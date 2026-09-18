كيفية الحصول على تذاكر نهائي كأس الخليج العربي: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تُختتم النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج العربي بمواجهة حاسمة على اللقب في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم 6 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة النهائية المرتقبة بين أفضل منتخبين وطنيين في المنطقة، في صراع على المجد الخليجي الكامل في كرة القدم.

يقدّم GOAL كل التفاصيل الأساسية التي تحتاجها لحجز مقعدك في النهائي الكبير. تعرّف على مواعيد المباراة، ومنافذ بيع التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى يقام نهائي كأس الخليج العربي؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 6 أكتوبر 2026، الساعة 21:00 نهائي كأس الخليج العربي استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر نهائي كأس الخليج العربي؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية لحجز التذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت المخصصات الرسمية المطروحة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفّر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس الخليج العربي؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام الواقعة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب فئة المقعد وموقعه داخل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إذا نفدت المخصصات الرسمية المطروحة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفّر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 60 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر وحجم الطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نهائي كأس الخليج العربي

يُعد نهائي كأس الخليج العربي واحدًا من أبرز الأحداث الرياضية في كرة القدم الإقليمية، إذ يستقطب جماهير من مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتُقام النسخة السابعة والعشرون في السعودية، وتُختتم على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الرائع في جدة.

ومن أبرز التفاصيل التي ينبغي وضعها في الاعتبار قبل النهائي الكبير: