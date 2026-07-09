كيفية الحصول على تذاكر نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026: المواجهات المحتملة، وأسعار التذاكر في ملعبي دالاس وأتلانتا، ومعلومات أخرى

تكتسح حمى كرة القدم أمريكا الشمالية، حيث تفي كأسالعالم 2026 بوعودها بتقديم دراما مثيرة، ومفاجآت تاريخية، ومباريات خروج المغلوب الحماسية.

مع انتقال البطولة من جولة الـ16 المثيرة إلى ربع النهائي الحاسم، تضيق دائرة المنافسة لتقتصر على الفرق الأربعة المتأهلة. وفي ظل صراع عنيف بين عمالقة كرة القدم والفرق المستضعفة تاريخياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت مباراتا نصف النهائي المرتقبتان على الأبواب.

إذا كنت ترغب في مشاهدة أحداث تاريخية عن قرب، فإن تذاكر مباريات نصف النهائي هي أكثر السلع رواجًا، لكن عليك أن تتحرك بسرعة مع اشتداد المنافسة في الأسواق الثانوية وبقاء القنوات الرسمية محدودة للغاية.

دع موقع GOAL يزودك بجميع المعلومات الأساسية التي تحتاجها حول التذاكر وأماكن المباريات والجداول الزمنية لنصف نهائيات كأس العالم 2026 في يوليو المقبل.

متى ستقام مباريات نصف النهائي في كأس العالم 2026؟

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

ما الذي يمكن توقعه من مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026؟

عادت كأس العالم FIFA رسميًا إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ بطولة الولايات المتحدة عام 1994. قبل ثلاثين عامًا، وعلى الرغم من أن شعبية كرة القدم في المنطقة كانت أقل، حطمت تلك البطولة الأرقام القياسية للحضور لتصبح واحدة من أكثر النسخ نجاحًا تجاريًا في التاريخ.

والآن، تستضيف الأمريكتان حدثًا ضخمًا تم توسيعه مؤخرًا ليضم 48 فريقًا، وهو حدث يقدم بالفعل إثارة لم يسبق لها مثيل. تتقلص قائمة الفرق المتبقية مع تقدم البطولة إلى مراحل خروج المغلوب الحاسمة.

وهذا يختلف تمامًا عن سيناريو نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، حيث قاد ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز الأرجنتين بثقة لتتغلب على كرواتيا بنتيجة 3-0 دون أن تهتز شباكها، بينما أنهت فرنسا حلم المغرب الخيالي بفوزها الدقيق 2-0. هذا العام، أدى هيكل البطولة المفتوح إلى فوضى لا يمكن التنبؤ بها، مما يضمن أن مباريات الدور نصف النهائي ستكون مفتوحة أمام أي فريق.

تقترب ذروة هذه الرحلة في أمريكا الشمالية بسرعة. وستُقام مباراتا نصف النهائي المرتقبتان في ليلتين متتاليتين:

نصف النهائي الأول: الثلاثاء، 14 يوليو 2026، في ملعب دالاس (ملعب AT&T) في أرلينغتون، تكساس.

الثلاثاء، 14 يوليو 2026، في (ملعب AT&T) في أرلينغتون، تكساس. نصف النهائي الثاني: الأربعاء، 15 يوليو 2026، في ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس-بنز) في أتلانتا، جورجيا.

مع ارتفاع الطلب على التذاكر في جميع المدن المضيفة، تتاح للجماهير فرصة تاريخية لحجز مقاعدهم على الطريق المباشر إلى المباراة النهائية في ملعب ميتلايف يوم 19 يوليو.

هل يمكنك الحصول على تذاكر كأس العالم FIFA 2026 من سوق إعادة البيع؟

إذا كنت تبحث عن طريقة رسمية وآمنة لإعادة بيع/استبدال تذاكر كأس العالم FIFA 2026 الخاصة بك، فإن سوق إعادة البيع/الاستبدال التابعللفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابعللفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع. على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كما يجدر بك التحقق من مواقع إعادة البيع الثانوية، مثل StubHub، إذا كنت تبحث عن تذاكر كأس العالم FIFA 2026. تخضع الأسعار على المنصات الثانوية للتوافر والطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب فئة المقاعد على النحو التالي:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

ستتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، لكن أسعار مقاعد مباراتي نصف النهائي تراوحت في الأصل بين 420 و2780 دولارًا، حسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

المكان التذاكر ملعب AT&T (دالاس) 455 دولارًا - 2780 دولارًا ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 420 دولار - 2565 دولار



على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026 ابتداءً من 1181 دولارًا أمريكيًا.

ما هي الملاعب التي ستستضيف مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026؟