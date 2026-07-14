تجتاح حمى كرة القدم أميركا الشمالية مع وفاء كأس العالم FIFA 2026 بوعدها بتقديم دراما فوضوية، ومفاجآت تاريخية، ومواجهات إقصائية عالية الوتيرة.

ومع انتقال البطولة من دور الـ16 المثير إلى ربع النهائي الحاسم، يضيق المسار نحو المربع الذهبي. ومع صراع عمالقة اللعبة والمنتخبات صاحبة التاريخ المفاجئ بكل قوة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، باتت مواجهتا نصف النهائي المرتقبتان على الأبواب.

إذا كنت تتطلع إلى معايشة التاريخ عن قرب، فإن تذاكر نصف النهائي هي الأكثر طلبًا على الإطلاق، لكن سيتعين عليك التحرك سريعًا مع اشتعال الأسواق الثانوية وبقاء القنوات الرسمية محدودة للغاية.

يعكس الطلب المرتفع على تذاكر نصف النهائي حجم الدراما الكبيرة التي تتكشف عندما تتنافس أربعة منتخبات من النخبة على بطاقة إلى النهائي. ولجعل كل تدخل وكل هدف أكثر إثارة أثناء المتابعة من المدرجات، فكّر في دعم توقعاتك بأرصدة إضافية. استخدم رمز 1xbet الترويجي المخصص لدينا أثناء التسجيل للمطالبة بحزمة الترحيب الخاصة بك.

دع GOAL تقدم لك كل المعلومات الأساسية عن التذاكر والملاعب والمواعيد التي تحتاجها لمباراتي نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026 هذا يوليو.

متى تُقام مباراتا نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026؟

التاريخ المباراة الموقع التذاكر الأربعاء، 15 يوليو نصف النهائي: إنجلترا ضد الأرجنتين ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات القرعة الرسمية الكبرى الخاصة بتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي بعد القرعة.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، بات التوفر الأولي الآن عند أدنى مستوياته على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

مرحلة المبيعات الأخيرة جارية حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق مبدأ الأسبقية في الحضور أولًا، مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

سوق إعادة البيع الرسمي التابع لـFIFA مفتوح أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

وبديلًا من ذلك، يمكن للجماهير اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكّر التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية عند شراء التذاكر.

ماذا نتوقع من نصف نهائي كأس العالم 2026؟

عاد كأس العالم FIFA رسميًا إلى أميركا الشمالية للمرة الأولى منذ USA '94. قبل 30 عامًا، ورغم الحضور الأقل لكرة القدم في المنطقة، حطمت تلك البطولة مؤشرات الحضور الجماهيري لتصبح واحدة من أنجح النسخ تجاريًا في التاريخ.

والآن، تستضيف الأميركيتان نسخة ضخمة موسعة حديثًا تضم 48 منتخبًا، وهي تقدم بالفعل دراما غير مسبوقة. ويضيق المسار الحالي مع دخول البطولة عميقًا في الأدوار الإقصائية عالية المخاطر.

وهذا يختلف كثيرًا عن سيناريو نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، عندما قاد ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز الأرجنتين بأمان لتجاوز كرواتيا بانتصار نظيف 3-0، فيما أنهت فرنسا الحكاية الخيالية للمغرب بفوز محسوم 2-0. هذا العام، فتح هيكل المسار المفتوح الباب أمام فوضى غير متوقعة، ما يضمن أن تكون مواجهات المربع الذهبي مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتقترب سريعًا ذروة هذه الرحلة في أميركا الشمالية. وستقام مواجهتا نصف النهائي المنتظرتان في ليلتين متتاليتين:

نصف النهائي 1: الثلاثاء، 14 يوليو 2026، على ملعب دالاس (AT&T Stadium) في أرلينغتون، تكساس.

الثلاثاء، 14 يوليو 2026، على (AT&T Stadium) في أرلينغتون، تكساس. نصف النهائي 2: الأربعاء، 15 يوليو 2026، على ملعب أتلانتا (Mercedes-Benz Stadium) في أتلانتا، جورجيا.

ومع تصاعد الطلب على التذاكر في المدن المستضيفة، تحظى الجماهير بفرصة تاريخية لحجز مقاعدها على الطريق المباشر إلى نهائي ملعب ميتلايف يوم 19 يوليو.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع لكأس العالم FIFA 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو تبديل تذاكر كأس العالم FIFA 26 الخاصة بك، فإن سوق إعادة البيع/التبديل التابع لـFIFA هو القناة الرسمية للقيام بذلك. فُتحت المنصة في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع لـFIFA متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة وللمقيمين الدوليين، بينما يُخصص سوق التبديل التابع لـFIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك.

وهناك نقطة أساسية لمشتري تذاكر إعادة البيع: قد يكون التوفر محدودًا للغاية، وقد تظهر التذاكر بشكل متقطع. وينبغي للجماهير التي تأمل في تأمين تذاكر إعادة بيع أن تراجع المنصة باستمرار، وأن تتحرك بسرعة عند ظهور التذاكر، وأن تكون تفاصيل الدفع جاهزة مسبقًا.

ومن المفيد أيضًا الاطلاع على البائعين الثانويين، مثل StubHub، إذا كنت تبحث عن تذاكر لكأس العالم FIFA 2026. وتخضع الأسعار على المنصات الثانوية للتوفر وحجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 بحسب فئة المقاعد على النحو التالي:

الفئة 1: الأغلى سعرًا، وتقع في المستوى السفلي من المدرجات.

الأغلى سعرًا، وتقع في المستوى السفلي من المدرجات. الفئة 2: تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في المستوى العلوي خارج الفئات الأخرى.

ستتغير الأسعار خلال مراحل طرح وبيع التذاكر المختلفة، لكن أسعار مقاعد مباراتي نصف النهائي تراوحت في الأصل بين 420 و2780 دولارًا، بحسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

الملعب التذاكر AT&T Stadium (دالاس) 455 - 2780 دولارًا Mercedes-Benz Stadium (أتلانتا) 420 - 2565 دولارًا



وعلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، يمكن للجماهير الحصول على تذاكر نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026 ابتداءً من 1181 دولارًا فما فوق.

ما ملاعب نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026؟