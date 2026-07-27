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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoهال سيتي
ملعب كيه سي
team-logoمانشستر يونايتد
Book Hull City vs Manchester United Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر هال سيتي ضد مانشستر يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
هال سيتي
مانشستر يونايتد

هال سيتي يعود إلى أرض الميعاد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنك مشاهدته يواجه مانشستر يونايتد

بعد غياب دام عقدًا من الزمن، عاد هال سيتي أخيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستهل الفريق مشواره المرتقب للغاية في موسم 2026/27 بمواجهة كبيرة على أرضه أمام مانشستر يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة، يوم السبت 22 أغسطس.

ولا يزال مشجعو هال سيتي يعيشون أجواء النشوة بعد فوز فريقهم في نهائي الملحق المؤهل من التشامبيونشيب أمام ميدلسبره على ملعب ويمبلي في مايو، بعدما سجل أولي ماكبيرني هدف الفوز الدرامي في الوقت بدل الضائع.

وأنهى مانشستر يونايتد أيضًا موسم 2025/26 بشكل قوي، بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الثالث. وبعدما حصل الآن على المهمة بشكل دائم، يطمح مايكل كاريك إلى البناء على الأسس القوية التي وُضعت في الموسم الماضي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الساعة 12:30 بتوقيت BST يوم السبت 22 أغسطس على ملعب MKM في هال.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
ملعب كيه سي

كيفية شراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المدفوعون في النادي (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع من أجل دخول السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين، الذين يكونون عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين من الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقة السفلية تأتي بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي لدخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

HUL

HUL - المستوى

MIL
ت0-0
MIL
ف0-2
MID
ف1-0
KSP
ف0-3
RIZ
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

سندرلاند
ت0-0
فورست
ف3-2
برايتون
ف0-3
WRE
خ0-1
RBK
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
11/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

هال سيتيتعادلمانشستر يونايتد
1
2
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
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هال سيتي
HUL
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
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هال سيتي
HUL
2
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
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هال سيتي
HUL
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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هال سيتي
HUL
0
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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هال سيتي
HUL
0
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
2الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد

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هال سيتي
HUL
التشكيل
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد

المدرب

  • سيرجي ياكيروفيتش

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
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2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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