كيفية الحصول على تذاكر نيس ضد ليل: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

استضف نيس نظيره ليل يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

انتهت مواجهتهما السابقة في الدوري، في أبريل 2026، بتعادل سلبي 0-0 في مباراة متكافئة على ملعب بيير موروا. تاريخيًا، يمتلك نيس أفضلية طفيفة على ليل في المواجهات المباشرة، بعدما حقق 11 انتصارًا مقابل 7 انتصارات لليل.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة نيس ضد ليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة نيس ضد ليل على ملعب أليانز ريفييرا في نيس. تحقق أدناه من موعد انطلاق هذه المباراة المؤكد في الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 أليانز ريفييرا

كيفية شراء تذاكر مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين OGC نيس وLOSC ليل، لديك بعض الخيارات:

البوابة الرسمية لتذاكر OGC نيس: بما أن OGC نيس يستضيف المباراة على ملعب أليانز ريفييرا، فإن المكان الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر مباشرة هو عبر الموقع الرسمي لتذاكر OGC نيس (billetterie.ogcnice.com) أو من شباك التذاكر في الملعب يوم المباراة.

قسم جماهير ليل الزائرة التابع لـLOSC: إذا كنت تشجع ليل وترغب في الجلوس في قسم الجماهير الزائرة، فعادة ما تكون تذاكر الفريق الضيف متاحة مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر LOSC (billetterie.losc.fr) للمشجعين الزائرين المسجلين.

السوق الثانوية المعتمدة: يدير OGC نيس سوقًا ثانوية رسمية مدمجة مباشرة في منصة التذاكر الخاصة به، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم بأمان.

منصات التذاكر التابعة لأطراف ثالثة: تعرض أسواق ثانوية مثل Ticombo أيضًا تذاكر، رغم أن الأسعار يحددها بائعون أفراد وقد تتضمن رسوم زيادة سعرية متغيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة OGC نيس ضد LOSC ليل على ملعب أليانز ريفييرا بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تتراوح أسعار التذاكر العادية المشتراة مباشرة من مكتب تذاكر OGC نيس عادة بين 15 € و40 € لفئات الجلوس العادية، مع اختلاف الأسعار بحسب موقع المدرج، مثل خلف المرمى أو المدرجات الجانبية الوسطى.

السوق الثانوية / إعادة البيع: على منصات الأطراف الثالثة وخدمات تبادل التذاكر مثل Ticombo، تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 25 € إلى 30 € للمقاعد العادية، بينما قد تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية المميزة أو مقاعد المدرج المركزي بين 45 € و90 €+ .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تذاكر الضيافة الرسمية أو التذاكر التنفيذية عمومًا من نحو 250 € إلى 300 €+ للشخص الواحد.

نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة نيس وليل

تعادل نيس في مبارياته الأربع الأخيرة، بما في ذلك تعادل سلبي 0-0 أمام لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وجاء انتصاره الوحيد في آخر خمس مباريات أمام مارسيليا في مباراة ودية قبل الموسم، حين فاز 3-0. أما الهزيمة الوحيدة في تلك السلسلة فكانت بالخسارة 2-0 أمام يوفنتوس. وسجل نيس ثلاثة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس، وهو مردود يعكس نهجًا حذرًا وصلابة دفاعية خلال فترة ما قبل الموسم.

حقق ليل انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على أنجيه في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس، وهي مباراته التنافسية الوحيدة في تلك السلسلة. كما تعادل 1-1 مع إيفرتون و2-2 مع هامبورجر إس في خلال فترة ما قبل الموسم، وفاز على OH Leuven بنتيجة 6-3، وخسر 2-1 أمام يونيون سان جيلواز. وسجل ليل 14 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

نيس ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت آخر مواجهة بين هذين الناديين يوم 18 أبريل 2026، عندما تعادل ليل ونيس 0-0 في مباراة بالدوري الفرنسي على ملعب بيير موروا. وقبل ذلك، فاز نيس 2-0 على أرضه أمام ليل في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، يملك نيس انتصارين مقابل انتصار واحد لليل، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، بما في ذلك تعادل 2-2 على ملعب أليانز ريفييرا في نوفمبر 2024.