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الدوري الألماني
team-logoهوفينهايم
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team-logoبوروسيا دورتموند
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كيفية الحصول على تذاكر هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
هوفينهايم
بوروسيا دورتموند
الدوري الألماني

هوفنهايم يواجه بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه TSG 1899 هوفنهايم فريق بوروسيا دورتموند يوم السبت 5 سبتمبر 2026، على ملعب بري زيرو أرينا في زينسهايم.

وسيسعى هوفنهايم إلى البناء على أفضلية اللعب على أرضه بعدما حقق فوزًا بنتيجة 2-1 على دورتموند في آخر مواجهة بينهما في الدوري على الملعب نفسه في أبريل 2026. في المقابل، يهدف بوروسيا دورتموند إلى فرض إيقاعه مبكرًا في الموسم الجديد بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

تقام مباراة هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند على ملعب SNP أرينا في زينسهايم. تحقق من قوائم البث الرسمية في منطقتك لمعرفة التفاصيل المؤكدة لموعد انطلاق المباراة.

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الدوري الألماني - الجولة 2
راين نيكار أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

لحجز التذاكر حصريًا عبر المنصات الرسمية للأندية، اتبع القنوات التالية:

تذاكر صاحب الأرض الرسمية

  • مركز تذاكر TSG هوفنهايم: يدير TSG هوفنهايم مخصصات مدرجات أصحاب الأرض مباشرة عبر متجره الإلكتروني الرئيسي.
  • الطرح العام للجمهور: تبدأ المبيعات المفتوحة الرسمية عادة قبل 4 إلى 6 أسابيع من انطلاق المباراة عبر بوابة النادي.

منصات إعادة البيع الثانوية

  • توفر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub عروضًا متاحة، رغم أن الأسعار تكون عادة أعلى من السعر الرسمي الاسمي بحسب حجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لمباريات الدوري الألماني على ملعب بري زيرو أرينا الخاص بـ TSG 1899 هوفنهايم عادةً بحسب فئة وموقع المقعد:

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية

  • تذاكر الوقوف: تتراوح عادة بين 14 € إلى 19 € بحسب الامتيازات والمخصصات.
  • تذاكر الجلوس: تبدأ أسعار المقاعد في الفئات العادية عادة من نحو 20 € إلى 28 € لمقاعد المدرجين السفلي والعلوي، بينما تصل أسعار المقاعد المركزية المميزة إلى ما بين 50 € و70 € في المباريات الكبيرة مثل مواجهة بوروسيا دورتموند.

هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند

أسفرت آخر خمس مباريات لهوفنهايم عن فوزين وتعادل واحد وخسارتين، وجميعها جاءت في إطار المباريات الودية التحضيرية للموسم. وانتهت آخر مواجهة له بالتعادل 2-2 أمام توتنهام هوتسبير، بعدما خسر 3-0 أمام المنافس نفسه في اليوم السابق. وفي وقت سابق من فترة الإعداد، حقق انتصارات مقنعة، منها الفوز 4-1 على غرويتر فورث، والانتصار 3-1 على هولشتاين كيل. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية.

أما نتائج بوروسيا دورتموند الودية في آخر خمس مباريات فأظهرت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم. وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 2-2 أمام روما، كما خسر 2-3 أمام آرسنال في اختبار تحضيري للموسم. وجاء الفوز الوحيد على حساب إف سي طوكيو. وسجل دورتموند خمسة أهداف في هذه المباريات الخمس واستقبل ثمانية، ما يشير إلى أن فريق كوفاتش لا يزال أمامه عمل دفاعي قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

هوفنهايم

هوفنهايم - المستوى

GFT
ف4-1
HSK
ف3-1
KSC
ف3-0
توتنهام
خ3-0
توتنهام
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
دورتموند

دورتموند - المستوى

F95
خ2-1
OSA
خ1-0
FCT
ف0-1
آرسنال
خ2-3
روما
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 18 أبريل 2026، وفاز فيها هوفنهايم بنتيجة 2-1 على ملعب SNP أرينا ضمن منافسات الدوري الألماني. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، فاز هوفنهايم مرتين، وفاز دورتموند مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وشهدت المباريات الخمس 16 هدفًا إجمالًا، مع إظهار الفريقين قدرتهما على التسجيل داخل الأرض وخارجها.

وجهاً لوجه

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هوفنهايم
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دورتموند
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دورتموند
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هوفنهايم
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هوفنهايم
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دورتموند
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دورتموند
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هوفنهايم
3
انتهت
8الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب هوفنهايم وبوروسيا دورتموند

في جدول الدوري الألماني، أنهى هوفنهايم الموسم السابق في المركز الـ11، بينما أنهى بوروسيا دورتموند الموسم في المركز الرابع.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
00000000
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
00000000
3
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
4
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
5
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
00000000
6
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
00000000
7
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجELV
00000000
8
كولنكولنكولن
00000000
9
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
00000000
10
هامبورجهامبورجهامبورج
00000000
11
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
00000000
12
ماينتسماينتسماينتس
00000000
13
باديربورنباديربورنSCP
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14
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
15
شالكه 04شالكه 04S04
00000000
16
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
00000000
17
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
18
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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