام المباريات.

مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

ويلز ضد النرويج: المستوى الأخير

تصنيف FIFA: ويلز (#38) ضد النرويج (#19)

يمر منتخب ويلز حاليًا بسلسلة من 4 مباريات من دون فوز. فمنذ أن تبددت أحلامه في كأس العالم على يد البوسنة والهرسك خلال الملحق في مارس، تعادل في مباراتين وديتين، أمام أيرلندا الشمالية وغانا، وخسر أمام رومانيا.

يدخل منتخب النرويج المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أدائه في صيف كأس العالم FIFA 2026. وقد تجاوز كل محاولاته السابقة على الساحة العالمية بوصوله إلى الدور ربع النهائي. وشهدت كل واحدة من آخر ثماني مباريات للنرويج تسجيل هدفين على الأقل، كما فشل في الحفاظ على شباك نظيفة في أي من تلك المواجهات.

ويلز ضد النرويج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

يبلغ السجل التاريخي للمواجهات المباشرة بين ويلز والنرويج 4 انتصارات للنرويج و3 انتصارات لويلز و4 تعادلات من أصل 11 مواجهة. وخلال تلك المباريات، سجلت النرويج 15 هدفًا، مقابل 14 هدفًا لويلز.

أُقيمت آخر مباراة بين المنتخبين في عام 2011، وخرج فيها منتخب ويلز فائزًا على النرويج بنتيجة مريحة 4-1 في مباراة ودية على ملعب كارديف سيتي. وافتتح جاريث بيل التسجيل بتسديدة طائرة، قبل أن يضيف المدرب الويلزي الحالي كريج بيلامي هدفًا بتسديدة ملتفة. وقلصت النرويج الفارق عبر إريك هوسيكليب، لكن ثنائية متأخرة من البديل سام فوكس حسمت انتصارًا كبيرًا لويلز.