كيفية الحصول على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 لباريس سان جيرمان: معلومات عن ملعب بوسكاس، وأماكن شراء تذاكر باريس سان جيرمان، والأسعار والمزيد

حجز باريس سان جيرمان رسمياً مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام في بودابست في 30 مايو 2026.

هذه فرصة لرؤية باريس سان جيرمان يتوج أخيرًا بلقب أوروبا، بعد 30 عامًا من الفوز التاريخي بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1996.

سواء كنت من رواد ملعب فيراج أوتوي أو جزءًا من الجالية الباريسية العالمية، لا تفوت فرصتك لتكون حاضرًا عند صنع التاريخ.

يقدم تفاصيل كاملة حول كيفية حجز مقعدك في ملعب Puskás Aréna، بما في ذلك بوابات النادي الرسمية والأسعار.

متى تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا؟

كيف تشتري تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تم تخصيص 16,824 تذكرة لباريس سان جيرمان. سيشغل المشجعون الجانبالجنوبي من ملعب بوسكاس أرينا، الذي سيتحول إلى بحر من اللونين الأحمر والأزرق.

التذاكر شخصية تمامًا وستتطلب إظهار بطاقة الهوية عند بوابات الملعب.

فترات البيع:

المرحلة الأولى (المشتركون ذوو الأولوية): مخصصة لحاملي التذاكر الموسمية (Abonnement Petit Prince و Integral) الذين حصلوا على أعلى عدد من نقاط الولاء. تستمر حتى يوم الاثنين 11 مايو، الساعة 13:00.

المرحلة 2 (أعضاء MyParis والمشتركون الآخرون): يُدعى أعضاء برنامج MyParis وحاملو التذاكر الموسمية المتبقون إلى المشاركة في السحب الرسمي حتى يوم الاثنين 11 مايو.

المرحلة 3 (نتائج السحب): سيتلقى المشاركون الفائزون إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بعد ظهر يوم الاثنين مع رمز فريد للشراء عبر بوابة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على أساس أسبقية الحجز.

المرحلة 4 (البيع العام/قائمة الانتظار): إذا بقيت أي تذاكر، فسيتم طرحها لمن هم على قائمة الانتظار اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 مايو.

الأسواق الثانوية

إذا لم تكن عضوًا في Abonné أو MyParis، فسيكون من الصعب الحصول على التخصيص الرسمي.

بالنسبة لأولئك المصممين على الذهاب إلى بودابست بغض النظر عن القرعة، يمكن أن تكون المنصات الثانوية مثل StubHub وسيلة للعثور على تذاكر متاحة في اللحظة الأخيرة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تعكس الأسعار الطبيعة التاريخية للمباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الاسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في بودابست بين 70 و950 يورو.

أصدرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مستويات الأسعار للمباراة، على النحو التالي:

الفئة 1: 760 يورو - 950 يورو (مقاعد في موقع مركزي في المدرجات الرئيسية والمقابلة)

الفئة 2: 520 يورو - 650 يورو (مقاعد تقع في الزوايا أو الصفوف العليا من المدرجات الرئيسية)

الفئة 3: 140 يورو - 180 يورو (تقع خلف المرمى أو في الأقسام الزاوية البعيدة عن الملعب)

المشجعون أولاً: 70 يورو (موقعها خلف المرميين مباشرة)

سهولة الوصول/الكراسي المتحركة: 70 يورو

أين تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا؟

تعد Puskas Arena في بودابست أكبر ملعب متعدد الاستخدامات في المجر، بسعة 67,215 مقعدًا.

تم بناؤه بين عامي 2017 و2019 على موقع ملعب فيرينك بوسكاس السابق، وهو الملعب الرسمي للمنتخب المجري لكرة القدم.

تُعد ملعب «بوسكاس أرينا» من الملاعب الحاصلة على تصنيف أربع نجوم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وقد استضافت بالفعل العديد من الأحداث الكروية الكبرى منذ افتتاحها الكبير، بما في ذلك أربع مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس السوبر الأوروبي 2020 بين بايرن ميونيخ وإشبيلية. ومؤخراً، استضافت الملعب نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما.

وكما يوحي الاسم، سُميت ملعب بوسكاس أرينا تيمناً بفيرينك بوسكاس، الذي يُعتبر بلا شك أشهر وأعظم لاعب كرة قدم في بودابست. كان بوسكاس نجماً في فريق "المجريين السحريين" في الخمسينيات، وأصبح ظاهرة عالمية عندما انضم إلى ريال مدريد، حيث ساعد "البلانكوس" في الفوز بثلاث كؤوس أوروبية.