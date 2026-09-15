كيفية الحصول على تذاكر ميلان ضد إنتر ميلان: أسعار ديربي ديلا مادونينا، معلومات المباراة والمزيد

احجز تذاكر ديربي ديلا مادونينا: ميلان ضد إنتر ميلان:

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ما هو ديربي ديلا مادونينا: ميلان ضد إنتر ميلان؟

يعد ديربي ديلا مادونينا المنافسة الكروية الشرسة بين الغريمين في المدينة نفسها، ميلان وFC Internazionale Milano، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى تمثال مادونينا الذهبي القابع فوق كاتدرائية دومو دي ميلانو.

وباعتباره واحدًا من أشهر المواجهات في الرياضة العالمية، فإنه يجمع بين اثنين من أكثر الأندية الأوروبية تتويجًا داخل الملعب نفسه تمامًا.

ويتشارك الفريقان ملعب سان سيرو الشهير، الذي يحمل رسميًا اسم ستاديو جوزيبي مياتزا، وهو ملعب يتسع لـ75,000 متفرج وتتغير هويته بحسب الفريق الذي يتمتع بصفة صاحب الأرض رسميًا.

وخلال أيام الديربي، تحتل مجموعة الألتراس المتشددة الخاصة بميلان مدرج كورفا سود، بينما تسيطر جماهير إنتر على كورفا نورد، لتملأ أرجاء الملعب بعروض بصرية ضخمة، وهي عروض التيفوسي، مع الشعلات الدخانية.

متى تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي؟

تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر على ملعب سان سيرو في ميلانو.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 31 أكتوبر 2026 - 15:45 سان سيرو

ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ميلان وإنتر

حقق ميلان انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 على أرضه أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، بعد تعادل سابق 1-1 أمام يوفنتوس. وقبل هذين التعادلين، فاز ميلان في مباراتين متتاليتين في الدوري أمام فينيزيا (2-0) وتورينو (1-2 خارج أرضه). وخلال المباريات الخمس، سجل ميلان عشرة أهداف واستقبل خمسة، وكانت هزيمته الوحيدة أمام مانشستر يونايتد في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم.

فاز إنتر في أربع من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 على نابولي في الدوري الإيطالي يوم 5 سبتمبر، وهي مباراة حسمها بعد أن كان متأخرًا 2-0. كما تغلب أيضًا على كالياري (1-0) ومونزا (4-1) في الدوري. وجاءت خسارته الوحيدة في هذه السلسلة بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وسجل إنتر 11 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال هذه المباريات الخمس.

ميلان ضد إنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين هذين الناديين بفوز ميلان 1-0 على ملعب سان سيرو في الدوري الإيطالي يوم 8 مارس 2026. وقبل ذلك، فاز إنتر على ميلان 1-0 على ملعب سان سيرو في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، التي تتضمن مباراتين في كأس إيطاليا ومباراة ودية قبل انطلاق الموسم، فاز ميلان في مباراتين، وفاز إنتر في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.