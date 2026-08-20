كيفية الحصول على تذاكر هانز زيمر: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

هانس زيمر، المؤلف الموسيقي الألماني الذي يقف وراء بعض أشهر الموسيقى التصويرية في تاريخ السينما، يجلب عرضه الحي الذي نال إشادة واسعة إلى الساحات حول العالم هذا الخريف. ويعيد عرض Hans Zimmer Live: The Next Level تقديم أشهر أعمال زيمر من Dune وGladiator وInception وThe Dark Knight وThe Lion King ضمن تجربة حفل موسيقي كاملة، بدعم من فرقة كبيرة من الموسيقيين والمغنين وإنتاج مسرحي جديد لافت.

سواء كنت تبحث عن مقعد في The O2 بلندن أو RAC Arena في بيرث أو Etihad Arena في أبوظبي، فإن GOAL لديها كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك، بما في ذلك الجدول الكامل، وأماكن بيع التذاكر، وكيفية العثور على الأرخص المتاحة الآن.

متى يقام Hans Zimmer Live؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الثلاثاء 6 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro، غلاسكو، المملكة المتحدة التذاكر الأربعاء 7 أكتوبر، 5:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live، مانشستر، المملكة المتحدة التذاكر الخميس 8 أكتوبر، 4:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena، ليدز، المملكة المتحدة التذاكر السبت 10 أكتوبر، 4:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena، برمنغهام، المملكة المتحدة التذاكر الاثنين 12 أكتوبر، 4:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena، لندن، المملكة المتحدة التذاكر الاثنين 12 أكتوبر، 7:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena، بيرث، أستراليا التذاكر الخميس 15 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome، دوسلدورف، ألمانيا التذاكر الجمعة 16 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena، مانهايم، ألمانيا التذاكر الأحد 18 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle، فرانكفورت، ألمانيا التذاكر الاثنين 19 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle، شتوتغارت، ألمانيا التذاكر الثلاثاء 20 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle، ميونخ، ألمانيا التذاكر السبت 24 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome، بودابست، المجر التذاكر الأحد 25 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena، براغ، التشيك التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena، لايبزيغ، ألمانيا التذاكر الخميس 29 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena، برلين، ألمانيا التذاكر الجمعة 30 أكتوبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena، هامبورغ، ألمانيا التذاكر الأحد 1 نوفمبر، 6:00 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam، روتردام، هولندا التذاكر الجمعة 6 نوفمبر، 6:00 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct، الدوحة، قطر التذاكر الأحد 8 نوفمبر، 7:00 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena، كولن، ألمانيا التذاكر الخميس 12 نوفمبر، 7:00 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen، دورتموند، ألمانيا التذاكر الجمعة 13 نوفمبر، 6:30 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر الجمعة 13 نوفمبر، 8:00 مساءً Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena، بروكسل، بلجيكا التذاكر

جميع مواعيد 2026 مدرجة أعلاه، وتمتد من غلاسكو في 6 أكتوبر حتى أبوظبي وبروكسل في 13 نوفمبر. الأوقات محلية لكل موقع وقد تتغير، لذا من المفيد إعادة التحقق من الجدول قبل موعد العرض بوقت قريب.

أين يمكن شراء تذاكر Hans Zimmer؟

أسرع وأكثر الطرق موثوقية للحصول على تذاكر Hans Zimmer هي عبر StubHub. كل عملية شراء مشمولة بضمان FanProtect من StubHub، ما يعني التحقق من التذاكر، واسترداد الأموال للمشترين إذا أُلغي العرض ولم يُعاد جدولته.

لماذا يعد StubHub الخيار الأفضل لهذه الجولة:

مخزون كامل: التذاكر مدرجة لكل المواعيد المذكورة أعلاه، من المقاعد العادية إلى الباقات المميزة وVIP.

خيارات أوسع للمقاعد بعد نفاد التذاكر الرسمية: بيعت بالفعل أجزاء كبيرة من جولة Hans Zimmer Live في 2025 و2026 بالكامل، لذلك قد تكون المنافذ الرسمية مثل Ticketmaster وEventim وFrontier Touring محدودة أو غير متاحة لبعض المدن قبل موعد العرض نفسه بوقت طويل. StubHub يجمع العروض من الجماهير والوسطاء الذين يعيدون بيع التذاكر التي لم يعودوا قادرين على استخدامها، ما يمنح خيارات أوسع بكثير من أي منفذ رسمي منفرد.

نصيحة سريعة: أي شخص يبحث عن تذاكر لمدينة محددة يجب أن يسجل أولًا في البيع المسبق الرسمي لذلك الموقع، لأن هذا يكون عادة أفضل طريق للحصول على الأسعار الاسمية. أما بالنسبة للجميع، أو لأي موعد انتهت فيه بالفعل مرحلة البيع المسبق والبيع العام، فإن StubHub هو المكان الذي يجب البدء منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر Hans Zimmer؟

تختلف أسعار التذاكر حسب المدينة والموقع ومدى اقتراب موعد العرض عند الشراء:

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 23 دولارًا لمقاعد الرؤية المحدودة أو المقاعد في المستويات العليا في بعض الأسواق

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 310 دولارات عبر الجولة

المقاعد المميزة قرب المسرح:250 إلى 450 دولارًا أو أكثر، خصوصًا للعروض التي نفدت تذاكرها بالفعل بالسعر الاسمي

نصيحة لتقليل التكلفة: اشترِ مبكرًا وكن مرنًا في اختيار المقاعد. تميل الأسعار على StubHub إلى الارتفاع كلما اقترب العرض من نفاد التذاكر بالكامل، لذلك فإن الحجز بمجرد إضافة موعد إلى الجدول، والانفتاح على المقاعد في الأدوار العليا أو الجانبية، هو أسهل طريقة لخفض التكاليف مع ضمان دخول القاعة.

البيع المسبق والبيع العام حسب المنطقة:

أوروبا: فُتح البيع العام لهذا الجزء من الجولة في 26 سبتمبر 2025 عند الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مع طرح التذاكر في الوقت نفسه عبر جميع المواقع لضمان العدالة.

أستراليا: استمر البيع المسبق لأعضاء Frontier لمدة 24 ساعة بدءًا من الثلاثاء 2 يونيو 2026، قبل انطلاق البيع العام عند الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي في اليوم التالي، الأربعاء 3 يونيو.

آسيا، بما في ذلك يوكوهاما وتايبيه: شهدت نوافذ بيع مسبق وسحب منفصلة عبر الشركاء الرسميين في الأشهر التي سبقت العروض.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Hans Zimmer Live: The Next Level

بنى هانس زيمر سمعته من خلال كتابة الموسيقى الأوركسترالية والإلكترونية لبعض أكبر أفلام آخر 30 عامًا، من Gladiator وThe Dark Knight إلى Inception وInterstellar وPirates of the Caribbean وDune، الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار الثانية. ويعود تاريخ جولاته إلى عام 2016، عندما أخذ Hans Zimmer Live on Tour موسيقاه السينمائية لأول مرة إلى الساحات في أنحاء أوروبا، بما في ذلك عرض في براغ صدر لاحقًا كألبوم حي وفيلم. ومنذ ذلك الحين، نقل الإنتاج إلى Coachella، وإلى The O2 في لندن في مناسبات عدة، وعبر أميركا الشمالية وآسيا وأستراليا.

يمثل The Next Level أحدث فصول هذه القصة. ويؤدي زيمر العزف على لوحات المفاتيح والغيتار ضمن فرقة جولات كبيرة تضم فرقة حية وأوركسترا وكورالًا، مع إعادة صياغة المقاطع السينمائية المعروفة في متتاليات حفل موسيقي ممتدة بدلًا من إعادة عزف الموسيقى التصويرية نغمة بنغمة. ويميل الإنتاج بشكل أكبر إلى التصميم الصوتي الإلكتروني مقارنة بالجولات السابقة، إلى جانب إعداد جديد للمسرح والإضاءة صُمم خصيصًا لهذه الجولة. ويمكن توقع قائمة تمتد عبر أعمال زيمر، بما في ذلك Mission: Impossible وF1 وBlack Hawk Down وThe Last Samurai إلى جانب الأعمال المفضلة منذ فترة طويلة مثل The Lion King وInterstellar.

تستمر العروض عادة نحو ثلاث ساعات، بما في ذلك استراحة، ما يجعلها واحدة من أطول تجارب الحفلات الموسيقية التي تجوب الساحات حول العالم حاليًا، وقيمة حقيقية للجماهير التي تقارن بين سعر التذكرة وطول الإنتاج وحجمه.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن The O2 Arena

من بين جميع محطات هذا الجزء من الجولة، لا تحمل أماكن كثيرة أهمية أكبر من The O2 في لندن، حيث يقدم هانس زيمر عرضه يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. يقع The O2 في شبه جزيرة غرينيتش بجنوب شرق لندن، ويعد واحدًا من أكثر الساحات الداخلية ازدحامًا وشهرة في العالم، بسعة تصل إلى 20,000 في الحفلات الموسيقية، وقد استضاف بعضًا من أكبر عروض زيمر في المملكة المتحدة خلال مسيرته في الجولات.

يرتبط الموقع جيدًا بوسائل النقل العام، إذ تقع محطة مترو North Greenwich على خط Jubilee مباشرة خارج المدخل الرئيسي، ما يجعله واحدًا من أسهل الساحات الكبرى وصولًا من دون سيارة. وفي الداخل، يقدم The O2 مجموعة واسعة من خيارات الجلوس، من المقاعد العادية المتدرجة إلى المقاعد الأرضية المميزة وصناديق الضيافة، ما يمنح الجماهير من مختلف الميزانيات فرصة لمتابعة العرض. وأي شخص يسافر إلى لندن خصيصًا من أجل هذا الحفل يجب أن يحجز مكان الإقامة القريب في غرينيتش، أو عبر النهر في وسط لندن، قبل وقت كاف، لأن أسعار الفنادق في المنطقة تميل إلى الارتفاع الحاد خلال فعاليات O2 الكبرى.

ومع ارتفاع الطلب على Hans Zimmer Live في جميع أسواق هذه الجولة، ونفاد تذاكر عدة مواعيد بالفعل بالسعر الاسمي، تمثل لندن واحدة من آخر الفرص المتبقية لمشاهدة The Next Level في المملكة المتحدة قبل انتقال الجولة إلى أوروبا القارية وقطر والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. وتوصي GOAL بالتحقق من التوافر على StubHub الآن لتجنب تفويت الفرصة.