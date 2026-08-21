يواجه هامبورغ إس في فريق ماينز 05 يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورغ.

يدخل الفريقان مواجهة بداية الموسم وهما يتطلعان إلى حصد نقاط مهمة من أجل بناء زخم إيجابي في دوري الدرجة الأولى. وكان لقاؤهما السابق في الدوري الألماني خلال فبراير 2026 قد انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب ميوا أرينا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة هامبورغ إس في ضد ماينز 05، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هامبورغ إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة هامبورغ إس في ضد ماينز 05 على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورغ.

الدوري الألماني - الجولة 2 6 سبتمبر 2026 - 09:30 إمتيك أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هامبورغ إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة هامبورغ إس في ضد 1. إف إس في ماينز 05 في الدوري الألماني على ملعب فولكسباركشتاديون، اتبع هذه القنوات الرسمية والموثوقة:

مكان الشراء: قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لهامبورغ إس في ( hsv.de ).

المتجر الرسمي لتذاكر هامبورغ إس في (القناة الأساسية)

أولوية الأعضاء: يحصل الأعضاء الرسميون في النادي على أولوية الوصول المبكر إلى مبيعات تذاكر المباريات المنزلية قبل طرحها للجمهور العام. الطرح العام: تُطرح أي تذاكر متبقية للبيع العام قبل يوم المباراة بنحو أسبوعين إلى 4 أسابيع.

حصة ماينز 05 الرسمية للمباريات الخارجية (لجماهير الفريق الزائر)

مكان الشراء: إذا كنت تشجع ماينز 05، فاشترِ التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي 1. إف إس في ماينز 05 ( mainz05.de ). القسم: تجلس جماهير الفريق الزائر في المدرج المخصص للضيوف ( Gastbereich ) في فولكسباركشتاديون.

المنصات الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الأساسية، فستجدها مدرجة على محركات بحث التذاكر والمنصات الثانوية مثل StubHub .



كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هامبورغ إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة هامبورغ إس في ضد ماينز 05 على ملعب فولكسباركشتاديون على فئة المقاعد وما إذا كنت تشتريها مباشرة أو عبر السوق الثانوية:

الأسعار الرسمية المباشرة (متجر تذاكر هامبورغ إس في)

أماكن الوقوف ( Stehplatz ): 16 € إلى 22 €

المقاعد العادية ( Sitzplatz ): 30 € إلى 85 € (تختلف بحسب الفئة أو الزاوية أو الرؤية المركزية)

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة:200 €+

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا كنت تشتري عبر منصات إعادة البيع الموثقة أو المنصات المجمّعة:

الأسعار الابتدائية: تبدأ أسعار المقاعد الاقتصادية في المدرج العلوي من حوالي 55 $ إلى 65 $ (حوالي 50 € إلى 60 €).

متوسط أسعار المقاعد: تتراوح أسعار المقاعد العادية في المدرج السفلي ( Unterrang ) ومع الرؤية المركزية بين 85 $ إلى 185 $ (حوالي 78 € إلى 170 €).

المقاعد المميزة: تتراوح أسعار الصفوف السفلية المركزية أو أقسام خط الوسط بين 200 $ إلى 450 $+ .

هامبورغ إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هامبورغ إس في ضد ماينز 05

يدخل هامبورغ إس في هذه المباراة بسجل تحضيري يتضمن انتصارين وتعادلاً واحداً وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزاً بنتيجة 2-1 على تولوز في 15 أغسطس، كما تعادل 2-2 مع ليل قبل ذلك بأسبوع. وشكلت الخسارتان أمام إيفرتون ورابيد فيينا أبرز النقاط السلبية في برنامجه التحضيري. وسجل هامبورغ إس في تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل ثمانية، ما يشير إلى أن منظومته الدفاعية تحتاج إلى مزيد من الإحكام مع عودة كرة القدم التنافسية.

كان ماينز 05 في حالة جيدة طوال فترة الإعداد، إذ فاز في أربع من آخر خمس مباريات مع تعادل واحد. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على AFC Bournemouth في 15 أغسطس، كما حقق انتصاراً كبيراً 4-0 على باريس إف سي. وكان التعادل 3-3 مع أودينيزي المناسبة الوحيدة التي فقد فيها فريق فيشر نقاطاً. وسجل ماينز 13 هدفاً في خمس مباريات ودية، بينما استقبل أربعة أهداف فقط، وهو سجل يشير إلى قوة هجومية منظمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

هامبورغ إس في ضد ماينز 05: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، عندما استضاف ماينز هامبورغ إس في في الدوري الألماني يوم 20 فبراير 2026. وقبل ذلك، ألحق هامبورغ إس في بماينز هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-0 على ملعب فولكسباركشتاديون في أكتوبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الألماني، حقق كل فريق فوزاً واحداً، بينما اكتملت الحصيلة بثلاثة تعادلات.

ترتيب هامبورغ إس في ضد ماينز 05

في جدول الدوري الألماني، يحتل هامبورغ إس في حالياً المركز العاشر، بينما يأتي ماينز 05 خلفه بمركزين في المركز الثاني عشر.