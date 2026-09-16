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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoهولندا
فيليبس
team-logoصربيا
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نيهال أبو زيد

بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر هولندا ضد صربيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، ومعلومات المباراة، والمبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا
صربيا

هولندا تواجه صربيا في دوري الأمم الأوروبية A.. إليك كيفية حجز تذاكرك

تستضيف هولندا منتخب صربيا في مواجهة مرتقبة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب فيليبس في أيندهوفن يوم 4 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة بين منتخبين أوروبيين من الطراز الرفيع يسعيان لحصد نقاط مهمة في ترتيب المجموعة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في ملعب فيليبس. تعرّف على أماكن شراء التذاكر، وخيارات الأسعار، وكيفية إتمام حجزك اليوم.

متى تنطلق مباراة هولندا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة هولندا ضد صربيا على ملعب فيليبس في أيندهوفن، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية لهذه المباراة حالياً.

أين يمكن شراء تذاكر هولندا ضد صربيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (KNVB)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات هولندا الدولية على أرضها. وتعد بوابة KNVB الرسمية محطتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الأصلي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثلStubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر هولندا ضد صربيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـKNVB من €35 للدخول العام خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد ومستوى الرؤية داخل ملعب فيليبس.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من €70 للمقعد الواحد، مع خضوع السعر النهائي لحجم الطلب الفعلي في السوق والمخزون المتاح.

هولندا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة هولندا وصربيا

فازت هولندا في ثلاث مباريات، وتعادلت في واحدة، وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات لها في مختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجها التعادل 1-1 مع المغرب في كأس العالم يوم 30 يونيو، وهي النتيجة التي أنهت مشوارها في البطولة. وقبل ذلك، فازت على السويد 5-1 وعلى تونس 3-1 في البطولة نفسها، كما تعادلت 2-2 مع اليابان. وسجل المنتخب الهولندي 12 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس.

فازت صربيا في مباراتين وخسرت ثلاثاً من آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتها الأخيرة بهزيمة 5-1 أمام المكسيك، كما خسرت 3-0 أمام كل من كابو فيردي وإسبانيا. وجاء انتصاراها على حساب السعودية ولاتفيا، وبالنتيجة نفسها 2-1. وسجلت صربيا ثمانية أهداف واستقبلت 14 هدفاً خلال هذه السلسلة.

هولندا

هولندا - المستوى

أوزباكستان
ف2-1
اليابان
ت2-2
السويد
ف5-1
تونس
ف1-3
المغرب
خ1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
صربيا

صربيا - المستوى

لاتفيا
ف2-1
إسبانيا
خ3-0
السعودية
ف2-1
كاب فيردي
خ3-0
المكسيك
خ5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

هولندا ضد صربيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

المباراة الوحيدة المسجلة بين المنتخبين شهدت فوز هولندا على صربيا 1-0 في كأس العالم 2006 يوم 11 يونيو. ويمنح هذا اللقاء الوحيد هولندا سجلاً مثالياً في بيانات المواجهات المباشرة.

وجهاً لوجه

هولنداتعادلصربيا
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كأس العالم
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صربيا
0
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هولندا
هولندا
1
انتهت
1الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


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