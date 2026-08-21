كيفية الحصول على تذاكر نوتنغهام فورست ضد كوفنتري سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

سيأمل مشجعو نوتنجهام فورست أن يكون التعاقدان الكبيران في الصيف، عثمان ديوماندي وليام ديلاب، قد انسجما مع الفريق ووصلا إلى أفضل مستوياتهما بحلول موعد وصول كوفنتري سيتي إلى سيتي جراوند لخوض مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 19 سبتمبر.

وحقق فورست فوزين لافتين الموسم الماضي على ليدز يونايتد الصاعد حديثًا (3-1) وبيرنلي (4-1)، وسيكون واثقًا أيضًا من قدرته على التسبب في كثير من المتاعب لكوفنتري سيتي، العائد إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وعندما التقى الفريقان للمرة الأخيرة في دوري البطولة قبل خمسة مواسم، فرض فورست هيمنته على ملعب سيتي جراوند، بعدما سجل برينان جونسون وجيمس جارنر هدفي أصحاب الأرض على جانبي الاستراحة.

فهل يستطيع فورست التفوق على منافسه من ميدلاندز مرة أخرى؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي على ملعب سيتي جراوند (نوتنجهام) يوم السبت 19 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 12:30 سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام الاقتراع): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المشتركين المدفوعين (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الاقتراع شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تفرض المقاعد الوسطى على طول جانبي الملعب ومقاعد المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة للنادي للدخول في اقتراعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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