مع انطلاق وست هام يونايتد في موسم 2026/27 من دوري البطولة الإنجليزية، يمكن للجماهير الساعية إلى حجز تذاكر وست هام أن تشعر بوضوح بالحماس المتصاعد في شرق لندن.

ومع قيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو للفريق خلال حملة شاقة تستهدف ضمان العودة الفورية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن كل يوم مباراة على ملعب لندن يحمل أهمية هائلة.

يمكنك أن تكون هناك شخصيًا لدعم وست هام في سعيه نحو الصعود. دع GOAL تقدم لك كل المعلومات التي تحتاج إليها لشراء تذاكر وست هام لموسم 2026/27.

مباريات وست هام المقبلة في 2026/27

كيف تشتري تذاكر وست هام لموسم 2026/27؟

تتوفر عدة خيارات لتذاكر مباريات وست هام، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى تجديد التذاكر الموسمية وباقات الضيافة.

يمكنك شراء التذاكر الرسمية عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية للنادي على eticketing.co.uk/whufc.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

أولوية عضوية Claret: من النادر طرح تذاكر للبيع العام مباشرة من النادي من دون عضوية بسبب ارتفاع الطلب. إذ تُحجز معظم مخصصات المباريات الفردية سريعًا من جانب أعضاء Claret خلال نافذة البيع ذات الأولوية الحصرية لهم.

من النادر طرح تذاكر للبيع العام مباشرة من النادي من دون عضوية بسبب ارتفاع الطلب. إذ تُحجز معظم مخصصات المباريات الفردية سريعًا من جانب أعضاء Claret خلال نافذة البيع ذات الأولوية الحصرية لهم. مزايا العضوية: تبلغ تكلفة عضوية Claret للبالغين نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا في الموسم، وتشمل نوافذ حجز ذات أولوية وخصومات على التذاكر وقسائم للمتجر وإمكانية الوصول إلى مسابقات حصرية.

تبلغ تكلفة عضوية Claret للبالغين نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا في الموسم، وتشمل نوافذ حجز ذات أولوية وخصومات على التذاكر وقسائم للمتجر وإمكانية الوصول إلى مسابقات حصرية. الأسواق الثانوية: إذا نفدت المخصصات الرسمية المطروحة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر وست هام لموسم 2026/27؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب تصنيف المنافس وموقع الجلوس في الملعب:

فئات المباريات: تُصنَّف المباريات إلى الفئة A أو B أو C. وتكون المباريات ذات الطلب المرتفع أو الديربيات المحلية، ضمن الفئة A، في الشريحة الأعلى من الأسعار.

المقاعد الاقتصادية: تقع المقاعد الأقل سعرًا في الطبقات العلوية خلف المرميين في مدرج بوبي مور ومدرج السير تريفور بروكينغ، وتتراوح أسعارها بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

المقاعد المميزة: توفر المقاعد في مدرج بيلي بوندز (الشرقي) والمدرج الغربي رؤية جانبية ممتازة. أما المقاعد المركزية على خط المنتصف، مثل مقاعد 1966 المرموقة، فتأتي ضمن أعلى شريحة سعرية، من 55 إلى أكثر من 110 جنيهات إسترلينية.

كيف تحصل على تذاكر وباقات ضيافة وست هام؟

يقدم وست هام مجموعة واسعة من الخيارات المميزة لأولئك الذين يفضلون الاستمتاع بكرة القدم بطريقة أكثر رقيًا وراحة.

تتراوح الأسعار من نحو 100 إلى 700 جنيه إسترليني، وتختلف بحسب المنافس والباقات المحددة.

من الحانات الرياضية النابضة بالحيوية التي تمنحك نسخة أكثر حصرية من الدخول العام، إلى تجارب المطاعم الفاخرة جدًا، هناك ما يناسب مختلف الأذواق والميزانيات في ملعب لندن. ومن الأمثلة على ذلك:

Boleyn: تكريمًا لملعب وست هام القديم، يقدم Boleyn أجواء حانة رياضية مع مقاعد VIP مبطنة، وبرنامج مباراة مجاني، ومشروب بين الشوطين، وكل ذلك مشبع بتاريخ النادي.

تكريمًا لملعب وست هام القديم، يقدم Boleyn أجواء حانة رياضية مع مقاعد VIP مبطنة، وبرنامج مباراة مجاني، ومشروب بين الشوطين، وكل ذلك مشبع بتاريخ النادي. Royal East: يتميز Royal East بإطلالة على أرضية الملعب ولمسة أنيقة، ويقدم وجبة راقية من ثلاثة أطباق ومشروبات مشمولة ومقاعد من الفئة المتوسطة. كما يتيح لك أيضًا فرصة لقاء أحد أساطير وست هام.

وتشمل مناطق/أقسام الضيافة الأخرى «Londoner» و«Great Briton» و«Forge» و«Arnold Hills».

لكن تذكّر أن المباريات الأكثر شعبية يُرجح أن تنفد خياراتها بسرعة أكبر. وأسهل طريقة لضمان مكانك هي متابعة قسم الضيافة في موقع النادي، حتى تعرف الخيارات المتاحة أمامك.

أين تقيم بالقرب من ملعب لندن؟

إذا كنت ستسافر لحضور مباراة، فيمكنك الاطلاع على أماكن الإقامة حول الملعب باستخدام الخريطة التفاعلية أدناه.

تاريخ ملعب لندن

ملعب لندن، المعروف سابقًا وأيضًا باسم الملعب الأولمبي، هو ملعب خارجي متعدد الاستخدامات يقع في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في منطقة ستراتفورد في لندن.

شُيّد الملعب خصيصًا من أجل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، حيث استُخدم كملعب لألعاب القوى وموقع لحفلَي الافتتاح والختام. وبعد انتهاء الألعاب، أُعيد بناؤه ليصبح متعدد الاستخدامات، وهو يخدم الآن بشكل أساسي باعتباره ملعب وست هام يونايتد، الذي أصبح مستأجرًا له منذ موسم 2016.

وتُعد UK Athletics الجهة المستأجرة الأخرى للملعب، إذ تستضيف جولة من الدوري الماسي التابع لـ IAAF كل عام، والمعروفة باسم London Grand Prix. وقد استوعب الملعب 80,000 متفرج خلال الألعاب الأولمبية، لكنه خضع لإعادة تصميم بعد ذلك، وأصبحت سعة مباريات كرة القدم الآن محددة عند 62,500 متفرجًا بموجب شروط عقد الإيجار.

ومنذ أن أصبح ملعب لندن، استضاف هذا الملعب أيضًا كأس العالم للرجبي 2015، وسلسلة لندن التابعة لـ Major League Baseball في 2019، إلى جانب عروض موسيقية لفنانين مثل The Rolling Stones وFoo Fighters وGuns N’ Roses وRed Hot Chilli Peppers.