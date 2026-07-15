كيفية الحصول على تذاكر نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026: إسبانيا ضد الأرجنتين، وعروض البيع في اللحظة الأخيرة، ومعلومات عن ملعب ميتلايف

تُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في نيوجيرسي يوم الأحد (19 يوليو)، حيث ستواجه إسبانيا، التي أطاحت بفرنسا يوم الثلاثاء، حاملة اللقب الأرجنتين، التي تغلبت على إنجلترا يوم الأربعاء وتسعى لتصبح أول فريق يفوز باللقب مرتين على التوالي منذ البرازيل عام 1962.

في المرة الأخيرة التي استضافت فيها أمريكا الشمالية أكبر حدث رياضي في العالم عام 1994، كانت الغلبة لدولة من أمريكا الجنوبية، حيث حصدت البرازيل اللقب. فمن سيتوج بالفوز هذه المرة؟

مع انتهاء جميع عمليات البيع الرسمية التي أجرتها الفيفا، وتداول العناوين الرئيسية التي تشير إلى أن أسعار تذاكر المباراة النهائية تصل إلى 30,000 دولار، نقدم لكم جميع المعلومات حول كيفية حضور المباراة فعليًّا.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك تكلفتها، وأكثر من ذلك بكثير.

متى ستقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

ليس سراً أن أسعار التذاكر كانت موضع نقاش، حيث بيعت بعض أغلى تذاكر كأس العالم لحضور المباراة النهائية نفسها في ملعب ميتلايف.

الأسعار الرسمية لنهائي كأس العالم FIFA

ومع ذلك، هناك فرق هائل بين السعر الرسمي للتذاكر الذي تحدده الفيفا مباشرةً والسعر الفعلي الذي تُباع به في السوق الثانوية.

تراوحت الأسعار الاسمية القياسية الرسمية للفيفا بين 2,030 و6,730 دولارًا أمريكيًا حسب فئة المقاعد القياسية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الفيفا طبقت نموذج تسعير ديناميكي حظي بتغطية إعلامية واسعة لمخزونها الأساسي، فقد ارتفعت أسعار القيمة الاسمية للمقاعد المميزة من الفئة الأولى الأمامية، التي تُباع مباشرةً عبر بوابة الفيفا، في نهاية المطاف إلى مبلغ خيالي بلغ 32,970 دولارًا.

ينقسم نظام الفئات الرسمي للقيمة الاسمية هيكليًا إلى أربعة أقسام رئيسية:

الفئة 1 (الطبقة السفلية، المقاعد الجانبية المفضلة): كان السعر الاسمي الأساسي في الأصل 6,730 دولارًا، وبلغت أسعار المقاعد الأمامية المميزة ذروتها ديناميكيًا عند 32,970 دولارًا.

كان السعر الاسمي الأساسي في الأصل دولارًا، وبلغت أسعار المقاعد الأمامية المميزة ذروتها ديناميكيًا عند الفئة 2 (المستويات السفلية والعلوية، الزوايا/الأطراف الخارجية): القيمة الاسمية الثابتة 4,210 دولارًا .

القيمة الاسمية الثابتة دولارًا الفئة 3 (الطابق العلوي، خلف المرميين): القيمة الاسمية الثابتة تبلغ 2,790 دولارًا.

القيمة الاسمية الثابتة تبلغ الفئة 4 (الطبقة العليا، الأبعد عن الملعب): الخيار الأرخص للدخول، بسعر 2,030 دولارًا.

السوق الثانوية وأسعار إعادة البيع

نظرًا لأن الفيفا اختارت عدم وضع سقف لأسعار إعادة البيع على سوق إعادة البيع/التبادل الرسمي الخاص بها (بهدف ثني السماسرة عن الانتقال بالكامل إلى منصات الجهات الخارجية)، فقد انفصلت الأسعار المطلوبة تمامًا عن القيمة الاسمية الأصلية.

أرخص التذاكر : إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة «للمدخل» على الإطلاق لمجرد التواجد في الملعب، فإن عروض السوق الثانوية للصفوف الأعلى في الطابق العلوي تبدأ حاليًا بين 8,000 و9,775 دولارًا.

: إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة «للمدخل» على الإطلاق لمجرد التواجد في الملعب، فإن عروض السوق الثانوية للصفوف الأعلى في الطابق العلوي تبدأ حاليًا بين متوسط سعر إعادة البيع : عبر جميع الأقسام مجتمعة، يبلغ متوسط السعر الحالي لتذكرة نهائية في السوق الثانوية حوالي 11,272 دولارًا.

: عبر جميع الأقسام مجتمعة، يبلغ متوسط السعر الحالي لتذكرة نهائية في السوق الثانوية حوالي مقاعد الدرجة الأولى في الطابق السفلي: إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد مؤكد من الفئة 1 بالقرب من الملعب، فإن التقديرات في السوق الثانوية تتراوح عادةً بين 15,000 دولار و38,000 دولار أو أكثر.

كيف تشتري تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع نهائي كأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة رسمية وآمنة لإعادة بيع/تبادل تذاكر كأس العالم 2026، فإن سوق إعادة البيع/التبادلالتابع للفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر نهائي كأس العالم 2026 في اللحظة الأخيرة عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

تخضع أسعار التذاكر على المنصات الثانوية للتوافر والطلب. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة التي تشتري منها.

أين تُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟

لم تشهد نهائيات كأس العالم حضورًا جماهيريًا أكبر من هذا منذ عام 1994. وعلى الرغم من أن كندا والمكسيك تستضيفان البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة هذه المرة، فإن الحدث الأبرز، أي المباراة النهائية، سيُقام في ملعب ميتلايف المذهل في إيست روثرفورد، بولاية نيو جيرسي.

وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، بولاية نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك.

افتُتح الملعب في عام 2010 ليحل محل ملعب «جاينتس»، وهو الملعب الرئيسي لفريقي «نيويورك جاينتس» و«نيويورك جيتس» الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات مختلفة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد استعد الملعب لاستضافة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) العام الماضي، حيث واجه فريق تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ عدده 81,118 مشجعًا.