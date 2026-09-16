يواجه هوفنهايم فريق هامبورج يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب SNP أرينا في زينسهايم.

تاريخيًا، يتشارك الناديان سجلًا متقاربًا في المواجهات المباشرة، مع أفضلية طفيفة لهوفنهايم بواقع 8 انتصارات مقابل 7 لهامبورج. وفي آخر مواجهة بينهما يوم 25 أبريل 2026، حقق هوفنهايم فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب فولكسباركشتاديون.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة هوفنهايم ضد هامبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هوفنهايم ضد هامبورج في الدوري الألماني؟

تقام مباراة هوفنهايم ضد هامبورج على ملعب SNP أرينا في زينسهايم يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 5 10 أكتوبر 2026 - 09:30 راين نيكار أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هوفنهايم ضد هامبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV، يمكنك اتباع خيارات الشراء الأساسية التالية:

بوابات التذاكر الرسمية للأندية: متجر التذاكر الرسمي لهوفنهايم: قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لنادي هوفنهايم. وعادة ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي خلال نافذة بيع مسبق حصرية قبل طرح أي حصة متبقية للبيع العام للجمهور.

متجر التذاكر الرسمي لهامبورج: إذا كنت تنوي الجلوس في قسم جماهير الفريق الضيف، فتحقق من بوابة التذاكر الرسمية لهامبورج، إذ يتم تخصيص تذاكر الجماهير الضيفة مباشرة عبر النادي الزائر لأعضائه وحاملي التذاكر الموسمية. منصات إعادة البيع الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): يدير هوفنهايم منصة رسمية لتبادل التذاكر الثانوية مباشرة على موقع النادي. ويعيد حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يمكنهم الحضور طرح مقاعدهم بالقيمة الاسمية الرسمية، ما يوفر وسيلة آمنة ومشروعة لشراء التذاكر إذا نفدت تذاكر المباراة. البيع العام ونصائح الحجز: عادة ما يتم الإعلان عن مواعيد بيع التذاكر قبل المباراة بعدة أسابيع. وسيسمح لك إنشاء حساب مستخدم مجاني مسبقًا على منصة تذاكر هوفنهايم بالدخول سريعًا إلى البوابة فور فتح باب البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هوفنهايم ضد هامبورج في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV في الدوري الألماني على ملعب SNP أرينا (PreZero Arena) على فئة المقاعد والمكان الذي تشتري منه التذاكر:

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (متجر تذاكر هوفنهايم)

تذاكر الوقوف (Stehplätze): تبدأ تذاكر الوقوف العادية من نحو 15 إلى 20 يورو (مع توفر أسعار مخفضة بنحو 12 إلى 15 يورو ).

تذاكر الجلوس (Sitzplätze):

المدرج السفلي / الأقسام العائلية: نحو 30 إلى 45 يورو . الفئة 2 (الزوايا / المدرجات العلوية): نحو 45 إلى 65 يورو . الفئة 1 (المدرج الرئيسي / الجوانب الخلفية لخطوط التماس): تتراوح بين 65 إلى 115 يورو فأكثر بحسب القسم المحدد ومدى القرب من خط المنتصف.

كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عادة من 150 إلى 250 يورو فأكثر .

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

منصة تبادل التذاكر الرسمية للنادي (Zweitmarkt): تُباع مباشرة بالقيمة الاسمية الأصلية، والتي تكون عادة بين 15 و115 يورو بحسب المقعد.

هوفنهايم ضد هامبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هوفنهايم وهامبورج

حقق هوفنهايم فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 2-3 أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز 4-0 على إرتسجيبيرجه آوه في كأس ألمانيا وتعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في فترة ما قبل الموسم. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل هوفنهايم 11 هدفًا واستقبل 11.

فاز هامبورج في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه هزيمة ثقيلة 0-5 أمام ماينز في الدوري الألماني. وقبل ذلك، خسر 0-2 أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الافتتاحية، رغم أنه فاز في مباراة الكأس أمام إس سي فيرل بنتيجة 3-0. وسجل هامبورج ستة أهداف واستقبل تسعة خلال هذه المباريات الخمس.

هوفنهايم ضد هامبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في 25 أبريل 2026، عندما فاز هوفنهايم 2-1 خارج أرضه على ملعب فولكسباركشتاديون في الدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز هوفنهايم ثلاث مرات مقابل انتصارين لهامبورج، كما حقق هوفنهايم فوزًا على أرضه بنتيجة 4-1 في ديسمبر 2025 وانتصارًا 2-0 في أبريل 2018. أما انتصارا هامبورج في البيانات فجاءا في نوفمبر 2017 بنتيجة 3-0 وأبريل 2017 بنتيجة 2-1.