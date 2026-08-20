كيفية الحصول على تذاكر مباريات NBA العالمية 2026: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

يأخذ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA مجددًا أفضل ما في كرة السلة العالمية إلى خارج أميركا الشمالية قبل موسم 2026-27، مع تأكيد مباريات في فترة ما قبل الموسم والموسم العادي في كندا، والصين، والمكسيك، وفرنسا، وإنجلترا. وتنطلق المنافسات في 3 أكتوبر في مدينة كيبيك، في أول مباراة على الإطلاق للدوري في المقاطعة خارج مونتريال، قبل الانتقال إلى فانكوفر وماكاو، ثم إلى مكسيكو سيتي في نوفمبر، وصولًا إلى مواجهة مزدوجة بارزة في باريس ومانشستر في يناير 2027.

يقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحضور هذه المباريات شخصيًا، بما في ذلك الجدول الكامل، وأماكن بيع التذاكر، ونطاق الأسعار المتاح حتى الآن، وكيفية العثور على أرخص طريقة للدخول. وفي ما يلي، ستجد جميع مباريات NBA Global Games المؤكدة لعام 2026، إلى جانب تفاصيل البيع المسبق والبيع العام، حتى تتمكن من حجز تذاكرك قبل نفاد أفضل المقاعد.

متى تُقام مباريات NBA Global Games 2026؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر السبت، 3 أكتوبر (الوقت سيُحدد لاحقًا) تورونتو رابتورز ضد ميامي هيت فيديوترون سنتر، مدينة كيبيك التذاكر الجمعة، 9 أكتوبر (الوقت سيُحدد لاحقًا) دالاس مافريكس ضد هيوستن روكتس ذا فينيشيان أرينا، ماكاو التذاكر السبت، 10 أكتوبر (الوقت سيُحدد لاحقًا) تورونتو رابتورز ضد لوس أنجلوس كليبرز روجرز أرينا، فانكوفر التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (الوقت سيُحدد لاحقًا) دالاس مافريكس ضد هيوستن روكتس ذا فينيشيان أرينا، ماكاو التذاكر السبت، 7 نوفمبر، نحو الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي دنفر ناجتس ضد إنديانا بيسرز أرينا CDMX، مكسيكو سيتي التذاكر الخميس، 14 يناير 2027، الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي سان أنطونيو سبيرز ضد نيو أورلينز بيليكانز أكور أرينا، باريس التذاكر الأحد، 17 يناير 2027 (الوقت سيُحدد لاحقًا) سان أنطونيو سبيرز ضد نيو أورلينز بيليكانز Co-op Live، مانشستر التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر NBA Global Games 2026؟

الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية للحصول على تذاكر NBA Global Games هي عبر StubHub، إذ يوفّر:

تغطية كاملة: التذاكر مدرجة لكل مباراة أعلاه، من مباريات كندا والصين في فترة ما قبل الموسم وصولًا إلى مواعيد مكسيكو سيتي وباريس ومانشستر.

التذاكر مدرجة لكل مباراة أعلاه، من مباريات كندا والصين في فترة ما قبل الموسم وصولًا إلى مواعيد مكسيكو سيتي وباريس ومانشستر. خيارًا آمنًا بعد نفاد الحصص الرسمية: مباراة ناجتس وبيسرز في مكسيكو سيتي نفدت تذاكرها الفردية بالفعل عبر القنوات الرسمية، كما أن مباريات كندا في مدينة كيبيك وفانكوفر فُتحت للجمهور فقط في 20 أغسطس، لذلك من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا في الأيام التالية. ويجمع StubHub عروضًا من جماهير ووسطاء يعيدون بيع تذاكر لم يعودوا قادرين على استخدامها، ما يمنح خيارات أوسع للمقاعد مقارنة بشباك تذاكر رسمي واحد.

كم تبلغ أسعار تذاكر NBA Global Games 2026؟

لا تزال أسعار مباريات Global Games لهذا العام تستقر مع طرح كل مباراة للبيع، لكن ما حدث مؤخرًا يمنح مؤشرًا مفيدًا لما يمكن أن تتوقعه الجماهير:

النطاق المعتاد: تراوحت مباريات ما قبل الموسم والمباريات الاستعراضية المماثلة خارج البلاد العام الماضي من 60 دولارًا فقط لمقاعد المستويات العلوية في بعض الصالات إلى عدة آلاف من الدولارات لمقاعد جانب الملعب والأقسام المميزة.

تراوحت مباريات ما قبل الموسم والمباريات الاستعراضية المماثلة خارج البلاد العام الماضي من 60 دولارًا فقط لمقاعد المستويات العلوية في بعض الصالات إلى عدة آلاف من الدولارات لمقاعد جانب الملعب والأقسام المميزة. سوق إعادة البيع: تبدأ الأسعار عمومًا بأقل بكثير من القيمة الاسمية بمجرد ظهور نطاق أوسع من العروض على StubHub .

تبدأ الأسعار عمومًا بأقل بكثير من القيمة الاسمية بمجرد ظهور نطاق أوسع من العروض على . أرخص المقاعد: تظل مقاعد المستويات العلوية والتذاكر ذات الرؤية المقيدة الخيار الأقل سعرًا لدخول الصالة في هذه المباريات الدولية الخاصة، وعادة ما تكون أول ما يظهر مجددًا في سوق إعادة البيع إذا كانت ميزانيتك محدودة.

تختلف فترات البيع المسبق والبيع العام حسب السوق

كندا: طُرحت تذاكر NBA Canada Games في مدينة كيبيك وفانكوفر للبيع العام في 20 أغسطس 2026، بعد إتاحة بيع مسبق مبكر للجماهير التي سجلت اهتمامها مسبقًا.

طُرحت تذاكر NBA Canada Games في مدينة كيبيك وفانكوفر للبيع العام في 20 أغسطس 2026، بعد إتاحة بيع مسبق مبكر للجماهير التي سجلت اهتمامها مسبقًا. الصين: لم يؤكد الدوري بعد تفاصيل بيع التذاكر الخاصة بمباراتي ماكاو بين مافريكس وروكتس.

لم يؤكد الدوري بعد تفاصيل بيع التذاكر الخاصة بمباراتي ماكاو بين مافريكس وروكتس. المكسيك: بيعت تذاكر مباراة مكسيكو سيتي على مراحل، بدايةً لحاملي بطاقات Banco Azteca قبل طرحها للبيع العام، وقد نفدت الآن تذاكر المباراة الفردية عبر القنوات الرسمية.

بيعت تذاكر مباراة مكسيكو سيتي على مراحل، بدايةً لحاملي بطاقات Banco Azteca قبل طرحها للبيع العام، وقد نفدت الآن تذاكر المباراة الفردية عبر القنوات الرسمية. أوروبا: تمر مباراتا باريس ومانشستر حاليًا بمرحلة السحب المجاني، ومن المتوقع أن يتبعها البيع العام للتذاكر بعد إغلاق السحب في سبتمبر.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن NBA Global Games

ينقل برنامج NBA Global Games الدوري إلى صالات في أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأميركتين منذ عقود، إذ تعود أولى المباريات خارج البلاد إلى عام 1978 عندما خاض واشنطن بوليتس مباريات استعراضية في إسرائيل والصين والفلبين. ومنذ ذلك الحين، أصبح البرنامج أحد أبرز استراتيجيات النمو لدى الدوري، جامعًا بين مباريات استعراضية في فترة ما قبل الموسم ومباريات فعلية من الموسم العادي، بهدف إيصال كرة السلة التابعة لـNBA إلى جماهير نادرًا ما تتمكن من مشاهدتها مباشرة.

يعكس برنامج هذا العام مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الخريطة الدولية للدوري. فأبوظبي، التي استضافت مباريات في فترة ما قبل الموسم كل عام من 2022 حتى 2025، لا تظهر في نسخة 2026 بعدما قرر NBA عدم السفر إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف أمنية إقليمية، رغم أن الدوري قال إن خططه طويلة الأمد للإمارات وإمكانية التوسع مستقبلًا في قطر لم تتغير. وفي المقابل، تحصل كندا على سابقة تاريخية، إذ تستضيف مدينة كيبيك مباراة لـNBA للمرة الأولى ضمن ثنائية تشمل أيضًا إرسال رابتورز إلى فانكوفر. وتواصل مكسيكو سيتي حضورها باعتبارها الدولة خارج الولايات المتحدة وكندا صاحبة أكبر تاريخ مع NBA، إذ تستضيف مباراتها رقم 35 منذ 1992، بينما تكمل باريس ومانشستر برنامج العام ضمن التزام الدوري لثلاثة مواسم بإقامة مباريات من الموسم العادي في أوروبا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أكور أرينا

ستستضيف أكور أرينا في باريس مباراة لـNBA يوم 14 يناير 2027، عندما يعود فيكتور ويمبانياما إلى بلده الأم ضمن تشكيلة سبيرز التي تواجه بيليكانز. وتقع الصالة في الدائرة الثانية عشرة بالقرب من منطقة بيرسي، وتتسع لنحو 20,300 متفرج، وقد استضافت مباريات لـNBA بين حين وآخر منذ تسعينيات القرن الماضي، ما يجعل هذه المباراة السادسة من الموسم العادي التي ينظمها الدوري في العاصمة الفرنسية، والظهور السادس عشر لـNBA في البلاد إجمالًا.

وتحظى الصالة بخدمة جيدة من وسائل النقل العام، إذ تقع محطتا مترو وRER بيرسي على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من المدخل، ما يجعلها واحدة من أسهل الصالات الأوروبية الكبرى وصولًا من دون سيارة. وفي الداخل، تتدرج المقاعد من صفوف علوية شديدة الانحدار مع رؤية كاملة للملعب إلى أقسام سفلية مميزة ومقاعد بجانب الملعب، ما يمنح الجماهير من مختلف الميزانيات وسيلة للدخول إلى الصالة. ونظرًا إلى حجم الاهتمام بعودة ويمبانياما إلى أرضه، وإلى أن تفاصيل البيع العام لم تؤكد بعد، فإن تأمين مقعد مبكرًا عبر سوق إعادة البيع سيكون على الأرجح الطريق الأكثر أمانًا لضمان الدخول بعد انتهاء فترة السحب المجاني في سبتمبر.