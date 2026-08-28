يواجه هامبورج إس في فريق إف سي كولن يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورج.

التقى الفريقان في وقت سابق من مارس 2026، وتعادلا 1-1 في مباراة متقاربة على الملعب نفسه تمامًا. وسيسعى هامبورج إس في إلى استغلال أفضلية الأرض من أجل حصد نقاط مهمة مبكرًا في مشوار الموسم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن في البوندسليجا؟

تنطلق مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورج، وذلك ضمن منافسات موسم 2026/27 من الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 4 19 سبتمبر 2026 - 09:30 إمتيك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن في البوندسليجا؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة Hamburger SV vs 1. FC Köln عبر المنصات الرسمية والثانوية:

المتجر الرسمي لتذاكر HSV: بما أن هامبورج إس في يستضيف هذه المباراة على ملعب فولكسباركشتاديون، فإن التذاكر تتوافر في المقام الأول عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي (hsv.de/tickets). ويحصل أعضاء النادي على أولوية الوصول إلى البيع المسبق قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة عبر البيع العام، يدير هامبورج إس في منصة رسمية ثانوية لتبادل التذاكر على موقعه الإلكتروني، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بالقيمة الاسمية.

حصة جماهير الفريق الضيف (إف سي كولن): يمكن لجماهير إف سي كولن الزائرة شراء التذاكر المخصصة للقطاع الخاص بالفريق الضيف عبر بوابة الأعضاء الرسمية لنادي 1. FC Köln ‏(fc.de)، بشرط أن يكونوا أعضاء مسجلين في النادي.

منصات السوق الثانوية: غالبًا ما تعرض منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها لهذه المباراة، رغم أن الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي يظل موصى به بشدة لضمان الدخول وتجنب رسوم الزيادة السعرية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن في البوندسليجا؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة Hamburger SV vs 1. FC Köln على ملعب فولكسباركشتاديون على ما إذا كنت ستشتريها مباشرة من النادي بالقيمة الاسمية أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية (متجر تذاكر HSV)

قسم المدرجات الوقوف (Nordtribüne / Stehplatz): نحو 16 € إلى 22 €.

المقاعد القياسية (Unterrang & Oberrang): نحو 30 € إلى 76 € بحسب القسم والرؤية.

باقات الضيافة وVIP: نحو 220 € إلى 450 €+، وتشمل دخول الصالة وخدمات الضيافة ومقاعد مركزية مميزة.

الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع

على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار إعادة البيع لهذه المباراة تحديدًا عادة من:

مقاعد الفئة الأساسية / أقل المقاعد المتاحة سعرًا: تبدأ من نحو 58 € إلى 92 € لفئة الجلوس الأساسية.

مقاعد متوسط المستوى السفلي / خط الوسط: تتراوح من 93 € إلى 175 €.

العروض المميزة والعروض المتأخرة: تتراوح من 186 € إلى 326 €+ للمقاعد ذات الرؤية المركزية القريبة من أرضية الملعب.

هامبورج إس في ضد إف سي كولن في البوندسليجا: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج هامبورج إس في ضد إف سي كولن

حقق هامبورج إس في ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-0 على إس سي فيرل في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، وهي نتيجة منحته بداية واثقة في المنافسات الرسمية. وقبل ذلك في الفترة التحضيرية، تعادل HSV بنتيجة 2-2 مع ليل وفاز 2-1 على تولوز، رغم أن الخسارة 2-1 أمام إيفرتون أظهرت أن هناك المزيد من العمل المطلوب دفاعيًا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل روتهوزن تسعة أهداف واستقبل ستة.

يصل إف سي كولن إلى المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات. وكانت أحدثها الفوز 2-1 على فورتسبورجر كيكرز في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس. كما حقق كولن انتصارين متتاليين على ريال سوسيداد في فترة الإعداد للموسم، بنتيجتي 2-1 و2-0، وتعادل 2-2 مع هيرتا برلين. أما هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة فكانت فوزًا وديًا بنتيجة 8-0 على بيرجيش جلادباخ، وهو ما أظهر قوته الهجومية. وسجل كولن 15 هدفًا واستقبل خمسة أهداف خلال آخر خمس مباريات.

هامبورج إس في ضد إف سي كولن: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 14 مارس 2026، عندما تعادل هامبورج إس في وإف سي كولن بنتيجة 1-1 على ملعب فولكسباركشتاديون. وقبل ذلك، ألحق كولن هزيمة ثقيلة بهامبورج إس في بنتيجة 4-1 على أرضه في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، يتفوق كولن في سجل المواجهات المباشرة بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لهامبورج إس في، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.