كيفية الحصول على تذاكر نهائي كأس الخليج العربي: السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة، المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تُختتم النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج العربي بمباراة حاسمة على اللقب في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 6 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة النهائية المرتقبة بين أفضل منتخبين في المنطقة للتنافس على المجد الكامل لكرة القدم الخليجية.

GOAL يقدم لكم كل التفاصيل الأساسية التي تحتاجون إليها لحجز مقعدكم في النهائي الكبير بين السعودية والإمارات العربية المتحدة. تعرّفوا على مواعيد المباراة، ومنافذ بيع التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذاكركم اليوم.

متى يُقام نهائي كأس الخليج العربي؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 6 أكتوبر 2026، الساعة 21:00 نهائي كأس الخليج العربي: السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر نهائي كأس الخليج العربي؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية وجهتكم الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفّر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس الخليج العربي؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام الواقعة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب قسم الجلوس وموقع الفئة داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفّر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 60 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نهائي كأس الخليج العربي

يُعد نهائي كأس الخليج العربي أحد أعرق الأحداث الرياضية في كرة القدم الإقليمية، إذ يجذب الجماهير من مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتبلغ النسخة السابعة والعشرون، التي تُقام في السعودية، ذروتها في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المميز في جدة.

ومن أبرز التفاصيل التي يجب وضعها في الاعتبار قبل النهائي الكبير: