كيفية الحصول على تذاكر موناكو ضد لانس: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه موناكو نظيره لانس يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب لويس الثاني في موناكو.

وفي مواجهتهما المثيرة والغزيرة بالأهداف في فبراير 2026، تفوق موناكو على لانس بفوز درامي بنتيجة 3-2 خارج أرضه على ملعب بولار-ديليليس. ويضم الفريقان مجموعة من المواهب الهجومية، ما يعد بمواجهة قوية بينما يتطلع لانس إلى رد الاعتبار خارج الديار.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة موناكو ضد لانس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة موناكو ضد لانس على ملعب لويس الثاني في موناكو، ومن المقرر انطلاق هذه المواجهة في الدوري الفرنسي هناك.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 لويس الثاني

كيف تشتري تذاكر مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

يمكن شراء تذاكر مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي على ملعب لويس الثاني من خلال القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة بيع التذاكر المعتمدة:

الموقع الرسمي لبيع تذاكر موناكو: المكان الأساسي والأكثر أمانًا لشراء التذاكر هو المتجر الرسمي الإلكتروني لتذاكر موناكو.

شباك تذاكر ملعب لويس الثاني: تتوافر التذاكر عادة في شباك التذاكر بالملعب في موناكو أيام المباريات، وذلك حسب التوافر.

المنصات الثانوية والمجمّعات: إذا نفدت الحصة الرسمية، تتوافر التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي على ملعب لويس الثاني بحسب المدرج المختار ومنصة الشراء:

تذاكر النادي الرسمية (السعر الاسمي): عند الشراء مباشرة من المنصة الرسمية لبيع تذاكر موناكو أو من شباك التذاكر في الملعب، تبدأ أسعار التذاكر العادية عادة من حوالي 15 إلى 25 يورو للمقاعد خلف المرمى (Populaires/Secondes)، وتتراوح بين 35 و80+ يورو للمقاعد الوسطية في المدرجات الجانبية (Premières/Honneur).

منصات إعادة البيع الثانوية: على منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو 48 إلى 50 يورو لفئات المقاعد الأساسية، فيما تُباع خيارات الجلوس المتوسطة بمتوسط يبلغ حوالي 110 إلى 115 يورو .

باقات كبار الزوار والضيافة: تبدأ التجارب المميزة وباقات الضيافة من نحو 110 إلى 130 يورو للشخص الواحد.

موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة موناكو ولانس

فاز موناكو في ثلاث من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 4-1 على غورنيك زابجه في تصفيات دوري المؤتمر يوم 27 أغسطس، كما تغلب على لوهافر 1-0 في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس. وجاءت خسارته الوحيدة في تلك السلسلة أمام كوفنتري سيتي في مباراة ودية خلال فترة الإعداد، بنتيجة 2-0. وسجل موناكو عشرة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

وفاز لانس أيضًا في ثلاث من آخر خمس مباريات له، مقابل خسارتين. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-2 على أوكسير في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، كما تغلب على باريس سان جيرمان 1-0 في كأس السوبر يوم 16 أغسطس. وفي وقت سابق خلال فترة الإعداد، فاز لانس على فياريال 3-1، رغم أن الخسارتين أمام سندرلاند والتعادل السلبي مع فاماليكاو عطّلا استعداداته. وسجل لانس تسعة أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

موناكو ضد لانس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 21 فبراير 2026، حين فاز موناكو 2-3 خارج أرضه على لانس. وقبل ذلك، استضاف موناكو نظيره لانس في نوفمبر 2025 وخسر 1-4 على ملعب لويس الثاني. وخلال آخر خمس مباريات بين الناديين في الدوري الفرنسي، يتفوق لانس في السجل بفوزين، بينما فاز موناكو في مباراتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.