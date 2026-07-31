استهل نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز في الموسم الماضي، وسيطمح إلى بداية إيجابية أخرى هذه المرة تحت قيادة المدرب السابق لكريستال بالاس، أوليفر جلاسنر. ويواجه الفريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند يوم السبت 22 أغسطس.

عاش فورست تقلبات عاطفية كبيرة في الموسم الماضي. فرغم تغييره المدربين في ما لا يقل عن أربع مناسبات وصراعه من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم حملة أوروبية لا تُنسى واستعاد توازنه تحت قيادة فيتور بيريرا، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات له في البريميرليج.

وسيترقب المشجعون الراغبون في شراء تذاكر المباراة الافتتاحية على ملعب سيتي جراوند مواجهة ممتعة، بعدما انتهت مباراتا فورست ضد ليدز في الموسم الماضي بنتيجة 3-1 لمصلحة صاحب الأرض. ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف نوتنجهام فورست فريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة للبيع غير القانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح أمام عامة الجمهور من غير الأعضاء غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال البحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تكون أسعار المقاعد المركزية على الجانبين والمقاعد في الطبقة السفلية أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يمتلكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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