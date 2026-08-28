يواجه هوفنهايم فريق شتوتجارت يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب SNP Arena في زينسهايم.

انتهى آخر لقاء بينهما في الدوري خلال مايو 2026 بتعادل مثير 3-3 على الملعب نفسه. وبشكل عام، تميل سجلات المواجهات المباشرة قليلاً لمصلحة شتوتجارت، رغم أن المباريات في زينسهايم عادة ما تكون غير قابلة للتوقع بالنسبة إلى الطرفين.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت على ملعب SNP Arena في زينسهايم. تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد في نطاقك الجغرافي.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 راين نيكار أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني يوم 12 سبتمبر 2026، لديك خياران أساسيان:

المنافذ الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر أماناً للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لنادي TSG Hoffenheim، باعتباره الفريق المضيف للمباراة على ملعب PreZero Arena في زينسهايم. ويمكن للجماهير الزائرة أيضاً التحقق من متجر تذاكر شتوتجارت الرسمي لشراء حصة الجماهير الضيفة، رغم أن ذلك يتطلب في كثير من الأحيان عضوية رسمية في النادي.

السوق الثانوية ومواقع التجميع: إذا نفدت الحصص الرسمية، فالتذاكر متاحة عبر منصات إعادة بيع التذاكر ومواقع المقارنة مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني يوم 12 سبتمبر 2026 بحسب موقع المقعد، وفئة التذكرة، وما إذا كنت تشتري عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة البيع الثانوية:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تبدأ أسعار التذاكر العادية التي تُشترى مباشرة عبر المنافذ الرسمية للنادي عادة من نحو £15 إلى £20 لتذاكر مناطق الوقوف (Stehplatz). أما تذاكر المقاعد (Sitzplatz) فتتراوح عموماً بين £30 و£70 ، بحسب مدى القرب من أرضية الملعب أو المدرجات الوسطى.

السوق الثانوية ومواقع التجميع: على منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية ومواقع تجميع التذاكر، مثل StubHub، تتغير الأسعار وفقاً للطلب. وتبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حالياً من نحو £40 إلى £85 ، فيما تصل أسعار المقاعد المميزة أو المقاعد المركزية في المستويات السفلية إلى £100 إلى £150+ للتذكرة الواحدة.

هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هوفنهايم وشتوتجارت

يدخل هوفنهايم المباراة بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه فوزاً 4-0 على إرزبيرجه آوه في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس، وهو انتصار مقنع في الكأس جاء بعد تعادل ودي 2-2 مع توتنهام هوتسبير. وفي وقت سابق من فترة الإعداد للموسم، فاز على كارلسروهر 3-0 وهولشتاين كيل 3-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل هوفنهايم 12 هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية.

كما يدخل شتوتجارت المباراة بسجل من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 4-0 على هانزا روستوك في كأس ألمانيا يوم 21 أغسطس، رغم أن تلك النتيجة طغت عليها الإصابات التي تعرض لها الفريق خلال اللقاء. وتعادل شتوتجارت 2-2 مع باريس إف سي في أواخر يوليو، وخسر 1-0 أمام فولهام في مباراة ودية يوم 15 أغسطس. وسجل الفريق 16 هدفاً خلال المباريات الخمس، لكنه استقبل ثمانية أيضاً، وهو نمط يشير إلى أن فريق هونيس يمكن اختراقه دفاعياً.

هوفنهايم ضد شتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين كانت في 2 مايو 2026، حين تعادل هوفنهايم وشتوتجارت 3-3 على ملعب SNP Arena ضمن منافسات الدوري الألماني. وقبل ذلك، انتهت مواجهة الدوري الألماني في ديسمبر 2025 على ملعب شتوتجارت بالتعادل السلبي. وخلال آخر خمس مواجهات بين الفريقين في الدوري الألماني، لم يتمكن أي طرف من فرض هيمنته، إذ يُظهر السجل تعادلين وفوزاً واحداً لشتوتجارت وتعادلين آخرين، من بينهما تعادل 1-1 في فبراير 2025 وتعادل 1-1 في أكتوبر 2024. ويعود أحدث انتصار في هذه البيانات إلى شتوتجارت، الذي تغلب على هوفنهايم 3-0 في زينسهايم في مارس 2024.