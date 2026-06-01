كيفية الحصول على تذاكر نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026: أسعار تذاكر ملعب ميتلايف، ومتوسط الأسعار، ومعلومات أخرى

ستُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في أمريكا، وتحديداً في ولاية نيو جيرسي في 19 يوليو.

يعود أكبر حدث رياضي في العالم إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ أن استضافت الولايات المتحدة البطولة في عام 1994. كانت دولة من أمريكا الجنوبية هي الفائزة في ذلك الوقت أيضًا، على الرغم من أن البرازيل هي التي حصدت اللقب في تلك المناسبة.

مع انتهاء جميع المبيعات الرسمية للفيفا، وتصدر العناوين الرئيسية التي تفيد بأن أسعار تذاكر المباراة النهائية تصل إلى 30,000 دولار، لدينا جميع المعلومات حول كيفية حضور المباراة فعليًا.

متى ستقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد، 19 يوليو النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ضد سيتم الإعلان لاحقًا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد، نيو جيرسي، الولايات المتحدة التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

ليس سراً أن أسعار التذاكر كانت موضع نقاش، حيث بيعت بعض أغلى تذاكر كأس العالم للمباراة النهائية نفسها في ملعب ميتلايف.

الأسعار الرسمية لنهائي كأس العالم FIFA

ومع ذلك، هناك فرق كبير بين السعر الرسمي للتذاكر الذي تحدده الفيفا مباشرةً والسعر الفعلي الذي يتم بيعها به في السوق الثانوية.

تراوحت الأسعار الاسمية القياسية الرسمية للفيفا بين 2030 و6730 دولارًا أمريكيًا حسب فئة المقاعد القياسية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الفيفا طبقت نموذج تسعير ديناميكي حظي بتغطية إعلامية واسعة لمخزونها الأساسي، فقد ارتفعت أسعار القيمة الاسمية للمقاعد المميزة من الفئة الأولى مباشرةً من بوابة الفيفا في النهاية إلى مبلغ خيالي بلغ 32,970 دولارًا.

ينقسم نظام الفئات الرسمي للقيمة الاسمية هيكليًا إلى أربعة أقسام رئيسية:

الفئة 1 (الطابق السفلي، المقاعد الجانبية المفضلة): كان السعر الأصلي 6,730 دولارًا أمريكيًا، وبلغت أسعار المقاعد الأمامية المميزة ذروتها عند 32,970 دولارًا أمريكيًا .

كان السعر الأصلي دولارًا أمريكيًا، وبلغت أسعار المقاعد الأمامية المميزة ذروتها عند أمريكيًا الفئة 2 (الطابقان السفلي والعلوي، الزوايا/الأطراف الخارجية): القيمة الاسمية الثابتة 4,210 دولار.

القيمة الاسمية الثابتة الفئة 3 (الطابق العلوي، خلف المرمى): القيمة الاسمية الثابتة 2,790 دولارًا .

القيمة الاسمية الثابتة دولارًا الفئة 4 (الطبقة العليا، الأبعد عن الملعب): الخيار الأرخص للدخول، بسعر 2,030 دولارًا.

السوق الثانوية وأسعار إعادة البيع

نظرًا لأن الفيفا اختارت عدم وضع حد أقصى لأسعار إعادة البيع في سوق إعادة البيع/التبادل الرسمي الخاص بها (بهدف ثني السماسرة عن الانتقال بالكامل إلى منصات الطرف الثالث)، فقد انفصلت أسعار الطلب تمامًا عن القيمة الاسمية الأصلية.

أرخص التذاكر : إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة "لالدخول" على الإطلاق لمجرد التواجد في الملعب، فإن أسعار التذاكر المعروضة في السوق الثانوية للصفوف الأعلى في الطابق العلوي تتراوح حاليًا بين 8,000 و9,775 دولارًا.

متوسط سعر إعادة البيع : في جميع الأقسام مجتمعة، يبلغ متوسط السعر الحالي لتذكرة نهائية في السوق الثانوية حوالي 11,272 دولارًا.

مقاعد الدرجة الأولى في الطابق السفلي: إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد مصنف من الفئة 1 بالقرب من الملعب، تتراوح تقديرات السوق الثانوية عادةً بين 15,000 دولار و38,000 دولار أو أكثر.

كيف تشتري تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع نهائي كأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة رسمية وآمنة لإعادة بيع/تبادل تذاكر كأس العالم 2026، فإن سوق إعادة البيع/التبادلالتابع للفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر نهائي كأس العالم 2026 في اللحظة الأخيرة في الأسواق الثانوية مثل StubHub.

تخضع أسعار التذاكر على المنصات الثانوية للتوافر والطلب. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة التي تشتري منها.

أين تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟

لم تشهد نهائيات كأس العالم حضوراً جماهيرياً بهذا الحجم منذ عام 1994. ورغم أن كندا والمكسيك تستضيفان البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة هذه المرة، فإن الحدث الأبرز، أي المباراة النهائية، ستُقام في ملعب ميتلايف المذهل في إيست رذرفورد، بولاية نيو جيرسي.

وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك.

افتتح الملعب في عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات مختلفة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد تم تجهيزه لاستضافة نهائي كأس العالم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.