تعود رابطة دوري كرة القدم الأمريكية NFL إلى العاصمة لإقامة ثلاث مباريات من الموسم العادي على ثلاثة أيام أحد متتالية في أكتوبر، إذ يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباراتين، بينما يحتضن ملعب ويمبلي المباراة الثالثة. يواجه إنديانابوليس كولتس فريق واشنطن كوماندرز يوم 4 أكتوبر، ثم يلتقي فيلادلفيا إيجلز، حامل لقب السوبر بول، مع جاكسونفيل جاغوارز يوم 11 أكتوبر، قبل أن يعود جاغوارز بعد أسبوع لمواجهة هيوستن تكسانز في ويمبلي يوم 18 أكتوبر. ويشهد تقويم NFL في لندن عامًا حافلًا آخر، مع تمتع المواجهات الثلاث كلها بثقل حقيقي في سباق الأدوار الإقصائية وعلى مستوى القصص المنتظرة.

GOAL لديها كل ما تحتاجه للتخطيط لرحلتك، بما في ذلك الجدول الكامل، وأماكن بيع التذاكر، ونطاق الأسعار الحالي، وكيفية العثور على أرخص طريقة لدخول كل مباراة.

متى تقام مباريات NFL لندن 2026؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأحد 4 أكتوبر، 2:30 مساءً إنديانابوليس كولتس ضد واشنطن كوماندرز ملعب توتنهام هوتسبير، لندن التذاكر الأحد 11 أكتوبر، 2:30 مساءً فيلادلفيا إيجلز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب توتنهام هوتسبير، لندن التذاكر الأحد 18 أكتوبر، 2:30 مساءً هيوستن تكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب ويمبلي، لندن التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباريات NFL لندن 2026؟

تُباع تذاكر المباريات الثلاث كلها أولًا عبر القنوات الرسمية. وتُباع مباراتا ملعب توتنهام هوتسبير، كولتس ضد كوماندرز وإيجلز ضد جاغوارز، عبر موقع Ticketmaster التابع لـNFL، والذي يتطلب إنشاء حساب NFL Ticketmaster مجاني لإتمام الشراء. أما مباراة ويمبلي بين تكسانز وجاغوارز فتُدار بشكل منفصل بواسطة جاغوارز عبر منصة التذاكر الخاصة به، مع نافذة أولوية للمشترين التاريخيين لتذاكر ويمبلي قبل فتح البيع العام للجميع. ويُعد الشراء عبر هذه المسارات الرسمية الطريقة للحصول على الأسعار بالقيمة الاسمية، وكانت تذاكر الدخول العام لمباراة كولتس ضد كوماندرز لا تزال متاحة عبر الموقع الرسمي وقت كتابة هذا التقرير.

وبمجرد نفاد تذاكر مباراة ما أو فئة جلوس معينة رسميًا، تكون السوق الثانوية هي الوجهة التي يتجه إليها المشترون عادة بعد ذلك. StubHub يضم عروضًا للمباريات الثلاث كلها، بما في ذلك فئات في مباراة إيجلز توقفت بالفعل في البيع العام بسبب حجم الطلب. وهناك بعض الأمور التي ينبغي معرفتها عند الشراء من هناك:

الأسعار تعكس حجم الطلب، لا القيمة الاسمية: تُعرض تذاكر إعادة البيع من جانب جماهير ووسطاء يعيدون بيع المقاعد التي لم يعودوا بحاجة إليها، لذلك تتحرك الأسعار وفقًا للطلب، وتكون عادة أعلى من السعر الرسمي الشامل، خصوصًا لمباراة إيجلز.

تغطي المشتريات ضمانة FanProtect من StubHub، ما يعني التحقق من صلاحية التذاكر، واسترداد المشترين أموالهم إذا أُلغيت المباراة ولم يُحدَّد لها موعد جديد.

قد تكون عملية الشراء أبسط للجماهير القادمة من خارج المملكة المتحدة، لأنها تُجنب الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة لدى NFL أو جاغوارز للتذاكر.

وبالنسبة إلى توفر مضمون بعد نفاد المخزون الرسمي، أو للجماهير التي تفضل عدم التعامل مع نظامي تذاكر منفصلين لتوتنهام وويمبلي، فإن السوق الثانوية تمثل الحل العملي الاحتياطي، لا الخيار الأول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات NFL لندن 2026؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب المباراة، وفئة المقعد، ومدى قرب موعد البداية عند الشراء:

أرخص المقاعد الرسمية: أقل فئة سعرية في ملعب توتنهام هوتسبير تبلغ 79.13 جنيهًا إسترلينيًا لكل من مباراتي كولتس ضد كوماندرز وإيجلز ضد جاغوارز، مع تذكرة مخفضة للأطفال في الفئة نفسها بسعر 39.89 جنيهًا إسترلينيًا.

أغلى المقاعد الرسمية: تبلغ أسعار تذاكر الفئة الأعلى 245.65 جنيهًا إسترلينيًا لمباراة كولتس ضد كوماندرز و280.65 جنيهًا إسترلينيًا لمباراة إيجلز ضد جاغوارز ذات الطلب الأعلى، بما يعكس الجاذبية الإضافية لقدوم حامل لقب السوبر بول إلى لندن.

نطاق إعادة البيع في ويمبلي: مع بيع مباراة تكسانز ضد جاغوارز بشكل منفصل بواسطة جاغوارز، تبدأ أسعار إعادة البيع في السوق المفتوحة حاليًا من نحو 85 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الرؤية المقيدة، وترتفع إلى ما يتجاوز ألف جنيه للمقاعد المميزة ومواقع الجزء السفلي من المدرجات.

وتختلف تفاصيل البيع المسبق والبيع العام بحسب الملعب:

الدخول العام في توتنهام: انطلق في البيع العام اعتبارًا من الثلاثاء 7 يوليو 2026، عند منتصف النهار، مع عرض الأسعار على أنها مبالغ شاملة تتضمن كل الرسوم.

نافذة الأولوية في ويمبلي: حصل المشترون التاريخيون لتذاكر ويمبلي، بمن فيهم حاملو التذاكر الموسمية لجاغوارز في الولايات المتحدة، على نافذة شراء حصرية من الجمعة 15 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026، بحد أقصى ثماني تذاكر لكل عملية شراء، قبل انتقال التذاكر إلى البيع العام.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباريات NFL لندن

تنظم NFL مباريات من الموسم العادي في لندن كل عام منذ 2007، حين بدأت السلسلة الدولية للمسابقة في ملعب ويمبلي. وخلال تلك الفترة، استضافت العاصمة بعضًا من أكبر نجوم الدوري، من توم برادي ودرو بريس إلى آرون رودجرز، وأصبحت هذه المباريات جزءًا ثابتًا وشديد الشعبية من الأجندة الرياضية في المملكة المتحدة. وتمثل لندن محطة ضمن برنامج دولي متنامٍ يشمل في 2026 أيضًا مباريات في ملبورن وريو دي جانيرو وباريس ومدريد وميونخ، مع تنظيم NFL الآن رقمًا قياسيًا يبلغ تسع مباريات خارج الولايات المتحدة في موسم واحد.

وتحمل مباريات لندن هذا العام أهمية إضافية. يصل فيلادلفيا إيجلز إلى توتنهام بصفته حامل لقب السوبر بول لمواجهة جاكسونفيل جاغوارز، الذي يخوض مباراته اللندنية الثانية هذا الشهر بعد أسبوع ضد هيوستن تكسانز في ويمبلي، وهذه المرة بصفته الفريق المضيف المحدد. وأصبح جاغوارز أكثر فرق الدوري زيارة إلى لندن على مدار العقد الماضي، بينما يقدم كولتس وكوماندرز مواجهة بين AFC South وNFC East تسفر بانتظام عن كرة قدم متقاربة وتنافسية. وفي 2026، طبقت NFL أيضًا نظام التسعير الشامل عبر مبارياتها الدولية للمرة الأولى، بحيث يكون سعر التذكرة الظاهر عند إتمام الشراء هو السعر الذي تدفعه، من دون إضافة أي رسوم أخرى في الخطوة النهائية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توتنهام هوتسبير

افتُتح ملعب توتنهام هوتسبير في 2019 بوصفه أول ملعب في العالم صُمم خصيصًا لاستضافة مباريات NFL خارج الولايات المتحدة. وتتمثل أبرز ميزاته في أرضية عشبية طبيعية قابلة للسحب بالكامل، تنقسم إلى ثلاثة أجزاء وتنزلق أسفل المدرج الجنوبي العملاق للملعب في نحو 25 دقيقة، لتكشف عن أرضية صناعية مخصصة لكرة القدم الأمريكية تحتها، ما يتيح للملعب الانتقال بين مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات NFL من دون التأثير في أي من السطحين.

وبسعة تبلغ 62,850 متفرجًا، يُعد الملعب أكبر ملعب أندية في لندن، وقد صُممت مدرجاته الحادة والقريبة الزاوية لإبقاء الجماهير أقرب إلى الحدث من معظم الملاعب الحديثة المماثلة تقريبًا. ويستوعب المدرج الجنوبي وحده نحو 17,500 مشجع في طبقة واحدة، وهو الأكبر من نوعه في المملكة المتحدة، ما يخلق أجواء نالت الإشادة من فرق NFL الزائرة والجماهير على حد سواء. ويبلغ الرقم القياسي للحضور في مباريات NFL على هذا الملعب 61,273 متفرجًا، وقد سُجل عندما واجه جاكسونفيل جاغوارز فريق بوفالو بيلز هناك في أكتوبر 2023.

ويُعد الوصول إلى الملعب سهلًا، إذ تخدمه محطات وايت هارت لاين، وتوتنهام هيل، ونورثمبيرلاند بارك كلها في يوم المباراة. وتتراوح أماكن الجلوس من فئات علوية ميسورة التكلفة إلى مقاعد مميزة ومناطق ضيافة في الجزء السفلي من المدرجات، ما يمنح الجماهير من مختلف الميزانيات فرصة لمتابعة الحدث. ومع إقامة مباراتين من أصل ثلاث مباريات لندن هذا العام هنا، ومع احتمال أن يدفع حضور إيجلز بصفته حامل لقب السوبر بول الطلب إلى مستويات أعلى، توصي GOAL بالتحقق من توفر التذاكر على StubHub الآن لتجنب تفويت الفرصة.