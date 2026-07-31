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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنوتنجهام فوريست
سيتي جراوند
team-logoليدز يونايتد
Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست
ليدز يونايتد

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر المباراة الافتتاحية لنوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

استهل نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز في الموسم الماضي، وسيطمح إلى بداية إيجابية أخرى هذه المرة تحت قيادة المدرب السابق لكريستال بالاس، أوليفر جلاسنر. ويواجه الفريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند يوم السبت 22 أغسطس.

عاش فورست تقلبات عاطفية كبيرة في الموسم الماضي. فرغم تغييره المدربين في ما لا يقل عن أربع مناسبات وصراعه من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم حملة أوروبية لا تُنسى واستعاد توازنه تحت قيادة فيتور بيريرا، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات له في البريميرليج.

وسيترقب المشجعون الراغبون في شراء تذاكر المباراة الافتتاحية على ملعب سيتي جراوند مواجهة ممتعة، بعدما انتهت مباراتا فورست ضد ليدز في الموسم الماضي بنتيجة 3-1 لمصلحة صاحب الأرض. ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف نوتنجهام فورست فريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة للبيع غير القانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح أمام عامة الجمهور من غير الأعضاء غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال البحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.
  • موقع المقعد: تكون أسعار المقاعد المركزية على الجانبين والمقاعد في الطبقة السفلية أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يمتلكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

فورست

فورست - المستوى

مان يونايتد
خ3-2
بورنموث
ت1-1
NOC
ف0-2
BLB
ف3-0
VSC
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليدز

ليدز - المستوى

توتنهام
ت1-1
برايتون
ف1-0
وست هام
خ3-0
WRE
خ2-3
سندرلاند
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

نوتنجهام فوريستتعادلليدز يونايتد
2
0
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليدز يونايتد
ليدز
3
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نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نوتنجهام فوريست
فورست
3
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ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
وديات الأندية
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نوتنجهام فوريست
فورست
0
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ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
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نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
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ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
6الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد ليدز يونايتد

نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التشكيل
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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