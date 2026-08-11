كيفية الحصول على تذاكر نيوم ضد الفيحاء: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف الفيحاء فريق نيوم SC على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مباراة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، تجمع بين نادٍ راسخ في دوري الأضواء وأحد أحدث وأكثر الإضافات طموحًا في المسابقة. وحجز نيوم الصعود التلقائي بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى بصورة لافتة في الموسم الماضي، وقد أثارت حملته الأولى بين الكبار بالفعل اهتمامًا كبيرًا من الجماهير المحايدة الفضولية لمعرفة كيف سيظهر نادي منطقة تبوك أمام منافسين متمرسين في الدوري السعودي للمحترفين.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر الفيحاء ضد نيوم SC الآن، بما في ذلك تفاصيل الملعب، وأسعار التذاكر، وأفضل مكان للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة نيوم SC ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 12:50 مدينة الملك خالد الرياضية

كيف تشتري تذاكر نيوم SC ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر الفيحاء ضد نيوم SC هي عبر Ticombo، الذي يعرض مقاعد لهذه المباراة مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. الشراء عبر Ticombo يتيح لك تصفح خيارات المقاعد المتاحة وتأكيد عملية الشراء دون الحاجة إلى زيارة الملعب شخصيًا مسبقًا.

نظرًا إلى مكانة نيوم باعتباره أحد أكثر الوافدين الجدد حديثًا في الدوري هذا الموسم، ومع تزايد الاهتمام بمستواه خارج أرضه، فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو الطريقة الأكثر أمانًا لضمان مقعد بدلًا من انتظار فتح القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر نيوم SC ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، ومباريات الفيحاء على أرضه ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين القياسية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

يمكن أن تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي.

على Ticombo ، توفر أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة قيمة ممتازة مقارنة بفئات المقاعد المميزة، ما يجعله أفضل نقطة بداية للجماهير الباحثة عن خيارات اقتصادية.

قد تتقلب الأسعار في السوق الثانوية بحسب حجم الطلب، لذا يُنصح بالحجز مبكرًا عبر Ticombo إذا كنت تريد أوسع خيارات المقاعد بأقل الأسعار المبدئية.

نيوم SC ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوم SC والفيحاء

نيوم SC ضد الفيحاء: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

ترتيب نيوم SC والفيحاء



